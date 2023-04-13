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https://sputniknews.com.tr/20230413/merkez-bankasi-rezervleri-1211-milyar-dolara-geriledi-1069629883.html
Merkez Bankası rezervleri 121.1 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 121.1 milyar dolara geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 7 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 320 milyon dolar azalarak 121 milyar 103 milyon... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T15:24+0300
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ekonomi
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 7 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 756 milyon dolar azalışla 68 milyar 491 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 31 Mart'ta 70 milyar 247 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 436 milyon dolar artarak 52 milyar 176 milyon dolardan 52 milyar 612 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 320 milyon dolar azalışla 122 milyar 423 milyon dolardan 121 milyar 103 milyon dolara indi.
https://sputniknews.com.tr/20230413/merkez-bankasindan-esneklik-karari-1069612482.html
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merkez bankası, tcmb, rapor, para, rezerv
merkez bankası, tcmb, rapor, para, rezerv

Merkez Bankası rezervleri 121.1 milyar dolara geriledi

15:24 13.04.2023
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 7 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 320 milyon dolar azalarak 121 milyar 103 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 7 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 756 milyon dolar azalışla 68 milyar 491 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 31 Mart'ta 70 milyar 247 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 436 milyon dolar artarak 52 milyar 176 milyon dolardan 52 milyar 612 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 320 milyon dolar azalışla 122 milyar 423 milyon dolardan 121 milyar 103 milyon dolara indi.
TCMB Rezervleri

Tarih

Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler

28.01.2022

38.577

71.636

110.214

25.02.2022

42.944

70.200

113.144

25.03.2022

42.399

65.638

108.037

29.04.2022

41.467

65.398

106.865

27.05.2022

41.611

61.285

102.897

24.06.2022

41.594

60.342

101.936

29.07.2022

40.163

61.101

101.263

26.08.2022

40.824

70.823

111.647

30.09.2022

38.996

68.052

107.048

28.10.2022

39.377

74.804

114.180

25.11.2022

42.835

79.766

122.601

30.12.2022

45.851

82.904

128.755

27.01.2023

50.933

76.206

127.139

24.02.2023

49.190

71.980

121.170

Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
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Merkez Bankası'ndan 'esneklik' kararı
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