Saraydan kovulan Prens Andrew, kraliyet ailesi yürüyüşüne katılıp halka tuhaf tavsiyeler verdi
13:37 30.12.2022 (güncellendi: 14:41 30.12.2022)
© İHA / WILL OLIVER İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 61 yaşındaki oğlu York Dükü Prens Andrew
© İHA / WILL OLIVER
Britanya kraliyet ailesinin 'yüz karası' olarak tanınan Prens Andrew'un annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası ağabeyi Kral 3. Charles tarafından polis koruması alınıp saraydan kovularak cezalandırıldığı haberlerinin ardından halktan bir kadınla yaptığı sohbet gündem oldu.
ABD'de reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar ve seks ağı oluşturma suçlarından hüküm giyen ve hapiste ölen milyarder finansçı Jeffrey Epstein ile yakın arkadaşlığı ve Epstein'ın seks kölesi olarak kullandığı reşit olmayan bir kıza cinsel istismar suçlamasından hakkında dava açılmasıyla tanınan Prens Andrew, Britanya kraliyet ailesinin Sandringham'daki yıllık Noel yürüyüşü sırasında halka soğuğu yenmeleri için tuhaf tavsiyeler verdi.
Kral 3. Charles dahil kraliyet ailesinin Noel Günü kilise ayininden sonra halktan iyi dileklerde bulunanlarla kaynaştığı yürüyüş sırasında kral ağabeyi tarafından unvanları elinden alınarak Buckingham Sarayı'ndan kovulan 62 yaşındaki York Dükü'nün boy göstermesi herkesi şaşırttı.
Merry Christmas from Sandringham…— Matt Wilkinson (@MattSunRoyal) December 25, 2022
The King leads members of the Royal Family (including Prince Andrew) and George, Charlotte and Louis, on the Christmas Day walk to St Mary Magdalene’s Church. pic.twitter.com/LgBuABSQk8
The Sun gazetesinin yayımladığı videoya göre yol kenarında bekleşenlerle el sıkışan Prens Andrew köpeğiyle birlikte duran bir kadına "Ayaklarınız üşüdü mü?" diye sordu. Kadının "Donuyor" yanıtı üzerine sırıtan Andrew'dan "İşin püf noktasının bir gazete getirmek olduğunu biliyor muydunuz? Bir gazetenin üzerine çıkın ve ayaklarınızı yalıtın" tavsiyesi geldi.
Kadının hayretler içinde kalıp "Teşekkür ederim" demesi üzerine Prens elleri ceplerinde uzaklaştı.
👑 Prince Andrew has offered novel advice to royal watchers on how to stay warm, saying that the "trick" to avoid cold feet is to insulate them with newspaper https://t.co/x8Q9Bc4cq4— The Telegraph (@Telegraph) December 27, 2022
Videoyu çeken 34 yaşındaki bir katılımcı, The Sun'a “Her şey gerçekten tuhaftı" diyerek ekledi:
"Andrew önümüzde durdu ve kendini sıcak tutmakla ilgili en tuhaf tavsiye ağzından döküldü. Kadının yakın zamanda onun teorisini deneyeceğini sanmıyorum."
After the Queen's death when Meghan Markle went on a walkabout, people turned their back on her. When Prince Andrew went on a walkabout yesterday, members of the public took some sound advice from him about cold feet and newspapers and shook his hand. That's UK morality. pic.twitter.com/A0QSOPHAov— Louise - I write ... (@RedMeatRacists) December 27, 2022
Prens'in Epstein'ın seks kölesi olarak kullandığı Virgina Giuffre'nin reşit olmadığı dönemde kendisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla açtığı davanın ardından bu yılın başlarında Kraliçe 2. Elizabeth tarafından himayesi ve askeri unvanları elinden alındıktan sonra Kral 3. Charles tarafından geri kalan imtiyazları alınarak cezalandırıldığı basına yansıdı.
Artık görevli bir kraliyet üyesi olmayan Andrew, Giuffre'nin davasını maddi tazminat anlaşmasına vararak daha da büyümeden çözdü.