https://sputniknews.com.tr/20230501/canikli-muhalefet-kazanirsa-turkiye-cumhuriyeti-devletinin-ulus-devleti-tarihe-karisir-1070417349.html
Canikli: Muhalefet kazanırsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ‘Ulus Devleti’ tarihe karışır
Canikli: Muhalefet kazanırsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ‘Ulus Devleti’ tarihe karışır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, "7'li Masa" olarak nitelendirdiği Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T09:56+0300
2023-05-01T09:56+0300
2023-05-01T09:56+0300
2023 türkiye seçimleri
nurettin canikli
ekonomi
merkez bankası
chp
kemal kılıçdaroğlu
ak parti
seçim
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Nurettin Canikli, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. "7'li Masa ulus devletini tehdit ediyor" diye yazan Canikli, "Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere 7’li masa etrafındaki genel başkanlar, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına Türkiye tarafından uygulanan şerhi kaldıracaklarını ve özerklik şartını uygulayacaklarını açıklamaktadırlar" diye belirtti.Canikli, böylece idari ve mali özerklik siyasi özerkliğin alt yapısının oluşturulacağı tespitini yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:Canikli, "7’li masanın mutabakat metninde yer alan taahhüt ve hedefler gerçekleşirse, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, ‘Cumhuriyeti’ ve ‘Ulus Devleti’ tarihe karışır." dedi.'Para basma yetkisi TCMB'den alınır'IMF ve benzeri kuruluşlardan yüklü miktarda kredi kullanılmasının beraberinde önemli düzenlemeleri getireceğini belirten Canikli, IMF ile stand-by imzalanması durumunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın etkisiz hale geleceğini öne sürdü.Nurettin Canikli, "7’li masanın ekonomik programının uygulanması halinde Devletin hükümranlık yetkisinin sembolü olan para basma yetkisi fiilen TCMB’ndan alınıp, kısa vadeli sıcak para hareketleri yoluyla küresel sermayeye aktarılacaktır" iddiasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230414/ak-partili-canikli-7li-masanin-onerdigi-ekonomik-modelde-merkez-bankasi-para-basamayacaktir-1069661608.html
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nurettin canikli, ekonomi, merkez bankası, chp, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, seçim
nurettin canikli, ekonomi, merkez bankası, chp, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, seçim
Canikli: Muhalefet kazanırsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ‘Ulus Devleti’ tarihe karışır
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, "7'li Masa" olarak nitelendirdiği Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, ‘Cumhuriyeti’ ve ‘Ulus Devleti’nin tarihe karışacağını yazdı.
Nurettin Canikli, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. "7'li Masa ulus devletini tehdit ediyor" diye yazan Canikli, "Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere 7’li masa etrafındaki genel başkanlar, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına Türkiye tarafından uygulanan şerhi kaldıracaklarını ve özerklik şartını uygulayacaklarını açıklamaktadırlar" diye belirtti.
Canikli, böylece idari ve mali özerklik siyasi özerkliğin alt yapısının oluşturulacağı tespitini yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:
"Avrupa özerklik şartının kabul edilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter (ulus devlet) yapısının ortadan kaldırılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkisinin yerel yönetimlerin bulunduğu topraklar için sınırlandırılması anlamına gelmektedir."
Canikli, "7’li masanın mutabakat metninde yer alan taahhüt ve hedefler gerçekleşirse, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, ‘Cumhuriyeti’ ve ‘Ulus Devleti’ tarihe karışır." dedi.
'Para basma yetkisi TCMB'den alınır'
IMF ve benzeri kuruluşlardan yüklü miktarda kredi kullanılmasının beraberinde önemli düzenlemeleri getireceğini belirten Canikli, IMF ile stand-by imzalanması durumunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın etkisiz hale geleceğini öne sürdü.
Nurettin Canikli, "7’li masanın ekonomik programının uygulanması halinde Devletin hükümranlık yetkisinin sembolü olan para basma yetkisi fiilen TCMB’ndan alınıp, kısa vadeli sıcak para hareketleri yoluyla küresel sermayeye aktarılacaktır" iddiasında bulundu.