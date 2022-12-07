https://sputniknews.com.tr/20221207/love-bombing-gaslighting-ve-ghosting-maruz-kalan-kisi-bunu-fark-etmiyor-1064284986.html

Love bombing, gaslighting ve ghosting: 'Maruz kalan kişi bunu fark etmiyor'

Love bombing, gaslighting ve ghosting: 'Maruz kalan kişi bunu fark etmiyor'

Radyo Sputnik’te Hafta Sonu Halleri programına katılan uzman psikolog Berk Karaoğlu, yılın kelimesi seçilen 'Gaslighting' teriminin anlamını açıkladı ve 'hafif... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T16:14+0300

2022-12-07T16:14+0300

2022-12-07T16:14+0300

gaslighting

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04.12.2022 Hafta sonu Halleri 04.12.2022 Hafta sonu Halleri

'Kişinin kendi gerçeklik anlayışını sorgulamasına neden olan ve zihinlerini karıştıran bir tür psikolojik manipülasyon tekniği olarak açıklanan' Gaslighting, son yıllarda bir hayli popüler bir kavram. Öyle ki 2020'de pandemiyi, 2021'de aşıyı yılın kelimesi olarak belirleyen Webster Sözlüğü, arama sayısı geçen yıla göre yüzde bin 740 oranında artış gösteren 'gaslighting' terimini, 'Tam da zamanımızın kelimesi' olarak, 2022'nin kelimesi seçti.Genellikle bir ilişki içinde yaşanan, ancak diğer insanlarla ilişkilerde de karşılaşılabilen gaslighting kavramı, geçtiğimiz yıllarda kamuoyunda ses getiren 'Palu Ailesi' davasında da gündeme gelmişti. 2019 tarihli haberde Palu ailesinin avukatı, "Gaslighting tekniğiyle müvekkillerime istediklerini yaptırabiliyor" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Konu ile ilgili Radyo Sputnik’te Hafta Sonu Halleri programına konuşan uzman psikolog Berk Karaoğlu, son yıllarda çok konuşuluyor olsa da, 'Gaslighting'in eski bir kavram olduğunu, geçmişinin eskilere dayandığını' söylüyor:'Love bombing ve ghosting’le bir üçlü'EXXEN'de yayınlanan 'Gibi' adlı dizide de mevzu bahis olduğu haliyle, 'Ghostlighting'in bir üçlü olarak karşımıza çıktığını' söyleyen Psikolog Karaoğlu şöyle devam ediyor: 'Artık çok tüketiciyiz, ilişkileri onarmıyoruz'Gaslighting konusunda özellikle internet üzerinden yapılan taramaların 'kesin yargıya varmakta doğru olmadığını' vurgulayan Karaoğlu şunları ekledi:'Gaslighting' mağdurları bundan kurtulmak için ne yapmalı?"İlişkilerde neden bu kadar çok gaslighting yaşanıyor?" sorusunu ise "Çok tüketiciyiz artık, ilişkileri onarmıyoruz” diye yanıtlayan Psikolog Berk Karaoğlu, bir diğer konunun ise 'gaslight' yapan kişilerin bilinç dışında yatan bağlanma şekilleri olduğunu belirtti.Karaoğlu, bu kişilerin çoğunlukla 'kaygılı bağlanan kişiler' olduğunu söyledi ve "Ne yapılmalı?" sorusunu şu şekilde cevapladı.'Artık yüz yüze tanışmanın getirdiği beş duyunun da etkin olduğu ilişkiler yaşanmıyor''Teknolojinin, sosyal medyanın ve anında mesajlaşma uygulamalarının, ilişkilerin başlama ve sürme süreçlerine etkilerinin' de konuşulduğu Hafta Sonu Halleri programında, psikolog Berk Karaoğlu yeni tanışma biçimlerinden de bahsetti:Çok muhabbet tez ayrılık getirir mi?Programda “Çok yoğun ve sık iletişim halinde olma hali ilişkilerimizi nasıl etkiliyor, eski söylemle çok muhabbet tez ayrılık getiriyor mu? Seri yazışmalar, emojiler duygularımızı ve düşüncelerimizi anlatmaya yetiyor mu?” sorusunun da yönetildiği Karaoğlu’nun cevabı şöyle oldu:

https://sputniknews.com.tr/20221129/merriam-webster-yilin-kelimesini-belirledi-gaslighting--1063954268.html

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Erdal Kaplanseren https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064297095_95:0:539:444_100x100_80_0_0_5e2c61fa252c6eb025b015dbf4f7b226.jpg

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Erdal Kaplanseren https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064297095_95:0:539:444_100x100_80_0_0_5e2c61fa252c6eb025b015dbf4f7b226.jpg

gaslighting , hafta sonu halleri, erdal kaplanseren, radyo sputnik, ilişki, sosyal medya, sosyal medya bağımlılığı, psikoloji, sevgili