https://sputniknews.com.tr/20230314/7-mac-ceza-alan-bursaspor-seyircisiz-musabakalar-icin-bilet-cikartti-1068250784.html
7 maç ceza alan Bursaspor seyircisiz müsabakalar için bilet çıkarttı
7 maç ceza alan Bursaspor seyircisiz müsabakalar için bilet çıkarttı
Bursaspor Kulübü, iç sahada oynayacağı 7 seyircisiz maç için ‘Yadigar Hatıra Biletleri’ çıkarttı. Her bilet 30 TL’den satışa çıkarken, “Asıl hikaye şimdi... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T19:50+0300
2023-03-14T19:50+0300
2023-03-14T19:50+0300
spor
bursaspor
amedspor
şiddet
seyircisiz
seyircisiz oynama cezası
seyircisiz maç
bilet
futbol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/05/1067845432_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6c840c0f3f3341a49a78fe5dff35a298.jpg
Bursaspor Kulübü, 7 maç seyircisiz oynayacağı karşılaşmalar için ‘Yadigar Hatıra Biletleri’ çıkarmaya karar verdi. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Asıl hikaye şimdi başlıyor, Fitil ateşlendi. Ülke futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş cezalara karşı hep beraber isyan edip kenetleniyoruz. Adeletten uzak sözde cezalara karşı direnişin sembolü olarak ‘Yadigar hatıra biletleri'ni satışa çıkarıyoruz. Bursaspor’u Bursaspor yapan taraftarından mahrum tutularak sinsice yapılan sözde bitirme planlarına karşı masayı devirip, kağıt kalemi alarak hikayeyi direne direne en başından yazacağız. Bu isyana katılıp sonunda İlmek ilmek işlenecek ve stadyum taraftar kapasitemiz olan her 43 bin 350 bilet hedefine ulaşıldığında, şanlı bayrağımızın tamamlanacağı kampanyaya bütün sporseverlerin desteğini bekliyoruz. Sende haklı isyanımıza katılıp, direnişte ’#BenVarım’ diyorsan Hatıra Bileti satın al” ‘Yadigar Hatıra Biletleri’ toplam 14 kategori olarak satışa sunulurken, her bir bilet fiyatı 30 TL olarak belirlendi."Yeşil-beyazlı kulüp, 5 Mart'ta oynanan Amedspor maçındaki şiddet olayları nedeniyle 9 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırılmış, ardından itiraz neticesiyle ceza 7 maça düşürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230314/tff-tahkim-kurulundan-bursaspor-karari-1068235614.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/05/1067845432_75:0:723:486_1920x0_80_0_0_ee20667f635cda07307f453e2bc489a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bursaspor, amedspor, şiddet, seyircisiz, seyircisiz oynama cezası, seyircisiz maç, bilet, futbol
bursaspor, amedspor, şiddet, seyircisiz, seyircisiz oynama cezası, seyircisiz maç, bilet, futbol
7 maç ceza alan Bursaspor seyircisiz müsabakalar için bilet çıkarttı
Abone ol
Bursaspor Kulübü, iç sahada oynayacağı 7 seyircisiz maç için ‘Yadigar Hatıra Biletleri’ çıkarttı. Her bilet 30 TL’den satışa çıkarken, “Asıl hikaye şimdi başlıyor, fitil ateşlendi” ifadeleri kullanıldı.
Bursaspor Kulübü, 7 maç seyircisiz oynayacağı karşılaşmalar için ‘Yadigar Hatıra Biletleri’ çıkarmaya karar verdi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Asıl hikaye şimdi başlıyor, Fitil ateşlendi. Ülke futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş cezalara karşı hep beraber isyan edip kenetleniyoruz. Adeletten uzak sözde cezalara karşı direnişin sembolü olarak ‘Yadigar hatıra biletleri'ni satışa çıkarıyoruz. Bursaspor’u Bursaspor yapan taraftarından mahrum tutularak sinsice yapılan sözde bitirme planlarına karşı masayı devirip, kağıt kalemi alarak hikayeyi direne direne en başından yazacağız.
Bu isyana katılıp sonunda İlmek ilmek işlenecek ve stadyum taraftar kapasitemiz olan her 43 bin 350 bilet hedefine ulaşıldığında, şanlı bayrağımızın tamamlanacağı kampanyaya bütün sporseverlerin desteğini bekliyoruz. Sende haklı isyanımıza katılıp, direnişte ’#BenVarım’ diyorsan Hatıra Bileti satın al” ‘Yadigar Hatıra Biletleri’ toplam 14 kategori olarak satışa sunulurken, her bir bilet fiyatı 30 TL olarak belirlendi."
Yeşil-beyazlı kulüp, 5 Mart'ta oynanan Amedspor maçındaki şiddet olayları nedeniyle 9 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırılmış, ardından itiraz neticesiyle ceza 7 maça düşürülmüştü.