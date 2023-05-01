Bakan Kurum kiracılara seslendi: 'Kiranıza yüzde 25'ten fazla zam yapmayın'
© İHA / MUHAMMED TALHA YAZICI-AW880537Murat Kurum
© İHA / MUHAMMED TALHA YAZICI-AW880537
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kiracılara çağrıda bulundu. Kurum, "Ev sahibiniz sizden yüzde 25'ten fazla artış talep ederse bankadan kiranızı yüzde 25 zamlı olarak yatırın ve devam edin." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal D'de Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın Neler Oluyor Hayatta programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fahiş kira zamları hakkında konuşan Kurum, kiracılara çağrıda bulundu. Kurum, "Ev sahibiniz sizden yüzde 25'ten fazla artış talep ederse bankadan kiranızı yüzde 25 zamlı olarak yatırın ve devam edin." dedi.
Bakan Kurum'un açıklamasından satır başları şu şekilde:
"Kira artışı ile ilgili geçtiğimiz yıl salgın sürecinin etkileri ile hem tedarik zincirinde hem maliyetlerde artış oldu. Birçok sektör dünyada üretimi durdurdu. Dünya ülkeleri tarihlerinde görmedikleri enflasyonu yaşadı ve arz talep dengesi bozuldu. Her yıl 600 bin yeni konut yapılır bunun yüzde 8-10'nu kamu yapar. Bir taraftan arzı artırdık diğer taraftan da kiracı kardeşlerimizi koruyabilmek için artış sınırını yüzde 25 belirledik. Haziran ayı ile enflasyon düşüşe geçecek. Vatandaşımızı da mağdur etmemiş olacağız. Artış sınırını Temmuz ayına kadar getirmiştik. Vatandaşımızı hiçbir zaman çaresiz bırakmadık. Bütün sektörlere destek olduk. Bundan sonraki süreçte de hem ev sahiplerine hem kiracılara bu destekler olacak. İstikrar ortamı çok önemlidir. 21 yıldır bu ülkede hemen hemen her alanda devrim niteliğinde yatırım yapılması bu güven ikliminden kaynaklanmıştır. 14 Mayıs'tan sonra da yatırımlar devam edecektir."
'Yüzde 25 zam yaparak yatırmaya devam edin'
Bakan Kurum, kira artışının kanunen bir sınırı olduğuna dikkat çekti ve şunları ekledi:
"Evini fahiş fiyatlarla kiraya vermek isteyenler de var, tabii bunlar istisna. Sınırın üstündeki artışı kanunen yapamazlar. Ev sahibiniz sizden yüzde 25'ten fazla artış talep ederse bankadan kiranızı yüzde 25 zamlı olarak yatırın ve devam edin. Bu süreç geçici, piyasa oturacak. Belli desteklerimizi muafiyetlerimizi verdik. Piyasa normale dönecektir."