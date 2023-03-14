https://sputniknews.com.tr/20230314/7-mac-ceza-alan-bursaspor-seyircisiz-musabakalar-icin-bilet-cikartti-1068250784.html

7 maç ceza alan Bursaspor seyircisiz müsabakalar için bilet çıkarttı

7 maç ceza alan Bursaspor seyircisiz müsabakalar için bilet çıkarttı

Bursaspor Kulübü, iç sahada oynayacağı 7 seyircisiz maç için ‘Yadigar Hatıra Biletleri’ çıkarttı. Her bilet 30 TL’den satışa çıkarken, “Asıl hikaye şimdi... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T19:50+0300

2023-03-14T19:50+0300

2023-03-14T19:50+0300

spor

bursaspor

amedspor

şiddet

seyircisiz

seyircisiz oynama cezası

seyircisiz maç

bilet

futbol

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Bursaspor Kulübü, 7 maç seyircisiz oynayacağı karşılaşmalar için ‘Yadigar Hatıra Biletleri’ çıkarmaya karar verdi. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Asıl hikaye şimdi başlıyor, Fitil ateşlendi. Ülke futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş cezalara karşı hep beraber isyan edip kenetleniyoruz. Adeletten uzak sözde cezalara karşı direnişin sembolü olarak ‘Yadigar hatıra biletleri'ni satışa çıkarıyoruz. Bursaspor’u Bursaspor yapan taraftarından mahrum tutularak sinsice yapılan sözde bitirme planlarına karşı masayı devirip, kağıt kalemi alarak hikayeyi direne direne en başından yazacağız. Bu isyana katılıp sonunda İlmek ilmek işlenecek ve stadyum taraftar kapasitemiz olan her 43 bin 350 bilet hedefine ulaşıldığında, şanlı bayrağımızın tamamlanacağı kampanyaya bütün sporseverlerin desteğini bekliyoruz. Sende haklı isyanımıza katılıp, direnişte ’#BenVarım’ diyorsan Hatıra Bileti satın al” ‘Yadigar Hatıra Biletleri’ toplam 14 kategori olarak satışa sunulurken, her bir bilet fiyatı 30 TL olarak belirlendi."Yeşil-beyazlı kulüp, 5 Mart'ta oynanan Amedspor maçındaki şiddet olayları nedeniyle 9 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırılmış, ardından itiraz neticesiyle ceza 7 maça düşürülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230314/tff-tahkim-kurulundan-bursaspor-karari-1068235614.html

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bursaspor, amedspor, şiddet, seyircisiz, seyircisiz oynama cezası, seyircisiz maç, bilet, futbol