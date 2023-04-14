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AK Partili Canikli: '7’li Masa'nın önerdiği ekonomik modelde Merkez Bankası para basamayacak
AK Partili Canikli: '7’li Masa'nın önerdiği ekonomik modelde Merkez Bankası para basamayacak
AK Partili Nurettin Canikli, '7'li masanın önerdiği ekonomik modelde para basma yetkisinin Merkez Bankası'nın elinden alınacağını' söyledi ve "7’li masanın... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
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AK Partili Nurettin Canikli, Merkez Bankası'nın para basma yetkisinin '7'li Masa' tarafından değiştirilmek istendiğini ileri sürdü. Canikli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede "TCMB ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde para basamayacaktır" dedi ve şunları ekledi:
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merkez bankası, ekonomi, türk lirası, para, millet ittifakı
merkez bankası, ekonomi, türk lirası, para, millet ittifakı

AK Partili Canikli: '7’li Masa'nın önerdiği ekonomik modelde Merkez Bankası para basamayacak

09:57 14.04.2023 (güncellendi: 09:58 14.04.2023)
© AA / Nurettin Canikli
Nurettin Canikli - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© AA /
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AK Partili Nurettin Canikli, '7'li masanın önerdiği ekonomik modelde para basma yetkisinin Merkez Bankası'nın elinden alınacağını' söyledi ve "7’li masanın, egemenlik alanlarından birisi olan para basma yetkisinin devredilmesi anlamına gelecek para politikası uygulayacakları anlaşılmaktadır" dedi.
AK Partili Nurettin Canikli, Merkez Bankası'nın para basma yetkisinin '7'li Masa' tarafından değiştirilmek istendiğini ileri sürdü. Canikli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede "TCMB ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde para basamayacaktır" dedi ve şunları ekledi:
"Para basma yetkisi devletler için bir hükümranlık ve egemenlik sembolüdür. Devletler bağımsız para politikaları çerçevesinde ve hedefleri ile uyumlu olacak şekilde para basma işlemini gerçekleştirirler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına para basma yetkisi Anayasa’nın 87’nci maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aittir. Türkiye Büyük Milet Meclisi bu yetkisini Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na devretmiştir. Para basmak imtiyazı Devlet için hükümranlık sembolü olmasının yanında, basılan paranın satın alma gücü ile basım masrafları arasındaki fark kadar da Devlete gelir (senyoraj geliri) elde etme imkanı sunmaktadır. Eğer 200 liralık bir banknotun basım maliyeti 5 lira ise, 200 liralık banknotun senyoraj geliri 195 TL olmaktadır. 7’li masa, mutabakat metninde, egemenliğin sembolü olan para basma yetkisinin fiilen küresel finans kuruluşlarının kullanımına bırakılacağını taahhüt etmektedir. 7’li masa, Ulus Devletin ekonomik bağımsızlığını büyük oranda ortadan kaldıracak şekilde para basma yetkisini küresel sermayeye devretmek istemektedir. 7’li masanın mutabakat metninde yer alan, mali kural uygulamasını hayata geçireceklerine, parasal genişlemeye sınırlama getireceklerine ve kamu bankalarının faaliyet alanlarını sınırlandıracaklarına ilişkin hususlar ile IMF ile stand-by düzenleyeceklerine ilişkin örtülü beyanlarından 7’li masanın, egemenlik alanlarından birisi olan para basma yetkisinin devredilmesi anlamına gelecek para politikası uygulayacakları anlaşılmaktadır. 7’li masanın önerdiği ekonomik modelde TCMB ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde para basamayacaktır. Para basımı kısa vadeli sermayenin, yani sıcak paranın hareketleri tarafından belirlenecek ve şekillendirilecektir. Yurtdışından portföy yatırımı için döviz olarak gelecek sıcak para, TCMB’na getirildiğinde Merkez Bankası para basarak dövizin TL karşılığını ödeyecektir. Yani parasal genişleme ortaya çıkacaktır."
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
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