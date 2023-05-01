https://sputniknews.com.tr/20230501/dizilerle-gundemimize-giren-kavram-narsisizm--narsistle-iliskide-ozguveninizi-kaybedebilirsiniz-1070443473.html

Dizilerle gündemimize giren kavram narsisizm: 'Narsistle ilişkide özgüveninizi kaybedebilirsiniz'

Dizilerle gündemimize giren kavram narsisizm: 'Narsistle ilişkide özgüveninizi kaybedebilirsiniz'

Narsisizm gibi kişilik bozukluklarına sahip kişileri belirlemenin oldukça zor olduğunun altını çizen uzmanlar klinisyenlerin de bunda zorlandığını ifade... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T16:47+0300

2023-05-01T16:47+0300

2023-05-01T16:50+0300

yaşam

narsisizm

narsist

ilişki

özgüven

uyarı

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Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, Gerçek Gündem’de narsist kişilik bozukluğuna sahip bireylerin özellikleri ve ilişkilere etkisi hakkında bilgi verdi.‘Narsist kişiler gerçek olmayan bir öz önem duygusuna sahip’Narsisizmin birçok tanımı olduğunu ancak tanımlamadan önce etiketlemekten kaçınılması gereken bir konu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Taşkın, “Aslında narsisizm dediğimiz şey narsistik kişilik yapısıdır. Bir kişilik örgütlenmesidir. Bunu ikiye ayırabiliriz, bunun bir hastalık boyutu var bir de kişilik yapısında olan var. Ama narsistik kişiler aslında tanrılaştırılmış ve gerçek olmayan bir öz önem duygusuna sahipler diyebiliriz” dedi.‘Narsistleri belirlemek çok zor’Taşkın, narsisizm gibi kişilik bozukluklarına sahip kişileri belirlemenin oldukça zor olduğunun altını çizdi:‘Birçok yöneticide minimal düzeyde narsisizm var’Bu özelliklerden birine sahip olan kişi için ‘narsist kişilik bozukluk’ vardır denilemeyeceğini aktaran Taşkın, “Söz konusu özellikler kişinin gündelik aktivitesini işlerini engelliyorsa, bir ortamda sürekli olarak kendisini övmeyle var olabildiğini düşünüyorsa ‘narsistik özellikler vardır’ diyebiliriz. Fakat bu durum her zaman hastalık boyutunda değildir. Minimal düzeydeki narsisizmler birçok yöneticide vardır. Çünkü o minimal düzeydeki narsisizm dediğimiz şey kişinin öz değerini karşı tarafa yansıtmasını da sağlar. O yüzden yönetim kabiliyetine sahip olan kişiler öz değerinin biraz farkındadır ve yansıtmayı da iyi bilirler. Öz değeri karşı tarafı rahatsız etmeyecek şekilde yansıtmak oldukça önemlidir. ‘Evet ben değerliyim ama sen de değerlisin’ konumunda iletişimde olmak çok değerlidir” ifadelerini kullandı.'İlişkilerde narsist birey karşısındakini arafta bırakıyor'Klinik Psikolog Taşkın, ilişkideki narsisizmin kitaplarda ve makalelerde çok fazla konu edilmesini narsist bireyin karşısındakini arafta bırakmasına bağladı:‘Çocukları çok övmek narsisizmi destekliyor’Kültürel olarak erkeklerin daha çok övülerek büyütüldüğü gerçeğinin narsisizmi desteklediğinin altını çizen Taşkın, “Çocukluk çağında zaten bireyler ben merkezci oluyor. Ve ben merkezciliği sürekli olarak beslendiğinde ‘oğlum sensin büyüksün şöylesin böylesin’ gibi yücelttiğinde çocuk diğer tarafı öğrenemiyor bilemiyor. Empati yeteneğini bile geliştiremiyor. Aslında empati yeteneği ben merkezci bireylerde hiç olmayan bir yetenektir. Haliyle karşı tarafı anlama, anlamak için çaba gösterme yok. O yüzden cinsiyetler arası bu farklılıkları klinikte de çok fazla görüyoruz. Çocukluk cağından başlayan bir durum” dedi.‘Sen değerlisin ama dünya senin etrafında dönmüyor’Narsisizmin yetiştirilmeden kaynaklandığı gibi, kişilik yapısından da kaynaklanabileceğini kaydeden Taşkın, “Çocuklar doğduğunda aslında ben merkezcidir çünkü diğer merkezleri tanımaz. Anne, baba ya da çevresiyle etkileşimi de daha azdır. Karnı acıkınca ağlar, tuvaleti geldiğinde bezi değişsin diye ağlar… O anda ebeveyninin bir işi var mı, onunla ilgilenebilecek mi düşünmez. Anne babanın verdiği eğitim burada çok önemli. Evet, çocuğa kendisine öz değer vermesini de öğretmesi gerekiyor ama öz değer verirken sadece ‘Sen değerlisin’ diye değil, ‘Evet sen değerlisin ama dünya senin etrafında dönmüyor’ kavramını öğretmek ve bilgilendirmek oldukça önemli” ifadelerini kullandı.‘Narsist kişileri hayatımızdan çıkarmalıyız’Özgenur Taşkın, sözlerini şöyle tamamladı:

https://sputniknews.com.tr/20221207/love-bombing-gaslighting-ve-ghosting-maruz-kalan-kisi-bunu-fark-etmiyor-1064284986.html

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narsisizm, narsist, ilişki, özgüven, uyarı