https://sputniknews.com.tr/20230501/islam-memis-dolar-kuru-icin-tarih-verdi-dananin-kuyrugu-kopacak-1070452405.html
İslam Memiş dolar kuru için tarih verdi: 'Dananın kuyruğu kopacak'
İslam Memiş dolar kuru için tarih verdi: 'Dananın kuyruğu kopacak'
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş “3 Mayıs’ta Amerika Merkez Bankası (FED), faiz kararını açıklayacak. 25 baz puanlık faiz artışıyla son faiz artışını yapacak... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T19:41+0300
2023-05-01T19:41+0300
2023-05-01T19:42+0300
ekonomi
islam memiş
fed
dolar
faiz
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Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar kuru ve altın ile ilgili öngörülerini TV100'deki köşesinde kaleme aldı. Memiş, "3 Mayıs’ta Amerika Merkez Bankası (FED), faiz kararını açıklayacak. 25 baz puanlık faiz artışıyla son faiz artışını yapacak gibi duruyor" dedi. Memiş'in yazısı ise şöyle:"Mayıs ayının ilk gününde yurt içi piyasalar 'Emek ve Dayanışma Günü' resmi tatili nedeniyle kapalı. Salı günü yurt içi piyasalarda ilk işlem günü olacak. Mayıs ayı çok kritik bir ay olacak. Hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalar için çok kritik bir ay. Yani, Mayıs’ta dananın kuyruğu kopacak! İçeride seçim, dışarıda Fed var. 3 Mayıs’ta Amerika Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıklayacak. 25 baz puanlık faiz artışıyla son faiz artışını yapacak gibi duruyorÇarşamba gününe kadar piyasalar sıkıcı olabilir. Tüm enstrümanlar dar bant aralığına sıkışmıştı. Ons altın (xau/usd) bin 970-2 bin 10 dolar, ons gümüş (xag/usd) 24-25 dolar, EUR/USD paritesi 1,09-1,10, dolar endeksi (dxy) 101-103 dolar, brent petrol 77-85 dolar ve bitcoin 27-30 bin dolar aralığına sıkıştı.3 Mayıs'ta Fed kararından sonra her şey çözülecek. Ya dolar karşısında her şey gerileyecek ya da yeni zirvelerini test edecek. Bu kırılmanın netleşmesi için 3 Mayıs Çarşamba akşamını bekleyeceğiz.Öngörüm, dolar endeksinin (dxy) son kez 103 seviyesi denemesini yapacağı yönünde. Ondan sebep bir ay boyunca dolar karşısında tüm enstrümanların yatay ve düşüş trendinde olacağını öngörüyorum. Dolar karşısında her şey son kez giriş fırsatı sunabilir diye düşünüyorum. Bu öngörüm gerçekleşirse: Ons altın (xau/usd): Bin 930 dolar Ons gümüş (xag/usd): 23,80 dolar Dolar karşısında her şey son kez giriş fırsatı sunabilir diye düşünüyorum. Bu öngörüm gerçekleşirse: Ons altın (xau/usd): Bin 930 dolar Ons gümüş (xag/usd): 23,80 dolarÖngörümün gerçekleşmemesi halinde yeni zirvelere hazır olmak gerek. Seçim sonucu ise oldukça önemli ve kritik. Seçim sonucu, ekonomi yönetimi, ekonomi politikası her şeyi değiştirir. Kişisel öngörüm, ekonomi yönetiminde, finans kurum ve kuruluşlarında görev değişikliği olacağı yönünde.Türkiye’nin ekonomi politikasında da sürpriz değişiklikler bekliyorum. Özellikle faiz politikası, ekonomi modeli ve işleyiş tamamen değişebilir. Borsacılar müjde! Borsada öngördüğüm düşüşler gerçekleşti. Orta ve uzun vade için çok güzel fırsatlar sundu. 4 bin 500-4 bin 800 puan seviyesinde oyalandıktan sonra Haziran’ı bekleyeceğiz. Şimdi sıra Haziran sonrası için 6 bin puanda."
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islam memiş, fed, dolar, faiz
islam memiş, fed, dolar, faiz
İslam Memiş dolar kuru için tarih verdi: 'Dananın kuyruğu kopacak'
19:41 01.05.2023 (güncellendi: 19:42 01.05.2023) Abone ol
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş “3 Mayıs’ta Amerika Merkez Bankası (FED), faiz kararını açıklayacak. 25 baz puanlık faiz artışıyla son faiz artışını yapacak gibi duruyor” açıklamasında bulundu.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar kuru ve altın ile ilgili öngörülerini TV100'deki köşesinde kaleme aldı.
Memiş, "3 Mayıs’ta Amerika Merkez Bankası (FED), faiz kararını açıklayacak. 25 baz puanlık faiz artışıyla son faiz artışını yapacak gibi duruyor" dedi. Memiş'in yazısı ise şöyle:
"Mayıs ayının ilk gününde yurt içi piyasalar 'Emek ve Dayanışma Günü' resmi tatili nedeniyle kapalı. Salı günü yurt içi piyasalarda ilk işlem günü olacak. Mayıs ayı çok kritik bir ay olacak. Hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalar için çok kritik bir ay. Yani, Mayıs’ta dananın kuyruğu kopacak! İçeride seçim, dışarıda Fed var. 3 Mayıs’ta Amerika Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıklayacak. 25 baz puanlık faiz artışıyla son faiz artışını yapacak gibi duruyor
Çarşamba gününe kadar piyasalar sıkıcı olabilir. Tüm enstrümanlar dar bant aralığına sıkışmıştı. Ons altın (xau/usd) bin 970-2 bin 10 dolar, ons gümüş (xag/usd) 24-25 dolar, EUR/USD paritesi 1,09-1,10, dolar endeksi (dxy) 101-103 dolar, brent petrol 77-85 dolar ve bitcoin 27-30 bin dolar aralığına sıkıştı.
3 Mayıs'ta Fed kararından sonra her şey çözülecek. Ya dolar karşısında her şey gerileyecek ya da yeni zirvelerini test edecek. Bu kırılmanın netleşmesi için 3 Mayıs Çarşamba akşamını bekleyeceğiz.
Öngörüm, dolar endeksinin (dxy) son kez 103 seviyesi denemesini yapacağı yönünde. Ondan sebep bir ay boyunca dolar karşısında tüm enstrümanların yatay ve düşüş trendinde olacağını öngörüyorum. Dolar karşısında her şey son kez giriş fırsatı sunabilir diye düşünüyorum. Bu öngörüm gerçekleşirse: Ons altın (xau/usd): Bin 930 dolar Ons gümüş (xag/usd): 23,80 dolar Dolar karşısında her şey son kez giriş fırsatı sunabilir diye düşünüyorum. Bu öngörüm gerçekleşirse: Ons altın (xau/usd): Bin 930 dolar Ons gümüş (xag/usd): 23,80 dolar
Öngörümün gerçekleşmemesi halinde yeni zirvelere hazır olmak gerek. Seçim sonucu ise oldukça önemli ve kritik. Seçim sonucu, ekonomi yönetimi, ekonomi politikası her şeyi değiştirir. Kişisel öngörüm, ekonomi yönetiminde, finans kurum ve kuruluşlarında görev değişikliği olacağı yönünde.
Türkiye’nin ekonomi politikasında da sürpriz değişiklikler bekliyorum. Özellikle faiz politikası, ekonomi modeli ve işleyiş tamamen değişebilir. Borsacılar müjde! Borsada öngördüğüm düşüşler gerçekleşti. Orta ve uzun vade için çok güzel fırsatlar sundu. 4 bin 500-4 bin 800 puan seviyesinde oyalandıktan sonra Haziran’ı bekleyeceğiz. Şimdi sıra Haziran sonrası için 6 bin puanda."