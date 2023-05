Bakan Çavuşoğlu: Karşımızda yerli ve milli bir muhalefet yok

https://sputniknews.com.tr/20230501/cavusoglu-karsimizda-yerli-ve-milli-bir-muhalefet-yok-1070426550.html

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz daha güçlü Türkiye hedefi için çalışırken karşımızda yerli ve milli şuurla hareket eden bir muhalefeti görememenin de... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı’nın Antalya’da görev yapan gazetecilerle kent merkezindeki bir otelde düzenlediği toplantıda bir araya geldi.Çavuşoğlu, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Turgut Özal Spor Salonu yanında düzenleyeceği mitinge davet etti.14 Mayıs seçimlerine sayılı gün kaldığını belirterek, Antalya’da ilçe ilçe gönülden gönüle çalışmaları sürdürdüklerini bildiren Çavuşoğlu, Antalya’yı hiçbir zaman unutmadıklarını ve hizmet etme gayreti içinde olduklarının ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, “Ülkemizin asırlık sorunlarını bir bir çözerek 81 ili yeniden inşa ettik. 21 yıldır yatırım ve eserlerle, demokrasi kalkınma hamleleriyle yeni yüzyılına hazırladık. Antalya'da her alanda hizmet aldığımız projelerle şehrin kalkınmasını sağladık. 21 yılda Antalya’ya 145 milyar lirayı aşan kamu yatırımları yaptık. Her ilçemizde modern kamu binaları kazandırdık. TOKİ eliyle 6 bin 839 konutu hemşehrilerimize teslim etti. 7 bin 750 konutu da teslim edeceğiz” diye konuştu.Antalya’ya birçok ilki yaşattıklarını belirten Çavuşoğlu, “2008’de Antalya’yı doğalgaz ile tanıştırdık. Doğalgazın ulaşmadığın ilçeler için de çalışmalar yapıyoruz. 14 öğrenci yurdu, 135 spor tesisi, 8 gençlik merkezini ilimize kazandırdık. 2 bin 764 olan öğrenci yurdu yatak kapasitesini bugün 21 bin 870’e çıkardık. İki futbol kulübümüz var. Her ikisine de modern stadyumlar yaptık. Şehrimize, ilçelerimize spor tesisleri kazandırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.'Üniversite sayısı 7'ye çıkıyor'Turist sayısı bakımından dünyada 3. sıraya yükseldiklerini dile getiren Çavuşoğlu, “2002’de 4 milyon turist Antalya’ya gelirken, son dönemde 15 milyon 208 bin turist ile rekor kırdık. Daha fazla turist başına gelir almalıyız. Antalya diplomasinin merkezi haline geldi. Dünya Antalya’da konuşuluyor, tüm dünya Antalya’yı konuşuyor. 13 farklı etkinlik yaparak Antalya ismini zirveye taşıdık. Eğitim olmazsa hiçbir şey değer kazanmaz. Bin 270 eğitim kurumunu, 342 spor salonunu Antalya’ya kazandırdık. Bu yılda 103 eğitim tesisi, bin 492 dersliği öğrencilerin hizmetine sunacağız. Üniversite sayımızı beşe çıkardık. Manavgat ve Kepez’e kazandıracağımız üniversitelerle bunu 7’ye çıkartacağız, ama hedefimiz 10 olacak” ifadelerine yer verdi.'Demirköprü Tüneli açılıyor'Antalya’nın artık bir sağlık merkezi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Antalya Şehir Hastanesi’nin yüzde 80’i tamamlandı, kısa süre sonra hizmete açılacak. Bu yatırımlar Antalya’ya şifa sunarken, ilimize geçen sene 4 milyar dolar kazandırdı, kentin bunda katkısı var. Çalıştık üretiyoruz, ürettikçe kazanıyoruz. Antalya’da ihracatımız 2.75 milyar dolara yükseldi. 4.4 milyar çiftçiye destek sağladık. 2022’de tarımsal ihracat Antalya’da 764 milyon doların üzerine çıktı. İhracatın önündeki taşıma engellerini kaldırıyoruz. 2022 sonu ile 26.5 kilometre 21 adet tüneli şehrimize kazandırdık. Çarşamba günü Demirkapı Tünelini açacağız. 4 dakikada geçecek konforlu ve sürüş imkanı sağlayacağız. Manavgat Beydiğin’den Beyşehir’e çıkan bir güzergah olacak” diye konuştu.Antalya’da havalimanlarına yılda 32 milyon yolcu indiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, bu kapasiteyi yeni yatırımlarla 80 milyona çıkardıklarını kaydetti.'Milletie düşman odaklara özgürlük vaatleri veriyorlar'Girişimci ve insani diplomasi anlayışının Türkiye’yi küresel aktör konumuna getirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Biz daha güçlü Türkiye hedefi için çalışırken karşımızda yerli ve milli şuurla hareket eden bir muhalefeti görememenin de üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizler milletin refah seviyesini arttıracak atılımları konuşurken onlar milletine düşman odaklara özgürlük vaatleri veriyor. Sahada gördüğüm bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. Antalya'da İYİ Parti'ye oy vermiş milliyetçi hemşehrilerimiz, CHP’ye oy vermiş devletçi kardeşlerimiz sırtını terör örgütlerine dayayanlarla oluşturulan bu çıkar masasından çok rahatsız. Farklı görüşlerde olabilir ama vatansever insanlar. Birkaç oy alabilmek için sırtını teröristlere, Pensilvanya’ya dayayanlarla ittifak yapmalarından vatandaşlarımızın rahatsız ve huzursuz olduğunu gördüm. Kendi seçmenini görmezlikten gelerek tüm politikalarını ajansların tavsiyesi ile algı oluşturmak üzerine yapanların sonu yine hüsran olacaktır. Ajansların algı operasyonlarına alet olduklarını Antalya'da 12 gün zorla söndürdüğümüz yangın çalışmalarımız sırasında gördük. Yangını söndürmek için gece gündüz çalışırken hepsi bir yerlerde ajansların yönlendirmesiyle farklı filmler çekiyorlardı. Ev ev dolaştılar, farklı illerden kadınları getirdikleri bildiri dağıttılar 'sakın imza atmayın, AK Parti iktidarı sizin evlerini yapmayacak, dolandıracaklar' dedi. Biz vatandaşların yarasını sararken, bir taraftan da fitne saçanları görünce çok üzülmüştük. Vatandaşlarımız evlerine kavuşamamış olacaktı. Allah'tan vatandaşların feraseti, sağduyusu var” diye konuştu.

