https://sputniknews.com.tr/20230501/temmuz-ayinda-ara-zam-geliyor-asgari-ucrette-3-farkli-senaryo-1070415591.html

Temmuz ayında ara zam geliyor: Asgari ücrette 3 farklı senaryo

Temmuz ayında ara zam geliyor: Asgari ücrette 3 farklı senaryo

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Yeni asgari ücret düzenlemesi temmuzda olacak." dedi. Milyonlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T09:00+0300

2023-05-01T09:00+0300

2023-05-01T09:00+0300

ekonomi

türkiye

temmuz

maaş

asgari ücret

zam

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En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından asgari ücrette geçen yıl olduğu gibi bu yılda bir ara zam beklentisi oldu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Yeni asgari ücret düzenlemesi temmuzda olacak." dedi. Peki ücret artışı ne kadar olacak?'Enflasyon yükselirse seyyanen zam olabilir'Milliyet gazetesinin haberine göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise şu ifadeleri kullandı: "Yeni asgari ücret düzenlemesi temmuzda olacak. Şartlar zorlanırsa 6 ayda bir yoksa yıllık yapılır. Temmuzda enflasyonist ortamın ücretler üzerinde yıkıcı etkisini değerlendirerek temmuz ayında yeniden bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz. Bu hesaplara dayanan bir şeydir. Hesap ederek temmuzda yeniden düzelteceğiz."Asgari ücret zammında yüzde 20, 25, 30 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Asgari ücrette yüzde 20'lik bir artış durumunda net 10 bin 207 lira, yüzde 25'lik artışta net 10 bin 632 lira, yüzde 30'luk artışta net 11 bin 57 lira olacak.

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türkiye, temmuz, maaş, asgari ücret, zam