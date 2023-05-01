https://sputniknews.com.tr/20230501/canikli-muhalefet-kazanirsa-turkiye-cumhuriyeti-devletinin-ulus-devleti-tarihe-karisir-1070417349.html

Canikli: Muhalefet kazanırsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ‘Ulus Devleti’ tarihe karışır

Canikli: Muhalefet kazanırsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ‘Ulus Devleti’ tarihe karışır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, "7'li Masa" olarak nitelendirdiği Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T09:56+0300

2023-05-01T09:56+0300

2023-05-01T09:56+0300

2023 türkiye seçimleri

nurettin canikli

ekonomi

merkez bankası

chp

kemal kılıçdaroğlu

ak parti

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103963/62/1039636231_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d76246f338cb68ec6e60dbfa967c1803.jpg

Nurettin Canikli, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. "7'li Masa ulus devletini tehdit ediyor" diye yazan Canikli, "Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere 7’li masa etrafındaki genel başkanlar, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına Türkiye tarafından uygulanan şerhi kaldıracaklarını ve özerklik şartını uygulayacaklarını açıklamaktadırlar" diye belirtti.Canikli, böylece idari ve mali özerklik siyasi özerkliğin alt yapısının oluşturulacağı tespitini yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:Canikli, "7’li masanın mutabakat metninde yer alan taahhüt ve hedefler gerçekleşirse, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, ‘Cumhuriyeti’ ve ‘Ulus Devleti’ tarihe karışır." dedi.'Para basma yetkisi TCMB'den alınır'IMF ve benzeri kuruluşlardan yüklü miktarda kredi kullanılmasının beraberinde önemli düzenlemeleri getireceğini belirten Canikli, IMF ile stand-by imzalanması durumunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın etkisiz hale geleceğini öne sürdü.Nurettin Canikli, "7’li masanın ekonomik programının uygulanması halinde Devletin hükümranlık yetkisinin sembolü olan para basma yetkisi fiilen TCMB’ndan alınıp, kısa vadeli sıcak para hareketleri yoluyla küresel sermayeye aktarılacaktır" iddiasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230414/ak-partili-canikli-7li-masanin-onerdigi-ekonomik-modelde-merkez-bankasi-para-basamayacaktir-1069661608.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nurettin canikli, ekonomi, merkez bankası, chp, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, seçim