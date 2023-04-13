https://sputniknews.com.tr/20230413/merkez-bankasi-rezervleri-1211-milyar-dolara-geriledi-1069629883.html
Merkez Bankası rezervleri 121.1 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 121.1 milyar dolara geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 7 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 320 milyon dolar azalarak 121 milyar 103 milyon... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T15:24+0300
2023-04-13T15:24+0300
2023-04-13T15:24+0300
ekonomi
merkez bankası
tcmb
rapor
para
rezerv
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 7 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 756 milyon dolar azalışla 68 milyar 491 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 31 Mart'ta 70 milyar 247 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 436 milyon dolar artarak 52 milyar 176 milyon dolardan 52 milyar 612 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 320 milyon dolar azalışla 122 milyar 423 milyon dolardan 121 milyar 103 milyon dolara indi.
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merkez bankası, tcmb, rapor, para, rezerv
merkez bankası, tcmb, rapor, para, rezerv
Merkez Bankası rezervleri 121.1 milyar dolara geriledi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 7 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 320 milyon dolar azalarak 121 milyar 103 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 7 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 756 milyon dolar azalışla 68 milyar 491 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 31 Mart'ta 70 milyar 247 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 436 milyon dolar artarak 52 milyar 176 milyon dolardan 52 milyar 612 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 320 milyon dolar azalışla 122 milyar 423 milyon dolardan 121 milyar 103 milyon dolara indi.
TCMB Rezervleri
Tarih
Altın Rezervleri
Brüt Döviz Rezervleri
Toplam Rezervler
28.01.2022
38.577
71.636
110.214
25.02.2022
42.944
70.200
113.144
25.03.2022
42.399
65.638
108.037
29.04.2022
41.467
65.398
106.865
27.05.2022
41.611
61.285
102.897
24.06.2022
41.594
60.342
101.936
29.07.2022
40.163
61.101
101.263
26.08.2022
40.824
70.823
111.647
30.09.2022
38.996
68.052
107.048
28.10.2022
39.377
74.804
114.180
25.11.2022
42.835
79.766
122.601
30.12.2022
45.851
82.904
128.755
27.01.2023
50.933
76.206
127.139
24.02.2023
49.190
71.980
121.170