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https://sputniknews.com.tr/20221230/saraydan-kovulan-prens-andrew-kraliyet-ailesi-yuruyusune-katilip-halka-tuhaf-tavsiyeler-verdi-1065215403.html
Saraydan kovulan Prens Andrew, kraliyet ailesi yürüyüşüne katılıp halka tuhaf tavsiyeler verdi
Saraydan kovulan Prens Andrew, kraliyet ailesi yürüyüşüne katılıp halka tuhaf tavsiyeler verdi
Britanya kraliyet ailesinin 'yüz karası' olarak tanınan Prens Andrew'un annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası ağabeyi Kral 3. Charles tarafından polis... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T13:37+0300
2022-12-30T14:41+0300
yaşam
prens andrew
britanya
ingiltere
kraliyet ailesi
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ABD'de reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar ve seks ağı oluşturma suçlarından hüküm giyen ve hapiste ölen milyarder finansçı Jeffrey Epstein ile yakın arkadaşlığı ve Epstein'ın seks kölesi olarak kullandığı reşit olmayan bir kıza cinsel istismar suçlamasından hakkında dava açılmasıyla tanınan Prens Andrew, Britanya kraliyet ailesinin Sandringham'daki yıllık Noel yürüyüşü sırasında halka soğuğu yenmeleri için tuhaf tavsiyeler verdi. Kral 3. Charles dahil kraliyet ailesinin Noel Günü kilise ayininden sonra halktan iyi dileklerde bulunanlarla kaynaştığı yürüyüş sırasında kral ağabeyi tarafından unvanları elinden alınarak Buckingham Sarayı'ndan kovulan 62 yaşındaki York Dükü'nün boy göstermesi herkesi şaşırttı. The Sun gazetesinin yayımladığı videoya göre yol kenarında bekleşenlerle el sıkışan Prens Andrew köpeğiyle birlikte duran bir kadına "Ayaklarınız üşüdü mü?" diye sordu. Kadının "Donuyor" yanıtı üzerine sırıtan Andrew'dan "İşin püf noktasının bir gazete getirmek olduğunu biliyor muydunuz? Bir gazetenin üzerine çıkın ve ayaklarınızı yalıtın" tavsiyesi geldi. Kadının hayretler içinde kalıp "Teşekkür ederim" demesi üzerine Prens elleri ceplerinde uzaklaştı.Videoyu çeken 34 yaşındaki bir katılımcı, The Sun'a “Her şey gerçekten tuhaftı" diyerek ekledi:"Andrew önümüzde durdu ve kendini sıcak tutmakla ilgili en tuhaf tavsiye ağzından döküldü. Kadının yakın zamanda onun teorisini deneyeceğini sanmıyorum."Prens'in Epstein'ın seks kölesi olarak kullandığı Virgina Giuffre'nin reşit olmadığı dönemde kendisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla açtığı davanın ardından bu yılın başlarında Kraliçe 2. Elizabeth tarafından himayesi ve askeri unvanları elinden alındıktan sonra Kral 3. Charles tarafından geri kalan imtiyazları alınarak cezalandırıldığı basına yansıdı.Artık görevli bir kraliyet üyesi olmayan Andrew, Giuffre'nin davasını maddi tazminat anlaşmasına vararak daha da büyümeden çözdü.
https://sputniknews.com.tr/20220215/prens-andrew-kendisini-cinsel-istismarla-suclayan-virginia-giuffre-ile-anlasmaya-vardi-1053880107.html
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prens andrew, britanya, ingiltere, kraliyet ailesi
prens andrew, britanya, ingiltere, kraliyet ailesi

Saraydan kovulan Prens Andrew, kraliyet ailesi yürüyüşüne katılıp halka tuhaf tavsiyeler verdi

13:37 30.12.2022 (güncellendi: 14:41 30.12.2022)
© İHA / WILL OLIVER İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 61 yaşındaki oğlu York Dükü Prens Andrew
 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 61 yaşındaki oğlu York Dükü Prens Andrew - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© İHA / WILL OLIVER
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Britanya kraliyet ailesinin 'yüz karası' olarak tanınan Prens Andrew'un annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası ağabeyi Kral 3. Charles tarafından polis koruması alınıp saraydan kovularak cezalandırıldığı haberlerinin ardından halktan bir kadınla yaptığı sohbet gündem oldu.
ABD'de reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar ve seks ağı oluşturma suçlarından hüküm giyen ve hapiste ölen milyarder finansçı Jeffrey Epstein ile yakın arkadaşlığı ve Epstein'ın seks kölesi olarak kullandığı reşit olmayan bir kıza cinsel istismar suçlamasından hakkında dava açılmasıyla tanınan Prens Andrew, Britanya kraliyet ailesinin Sandringham'daki yıllık Noel yürüyüşü sırasında halka soğuğu yenmeleri için tuhaf tavsiyeler verdi.
Kral 3. Charles dahil kraliyet ailesinin Noel Günü kilise ayininden sonra halktan iyi dileklerde bulunanlarla kaynaştığı yürüyüş sırasında kral ağabeyi tarafından unvanları elinden alınarak Buckingham Sarayı'ndan kovulan 62 yaşındaki York Dükü'nün boy göstermesi herkesi şaşırttı.
The Sun gazetesinin yayımladığı videoya göre yol kenarında bekleşenlerle el sıkışan Prens Andrew köpeğiyle birlikte duran bir kadına "Ayaklarınız üşüdü mü?" diye sordu. Kadının "Donuyor" yanıtı üzerine sırıtan Andrew'dan "İşin püf noktasının bir gazete getirmek olduğunu biliyor muydunuz? Bir gazetenin üzerine çıkın ve ayaklarınızı yalıtın" tavsiyesi geldi.
Kadının hayretler içinde kalıp "Teşekkür ederim" demesi üzerine Prens elleri ceplerinde uzaklaştı.
Videoyu çeken 34 yaşındaki bir katılımcı, The Sun'a “Her şey gerçekten tuhaftı" diyerek ekledi:
"Andrew önümüzde durdu ve kendini sıcak tutmakla ilgili en tuhaf tavsiye ağzından döküldü. Kadının yakın zamanda onun teorisini deneyeceğini sanmıyorum."
Prens'in Epstein'ın seks kölesi olarak kullandığı Virgina Giuffre'nin reşit olmadığı dönemde kendisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla açtığı davanın ardından bu yılın başlarında Kraliçe 2. Elizabeth tarafından himayesi ve askeri unvanları elinden alındıktan sonra Kral 3. Charles tarafından geri kalan imtiyazları alınarak cezalandırıldığı basına yansıdı.
Prens Andrew - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
DÜNYA
Prens Andrew, kendisini cinsel istismarla suçlayan Virginia Giuffre ile anlaşmaya vardı
15 Şubat, 23:19
Artık görevli bir kraliyet üyesi olmayan Andrew, Giuffre'nin davasını maddi tazminat anlaşmasına vararak daha da büyümeden çözdü.
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