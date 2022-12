Love bombing, gaslighting ve ghosting: 'Maruz kalan kişi bunu fark etmiyor'

"Birincisi ilk aşamadan, 'love bombing' aşamasından itibaren dengede olmaya çalışmalı, emin olun birden olan her şey aslında şematiktir. Bu yüzden de kişi, on üzerinden on yaşanan bir ilişkiyi dizginlemeli ve on üzerinden altıya beşe indirmelidir, sınır koymalı sınırı ihlal ettirmemelidir. Özellikle tartışma çıkarmak değil fakat tartışmadan kaçmamak önemli çünkü böyle anlarda bireylerin gerçek kimlikleri daha net görülebilir. Gaslighting aşamasında ise, ben ondan önce de vardım, tek başıma yapabildiklerimle ayrı bir birey olarak varım ve bireyselliğimi yaşamak istiyorum demek buna önem vermek gerekiyor. İstemediğimiz şeylere net bir şekilde ben istemiyorum demeliyiz, şaka yapılmış olsa bile istemediğimizi dile getirmeliyiz, ayrıca şaka çoğu zaman masum bir eylem olmayabiliyor bu yüzden ne olursa olsun istemediğimiz, hoşlanmadığımız bir şeye hayır demeli, net bir şekilde sınırı çizmeli, kural koymalıyız. Ghosting aşamasında ilişkinin devam edip etmediğini netleştirmek çok önemli, biz ilişkimize devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz sorusuna yanıt bulmak gerekiyor, bizim kaygımızı yaratan en büyük unsur belirsizlik bu belirsizliği ortadan kaldırmak gerekiyor."