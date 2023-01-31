https://sputniknews.com.tr/20230131/bill-gatesi-kizdiran-soru-jeffrey-epstein-ile-yemege-ciktiginiz-icin-pisman-misiniz-1066389316.html
Bill Gates'i kızdıran soru: 'Jeffrey Epstein ile yemeğe çıktığınız için pişman mısınız?'
Bill Gates'i kızdıran soru: 'Jeffrey Epstein ile yemeğe çıktığınız için pişman mısınız?'
Amerikalı milyarder Bill Gates, çocuk istismarı ve insan kaçakçılığından hüküm giyen ve cezaevindeki hücresinde intihar eden Jeffrey Epstein ile alakalı soruyu... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T13:20+0300
2023-01-31T13:20+0300
2023-01-31T13:20+0300
dünya
bill gates
jeffrey epstein
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ABD’li milyarder Bill Gates, katıldığı televizyon programında ilginç sorularla karşılaştı.Özellikle fuhuş suçlusu Epstein ile ilgili olanı Gates'in agresif tepki vermesine neden oldu.Sunucu, "Eski eşiniz Melinda Gates’in uyarısına rağmen fuhuştan hüküm giyen Jeffrey Epstein ile yemeğe çıktığınız için pişman mısınız?" diye sordu.Öfkelenen Gates, "Sen de çok eskiye gidiyorsun ama pişmanlığımı 100. kez mi dile getireceğim?" yanıtını verdi.Jeffrey Epstein'in ölümüABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan milyarder Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos'ta ölü bulunmuştu.Yetkililer, Epstein'ın ölüm sebebi olarak intihar ettiği bilgisini paylaşmıştı.Ölümünden birkaç hafta önce de Epstein, hücresinde gardiyanlar tarafından baygın halde bulunmuş, boynunda görülen çürük izleri intihar teşebbüsü veya diğer mahkumların saldırısına uğradığı şüphelerini gündeme getirmişti.66 yaşındaki Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanıyordu.Pek çok yüksek profilli isimle yakın bağları olan Epstein'in Bill Gates ile de fotoğrafları çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221230/saraydan-kovulan-prens-andrew-kraliyet-ailesi-yuruyusune-katilip-halka-tuhaf-tavsiyeler-verdi-1065215403.html
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bill gates, jeffrey epstein
bill gates, jeffrey epstein
Bill Gates'i kızdıran soru: 'Jeffrey Epstein ile yemeğe çıktığınız için pişman mısınız?'
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Amerikalı milyarder Bill Gates, çocuk istismarı ve insan kaçakçılığından hüküm giyen ve cezaevindeki hücresinde intihar eden Jeffrey Epstein ile alakalı soruyu öfkeyle karşıladı. Gates'e "Jeffrey Epstein ile yemeğe çıktığınız için pişman mısınız?" diye soruldu.
ABD’li milyarder Bill Gates, katıldığı televizyon programında ilginç sorularla karşılaştı.
Özellikle fuhuş suçlusu Epstein ile ilgili olanı Gates'in agresif tepki vermesine neden oldu.
Sunucu, "Eski eşiniz Melinda Gates’in uyarısına rağmen fuhuştan hüküm giyen Jeffrey Epstein ile yemeğe çıktığınız için pişman mısınız?" diye sordu.
Öfkelenen Gates, "Sen de çok eskiye gidiyorsun ama pişmanlığımı 100. kez mi dile getireceğim?" yanıtını verdi.
Jeffrey Epstein'in ölümü
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan milyarder Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos'ta ölü bulunmuştu.
Yetkililer, Epstein'ın ölüm sebebi olarak intihar ettiği bilgisini paylaşmıştı.
Ölümünden birkaç hafta önce de Epstein, hücresinde gardiyanlar tarafından baygın halde bulunmuş, boynunda görülen çürük izleri intihar teşebbüsü veya diğer mahkumların saldırısına uğradığı şüphelerini gündeme getirmişti.
66 yaşındaki Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanıyordu.
Pek çok yüksek profilli isimle yakın bağları olan Epstein'in Bill Gates ile de fotoğrafları çıkmıştı.