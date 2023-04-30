HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Memleket CHP zihniyetine teslim edilmemelidir

"Memleket CHP zihniyetine teslim edilmemelidir. Çünkü memleketin en ciddi, en köklü, en can yakıcı sorunları bu zihniyetin ürünüdür. Bu sorunları oluşturan zihniyet, sorunları çözemez diye düşünüyoruz. Bu zihniyetin oluşturduğu sorunların çözümü noktasında çok güçlü ve cesur adımlar atan Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ya da halk arasında söylenen adıyla Başkanlık Sisteminde ikinci dönemini tamamlaması çok çok önemlidir. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız ve seçimi ilk turda bitireceğiz. Batman'da milletvekili seçimlerinde de hedef en az 5'in 3'ünü almak. İnşallah bu konuda da çabalarımızı yoğunlaştıracağız."