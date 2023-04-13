https://sputniknews.com.tr/20230413/merkez-bankasi-rezervleri-1211-milyar-dolara-geriledi-1069629883.html

Merkez Bankası rezervleri 121.1 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası rezervleri 121.1 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 7 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 320 milyon dolar azalarak 121 milyar 103 milyon... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T15:24+0300

2023-04-13T15:24+0300

2023-04-13T15:24+0300

ekonomi

merkez bankası

tcmb

rapor

para

rezerv

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 7 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 756 milyon dolar azalışla 68 milyar 491 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 31 Mart'ta 70 milyar 247 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 436 milyon dolar artarak 52 milyar 176 milyon dolardan 52 milyar 612 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 320 milyon dolar azalışla 122 milyar 423 milyon dolardan 121 milyar 103 milyon dolara indi.

https://sputniknews.com.tr/20230413/merkez-bankasindan-esneklik-karari-1069612482.html

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