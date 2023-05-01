https://sputniknews.com.tr/20230501/cezaevinde-olen-epsteinin-ozel-belgeleri-ifsa-oldu-cia-baskani-ve-noam-chomsky-ile-gorusmus-1070441777.html

Cezaevinde ölen Epstein'ın özel belgeleri ifşa oldu: CIA Başkanı ve Noam Chomsky ile görüşmüş

Cezaevinde ölen Epstein'ın özel belgeleri ifşa oldu: CIA Başkanı ve Noam Chomsky ile görüşmüş

Çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla tutuklu bulunduğu hapishanede ölen Jeffrey Epstein'ın kimlerle görüştüğüne yönelik... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T16:43+0300

2023-05-01T16:43+0300

2023-05-01T16:52+0300

yaşam

jeffrey epstein

noam chomsky

ikili görüşme

görüşme

cia

başkan

abd

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ABD’de çocuklara yönelik cinsel saldırı ve fuhuş ağı kurmak suçlarından tutuklanan ve 10 Ağustos 2019'da tutulduğu hapishanede hayatını kaybeden milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'ın 'kişisel takvimi' ülkede gündem oldu.Yayımlanan belgeler, Epstein hakkında bazı sırları da açığa çıkarıyor. Belgelerde, Epstein'ın CIA Başkanı ve dünyaca ünlü akademisyen Noam Chomsky ile yaptığı görüşmelerin detayları ortaya çıktı. Epstein'ın ABD istihbaratıyla bağlantılı olduğuna ilişkin iddialar ülkede uzun süredir tartışma konusu.Takvim, 2014'te, şu anki CIA Direktörü William Burns'ün dışişleri bakan yardımcısıyken Epstein ile önce Washington'da, ardından Epstein'ın Manhattan'daki malikanesinde olmak üzere 3 görüşme gerçekleştirdiğini gösterdi. CIA'den yanıtCIA sözcüsü Tammy Kupperman Thorp, basına yaptığı açıklamada, Burns'ün o sırada Epstein ile finans alanındaki uzmanlığının dışında 'herhangi bir şey görüşmediğini' söyleyerek iddiaları yalanladı. Thorp, yaptığı açıklamada, "Burns, finans sektöründe uzman yatırımcı olarak yer alması ve özel sektöre geçiş konusunda genel tavsiyeler dışında Epstein hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Başka bir ilişkileri yoktu" dedi. Chomsky: Kimseyi ilgilendirmezBelgeler, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde uzun süredir profesörlük yapan politik aktivist ve aydın Noam Chomsky'nin de 2015 ve 2016 yılları arasında Epstein ile planlanmış birkaç görüşme yaptığını ortaya koydu.Görüşmelerden birinin Bard College isimli özel okulun müdürü Leon Botstein'ın davetiyle okulun kampüsünde gerçekleştiği görüldü. Davete Epstein'ın 'bir grup kadın' ile geldiği de belgelere yansıyan detaylar arasında. Botstein, bağış yapması umuduyla Epstein ile bir ilişki geliştirdiğiklerini belirtti.Chomsky ise bu görüşmede sadece 'siyasi ve akademik konuları görüştüklerini' söyledi.Ünlü profesör, Epstein ile ilişkisine yönelik soruya, "İlk yanıtım şu: Bu sizi ilgilendirmez. Ve hatta kimseyi ilgilendirmez. İkincisi ise şu: Onu tanıyordum ve ara ara görüşüyorduk" şeklinde cevap verdi.Epstein'in özel takvimi ayrıca, Chomsky'nin 2015 yılında Epstein'in Manhattan'daki evinde akşam yemeği yemek üzere bir uçak yolculuğu yaptığını ortaya çıkardı.Chomsky'nin Epstein ile görüşmelerinden birinin eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile ilgili olduğu belirtildi. Chomsky, bu görüşmede 'İsrail'in Filistin meselelerine ve uluslararası arenaya ilişkin politikalarını' tartıştıklarını söyledi.Chomsky, Epstein ile tanışmasına ilişkin ise “Jeffrey Epstein hakkında bilinen şey, onun bir suçtan hüküm giymiş ve cezasını çekmiş olduğuydu. ABD yasalarına ve normlarına göre bu, temiz bir sayfaya işaret ediyor. Epstein'ın MIT ile de yakın bir ilişkisi vardı ve hayattayken üniversiteye birkaç bağışta bulundu" dedi.Epstein'ın ölümüABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos'ta ölü bulunmuştu.66 yaşındaki milyarder, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanıyordu.Yetkililer, Epstein'ın ölüm sebebi olarak intihar ettiği bilgisini paylaşmıştı.Ölümünden birkaç hafta önce de Epstein, hücresinde gardiyanlar tarafından baygın halde bulunmuş, boynunda görülen çürük izleri intihar teşebbüsü veya diğer mahkumların saldırısına uğradığı şüphelerini gündeme getirmişti.

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