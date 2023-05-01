Bakan Çavuşoğlu: Karşımızda yerli ve milli bir muhalefet yok

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
09:00
10 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna, Rus zannettiği kadın mozaik stelini yıktı
09:32
2 dk
ÖZEL HABER
Türk, Çinli ve İranlı şirketler Rusya’daki işletmelerin satın alımlarıyla ilgileniyor
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya bir yasak da Polonya’dan geldi
10:28
2 dk
ÖZEL HABER
Özel askeri operasyonlara katılan herkesi savaş gazisi kabul eden yasa onaylandı
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Küresel İlişkiler Uzmanı Alvarado: Lavrov'un ziyareti, ABD hegemonyasını dengelemeye yönelik
14:31
2 dk
ÖZEL HABER
Dünyanın en büyük uzay ve havacılık organizasyonu’ için en güçlü aday Antalya
14:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Kahraman: Devrimciliğin en büyük özelliği umut
17:05
54 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Suriye, Rusya ve İran zirvesi: ‘Ülkeler ABD destekli YPG’nin statü talebine karşı hemfikir’
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Güney Kore’den Ukrayna’ya silah vetosu
18:16
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı ekonomist Soskin: Zelenski rejiminin sonu gelebilir
18:33
2 dk
ÖZEL HABER
Doç. Cihat Yaycı: Türkiye ve Suriye’nin anlaşması Yunan-Rum oyununu bozar
18:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin hiç kadın milletvekili çıkarmadığı iller
19:17
5 dk
ÖZEL HABER
Trabzon ve Soçi arasında feribot seferleri başlıyor
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı General Krivonos: Naziler gibi ilerlemeliyiz
19:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
5 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Emad Abşenas: ABD’nin medya terörü Rusya’yı değil, diğer ülkeleri de etkileyecek
20:16
3 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ Genel Sekreteri Ming, örgütün yerel para birimi kullanımına ilişkin konuştu
20:30
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy kabul etti, ilk kez Çin devlet başkanı ile görüştü
20:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
TARİHTE BUGÜN
1 Mayıs İşçi Bayramı ilk kez nerede kutlandı?
07:15
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
07:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Taksim'siz son 1 Mayıs mı?
09:06
114 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye'de emekçiler 1 Mayıs için alanlarda
12:45
62 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
15:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
19:00
8 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230501/cavusoglu-karsimizda-yerli-ve-milli-bir-muhalefet-yok-1070426550.html
Bakan Çavuşoğlu: Karşımızda yerli ve milli bir muhalefet yok
Bakan Çavuşoğlu: Karşımızda yerli ve milli bir muhalefet yok
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz daha güçlü Türkiye hedefi için çalışırken karşımızda yerli ve milli şuurla hareket eden bir muhalefeti görememenin de... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T12:33+0300
2023-05-01T12:33+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
ak parti
dışişleri bakanı
mevlüt çavuşoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
iyi parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069642943_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_292311f28af2373772dd2d65d10b001c.jpg
Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı’nın Antalya’da görev yapan gazetecilerle kent merkezindeki bir otelde düzenlediği toplantıda bir araya geldi.Çavuşoğlu, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Turgut Özal Spor Salonu yanında düzenleyeceği mitinge davet etti.14 Mayıs seçimlerine sayılı gün kaldığını belirterek, Antalya’da ilçe ilçe gönülden gönüle çalışmaları sürdürdüklerini bildiren Çavuşoğlu, Antalya’yı hiçbir zaman unutmadıklarını ve hizmet etme gayreti içinde olduklarının ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, “Ülkemizin asırlık sorunlarını bir bir çözerek 81 ili yeniden inşa ettik. 21 yıldır yatırım ve eserlerle, demokrasi kalkınma hamleleriyle yeni yüzyılına hazırladık. Antalya'da her alanda hizmet aldığımız projelerle şehrin kalkınmasını sağladık. 21 yılda Antalya’ya 145 milyar lirayı aşan kamu yatırımları yaptık. Her ilçemizde modern kamu binaları kazandırdık. TOKİ eliyle 6 bin 839 konutu hemşehrilerimize teslim etti. 7 bin 750 konutu da teslim edeceğiz” diye konuştu.Antalya’ya birçok ilki yaşattıklarını belirten Çavuşoğlu, “2008’de Antalya’yı doğalgaz ile tanıştırdık. Doğalgazın ulaşmadığın ilçeler için de çalışmalar yapıyoruz. 14 öğrenci yurdu, 135 spor tesisi, 8 gençlik merkezini ilimize kazandırdık. 2 bin 764 olan öğrenci yurdu yatak kapasitesini bugün 21 bin 870’e çıkardık. İki futbol kulübümüz var. Her ikisine de modern stadyumlar yaptık. Şehrimize, ilçelerimize spor tesisleri kazandırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.'Üniversite sayısı 7'ye çıkıyor'Turist sayısı bakımından dünyada 3. sıraya yükseldiklerini dile getiren Çavuşoğlu, “2002’de 4 milyon turist Antalya’ya gelirken, son dönemde 15 milyon 208 bin turist ile rekor kırdık. Daha fazla turist başına gelir almalıyız. Antalya diplomasinin merkezi haline geldi. Dünya Antalya’da konuşuluyor, tüm dünya Antalya’yı konuşuyor. 13 farklı etkinlik yaparak Antalya ismini zirveye taşıdık. Eğitim olmazsa hiçbir şey değer kazanmaz. Bin 270 eğitim kurumunu, 342 spor salonunu Antalya’ya kazandırdık. Bu yılda 103 eğitim tesisi, bin 492 dersliği öğrencilerin hizmetine sunacağız. Üniversite sayımızı beşe çıkardık. Manavgat ve Kepez’e kazandıracağımız üniversitelerle bunu 7’ye çıkartacağız, ama hedefimiz 10 olacak” ifadelerine yer verdi.'Demirköprü Tüneli açılıyor'Antalya’nın artık bir sağlık merkezi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Antalya Şehir Hastanesi’nin yüzde 80’i tamamlandı, kısa süre sonra hizmete açılacak. Bu yatırımlar Antalya’ya şifa sunarken, ilimize geçen sene 4 milyar dolar kazandırdı, kentin bunda katkısı var. Çalıştık üretiyoruz, ürettikçe kazanıyoruz. Antalya’da ihracatımız 2.75 milyar dolara yükseldi. 4.4 milyar çiftçiye destek sağladık. 2022’de tarımsal ihracat Antalya’da 764 milyon doların üzerine çıktı. İhracatın önündeki taşıma engellerini kaldırıyoruz. 2022 sonu ile 26.5 kilometre 21 adet tüneli şehrimize kazandırdık. Çarşamba günü Demirkapı Tünelini açacağız. 4 dakikada geçecek konforlu ve sürüş imkanı sağlayacağız. Manavgat Beydiğin’den Beyşehir’e çıkan bir güzergah olacak” diye konuştu.Antalya’da havalimanlarına yılda 32 milyon yolcu indiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, bu kapasiteyi yeni yatırımlarla 80 milyona çıkardıklarını kaydetti.'Milletie düşman odaklara özgürlük vaatleri veriyorlar'Girişimci ve insani diplomasi anlayışının Türkiye’yi küresel aktör konumuna getirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Biz daha güçlü Türkiye hedefi için çalışırken karşımızda yerli ve milli şuurla hareket eden bir muhalefeti görememenin de üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizler milletin refah seviyesini arttıracak atılımları konuşurken onlar milletine düşman odaklara özgürlük vaatleri veriyor. Sahada gördüğüm bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. Antalya'da İYİ Parti'ye oy vermiş milliyetçi hemşehrilerimiz, CHP’ye oy vermiş devletçi kardeşlerimiz sırtını terör örgütlerine dayayanlarla oluşturulan bu çıkar masasından çok rahatsız. Farklı görüşlerde olabilir ama vatansever insanlar. Birkaç oy alabilmek için sırtını teröristlere, Pensilvanya’ya dayayanlarla ittifak yapmalarından vatandaşlarımızın rahatsız ve huzursuz olduğunu gördüm. Kendi seçmenini görmezlikten gelerek tüm politikalarını ajansların tavsiyesi ile algı oluşturmak üzerine yapanların sonu yine hüsran olacaktır. Ajansların algı operasyonlarına alet olduklarını Antalya'da 12 gün zorla söndürdüğümüz yangın çalışmalarımız sırasında gördük. Yangını söndürmek için gece gündüz çalışırken hepsi bir yerlerde ajansların yönlendirmesiyle farklı filmler çekiyorlardı. Ev ev dolaştılar, farklı illerden kadınları getirdikleri bildiri dağıttılar 'sakın imza atmayın, AK Parti iktidarı sizin evlerini yapmayacak, dolandıracaklar' dedi. Biz vatandaşların yarasını sararken, bir taraftan da fitne saçanları görünce çok üzülmüştük. Vatandaşlarımız evlerine kavuşamamış olacaktı. Allah'tan vatandaşların feraseti, sağduyusu var” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230430/huda-par-genel-baskani-yapicioglu-memleket-chp-zihniyetine-teslim-edilmemelidir-1070372186.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069642943_0:0:2669:2001_1920x0_80_0_0_7f6d60f574b9c8bda55c66add07994b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, ak parti, dışişleri bakanı, mevlüt çavuşoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti
türkiye, ak parti, dışişleri bakanı, mevlüt çavuşoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti

Bakan Çavuşoğlu: Karşımızda yerli ve milli bir muhalefet yok

12:33 01.05.2023
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz daha güçlü Türkiye hedefi için çalışırken karşımızda yerli ve milli şuurla hareket eden bir muhalefeti görememenin de üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizler milletin refah seviyesini arttıracak atılımları konuşurken, onlar milletine düşman odaklara özgürlük vaatleri veriyor" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı’nın Antalya’da görev yapan gazetecilerle kent merkezindeki bir otelde düzenlediği toplantıda bir araya geldi.
Çavuşoğlu, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Turgut Özal Spor Salonu yanında düzenleyeceği mitinge davet etti.
14 Mayıs seçimlerine sayılı gün kaldığını belirterek, Antalya’da ilçe ilçe gönülden gönüle çalışmaları sürdürdüklerini bildiren Çavuşoğlu, Antalya’yı hiçbir zaman unutmadıklarını ve hizmet etme gayreti içinde olduklarının ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, “Ülkemizin asırlık sorunlarını bir bir çözerek 81 ili yeniden inşa ettik. 21 yıldır yatırım ve eserlerle, demokrasi kalkınma hamleleriyle yeni yüzyılına hazırladık. Antalya'da her alanda hizmet aldığımız projelerle şehrin kalkınmasını sağladık. 21 yılda Antalya’ya 145 milyar lirayı aşan kamu yatırımları yaptık. Her ilçemizde modern kamu binaları kazandırdık. TOKİ eliyle 6 bin 839 konutu hemşehrilerimize teslim etti. 7 bin 750 konutu da teslim edeceğiz” diye konuştu.
Antalya’ya birçok ilki yaşattıklarını belirten Çavuşoğlu, “2008’de Antalya’yı doğalgaz ile tanıştırdık. Doğalgazın ulaşmadığın ilçeler için de çalışmalar yapıyoruz. 14 öğrenci yurdu, 135 spor tesisi, 8 gençlik merkezini ilimize kazandırdık. 2 bin 764 olan öğrenci yurdu yatak kapasitesini bugün 21 bin 870’e çıkardık. İki futbol kulübümüz var. Her ikisine de modern stadyumlar yaptık. Şehrimize, ilçelerimize spor tesisleri kazandırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

'Üniversite sayısı 7'ye çıkıyor'

Turist sayısı bakımından dünyada 3. sıraya yükseldiklerini dile getiren Çavuşoğlu, “2002’de 4 milyon turist Antalya’ya gelirken, son dönemde 15 milyon 208 bin turist ile rekor kırdık. Daha fazla turist başına gelir almalıyız. Antalya diplomasinin merkezi haline geldi. Dünya Antalya’da konuşuluyor, tüm dünya Antalya’yı konuşuyor. 13 farklı etkinlik yaparak Antalya ismini zirveye taşıdık. Eğitim olmazsa hiçbir şey değer kazanmaz. Bin 270 eğitim kurumunu, 342 spor salonunu Antalya’ya kazandırdık. Bu yılda 103 eğitim tesisi, bin 492 dersliği öğrencilerin hizmetine sunacağız. Üniversite sayımızı beşe çıkardık. Manavgat ve Kepez’e kazandıracağımız üniversitelerle bunu 7’ye çıkartacağız, ama hedefimiz 10 olacak” ifadelerine yer verdi.
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Memleket CHP zihniyetine teslim edilmemelidir
Dün, 03:39

'Demirköprü Tüneli açılıyor'

Antalya’nın artık bir sağlık merkezi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Antalya Şehir Hastanesi’nin yüzde 80’i tamamlandı, kısa süre sonra hizmete açılacak. Bu yatırımlar Antalya’ya şifa sunarken, ilimize geçen sene 4 milyar dolar kazandırdı, kentin bunda katkısı var. Çalıştık üretiyoruz, ürettikçe kazanıyoruz. Antalya’da ihracatımız 2.75 milyar dolara yükseldi. 4.4 milyar çiftçiye destek sağladık. 2022’de tarımsal ihracat Antalya’da 764 milyon doların üzerine çıktı. İhracatın önündeki taşıma engellerini kaldırıyoruz. 2022 sonu ile 26.5 kilometre 21 adet tüneli şehrimize kazandırdık. Çarşamba günü Demirkapı Tünelini açacağız. 4 dakikada geçecek konforlu ve sürüş imkanı sağlayacağız. Manavgat Beydiğin’den Beyşehir’e çıkan bir güzergah olacak” diye konuştu.
Antalya’da havalimanlarına yılda 32 milyon yolcu indiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, bu kapasiteyi yeni yatırımlarla 80 milyona çıkardıklarını kaydetti.

'Milletie düşman odaklara özgürlük vaatleri veriyorlar'

Girişimci ve insani diplomasi anlayışının Türkiye’yi küresel aktör konumuna getirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Biz daha güçlü Türkiye hedefi için çalışırken karşımızda yerli ve milli şuurla hareket eden bir muhalefeti görememenin de üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizler milletin refah seviyesini arttıracak atılımları konuşurken onlar milletine düşman odaklara özgürlük vaatleri veriyor. Sahada gördüğüm bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. Antalya'da İYİ Parti'ye oy vermiş milliyetçi hemşehrilerimiz, CHP’ye oy vermiş devletçi kardeşlerimiz sırtını terör örgütlerine dayayanlarla oluşturulan bu çıkar masasından çok rahatsız. Farklı görüşlerde olabilir ama vatansever insanlar. Birkaç oy alabilmek için sırtını teröristlere, Pensilvanya’ya dayayanlarla ittifak yapmalarından vatandaşlarımızın rahatsız ve huzursuz olduğunu gördüm. Kendi seçmenini görmezlikten gelerek tüm politikalarını ajansların tavsiyesi ile algı oluşturmak üzerine yapanların sonu yine hüsran olacaktır. Ajansların algı operasyonlarına alet olduklarını Antalya'da 12 gün zorla söndürdüğümüz yangın çalışmalarımız sırasında gördük. Yangını söndürmek için gece gündüz çalışırken hepsi bir yerlerde ajansların yönlendirmesiyle farklı filmler çekiyorlardı. Ev ev dolaştılar, farklı illerden kadınları getirdikleri bildiri dağıttılar 'sakın imza atmayın, AK Parti iktidarı sizin evlerini yapmayacak, dolandıracaklar' dedi. Biz vatandaşların yarasını sararken, bir taraftan da fitne saçanları görünce çok üzülmüştük. Vatandaşlarımız evlerine kavuşamamış olacaktı. Allah'tan vatandaşların feraseti, sağduyusu var” diye konuştu.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала