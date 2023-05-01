https://sputniknews.com.tr/20230501/fifadan-bursaspor-icin-transfer-karari-1070430137.html

FIFA'dan Bursaspor için transfer kararı

FIFA'dan Bursaspor için transfer kararı

Bursaspor, FIFA kararı ile 15 yaşına kadar olan oyuncuları şartlı şekilde transfer edebileceğini açıkladı. 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T13:14+0300

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spor

fifa

bursaspor

transfer yasağı

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Bursaspor Kulübü, müjdeli bir haberi kamuoyu ile paylaştı. Yeşil-beyazlılar, filiz lisansla alakalı FIFA’dan çıkan kararı açıkladı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20230314/7-mac-ceza-alan-bursaspor-seyircisiz-musabakalar-icin-bilet-cikartti-1068250784.html

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fifa, bursaspor, transfer yasağı