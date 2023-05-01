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Avrupa'da uyuşturucu alarmı: Kovid-19 salgınında duran tüketim yeniden artışta
Avrupa'da uyuşturucu alarmı: Kovid-19 salgınında duran tüketim yeniden artışta
Avrupa'da uyuşturucu kullanımı artış gösterirken, ele geçirilen uyuşturucu miktarı da artıyor. Büyük şehirlerde uyuşturucu kullanımı alarm verici seviyede... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T09:41+0300
2023-05-01T09:41+0300
dünya
ab
avrupa
uyuşturucu
uyuşturucu imalatı
artış
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Avrupa ülkelerinde son yıllarda ele geçirilen uyuşturucunun miktarı artsa da kullanımındaki çoğalma alarm verici seviyede devam ediyor.Avrupa'nın özellikle büyük şehirlerinde uyuşturucu kullanan kişilere rastlama ihtimali her geçen gün artıyor.Örneğin Avrupa Birliği'nin (AB) kalbi sayılan Belçika'nın başkenti Brüksel'deki merkezi bazı metro istasyonlarında, Kuzey Tren İstasyonu yakınlarında veya belli semtlerdeki sokaklarda gece veya gündüz fark etmeden uyuşturucu kullanan kişiler görülüyor. Özellikle belli noktalarda yoğunlaşan madde bağımlıları, yanlarından geçenlere aldırış etmeden uyuşturucu kullanıyor.Paris'te 18'inci bölgedeki Porte de La Chapelle, Köln'de tarihi katedral ve merkez tren istasyonunun etrafı ya da Berlin'in Kreuzberg semtindeki Görlitz Parkı'nın çevresinde uyuşturucu müptelaları ve tacirleri göze çarpıyor. Amsterdam ve Londra gibi birçok büyük Avrupa kentinin merkezi semtlerinde de benzer görüntülere çok sık rastlanıyor.Uyuşturucu bağımlıları genellikle metro istasyonlarının girişleri, terk edilmiş binalar, parklar, ATM cihazlarının bulunduğu odalar ve hatta sokak ortasında madde kullanıyor veya vücutlarına enjekte ediyor. Bu görüntüler birçok kişi tarafından ürkütücü bulunuyor.Kovid-19 salgınında duran tüketim yeniden artıştaAvrupa, Kuzey Amerika ile yasa dışı uyuşturucu ticaretinde en büyük pazarı oluşturuyor. Uyuşturucu tacirleri, insanları zehirleyen bu maddeleri Latin Amerika'dan getirerek başta Belçika'nın Anvers Limanı ve Hollanda'nın Rotterdam Limanı olmak üzere birçok yolla kıtaya sokuyor ve çeteler bunları dağıtıyor.Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de çok ciddi şekilde azalan tüketim, 2021'den itibaren artmaya devam ediyor. Bu durum güvenlik güçlerinin ele geçirdiği uyuşturucu miktarlarına da yansıyor. Örneğin 2022'de Belçika'da 110 ton kokain ele geçirildi. Bu miktar 2021'e göre ele geçirilen kokainin yüzde 23 arttığını gösteriyor.En çok kokain kullanılan şehir: AnversAvrupa'da uyuşturucu kullanımını tespit için farklı yöntemler kullanılıyor. Bunlardan biri kanalizasyonlardan alınan atık sularla yapılan analizler. Bu analizlerle hangi tür uyuşturucunun en çok nerede kullanıldığı ölçülüyor.Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin (EMCDDA) 2022'deki analizine göre Belçika, Hollanda, Portekiz ve İspanya'daki şehirlerde uyuşturucu kullanımı yüksek düzeyde çıktı, 38 şehirde kokain kullanımının arttığı tespit edildi.Avrupa'ya uyuşturucunun büyük bölümünün sokulduğu Belçika'nın Anvers şehri, kokainin en yaygın kullanıldığı kent oldu.Anvers'i Hollanda'nın Amsterdam, İspanya'nın Tarragona, Belçika'nın Brüksel ve İsviçre'nin Zürih şehirleri takip etti.AB'de yetişkinlerin 3'te 1'i uyuşturucu kullanmışYürütülen onca engelleme çabasına rağmen başta esrar, kokain, sentetik uyuşturucu ve eroin gibi uyuşturucu maddelerin satıldığı pazar giderek büyüyor.Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezinin (EMCDDA) "2022 Avrupa Uyuşturucu Raporu" da kıtadaki tehlikeli durumu gözler önüne seriyor.Rapora göre, AB'deki yetişkinlerin 83.4 milyonu veya yüzde 29'u daha önce yasa dışı bir uyuşturucu madde kullanmış. 22 milyondan fazla Avrupalının geçen yıl içinde kullandığını söylediği esrar hala en çok tüketilen uyuşturucu madde.En çok bildirilenler kategorisinde ikinci sırada uyarıcılar yer alıyor. Geçen yıl 3,5 milyon yetişkinin kokain, 2.6 milyon yetişkinin uyuşturucu haplar ve 2 milyon yetişkinin sentetik uyuşturucu kullandığı tahmin ediliyor.İstatistikler, yaklaşık bir milyon Avrupalının eroin veya narkotik içeren opioidleri yasa dışı kullandığını ortaya koyuyor. Opioid kullanımı, diğer uyuşturuculara kıyasla daha az yaygın olsa da yasa dışı kullanıma bağlı zararlarda hala en büyük paya sahip bulunduğu bildiriliyor.Pazar büyüyorİnsanları zehirleyen uyuşturucu tacirleri için Avrupa'daki uyuşturucu pazarı giderek genişliyor.AB'nin 2019'daki uyuşturucu raporlarında Avrupalıların her yıl uyuşturucuya en az 30 milyar avro harcadığı belirtiliyor ve pazarın büyüklüğünün AB'deki organize suç örgütlerinin iştahını kabarttığı ifade ediliyor.EMCDDA'nın raporlarına göre, örneğin kokain Avrupa ülkelerinde giderek daha kolay ulaşılabilir hale geliyor ve pazar büyüyor.Avrupa'da kokaine ulaşımdaki kolaylık şu anda tüm zamanların en üst seviyesinde ve uyuşturucunun satış fiyatları da düşüyor. Bu da insanların zehirleyici maddelere erişimini kolaylaştırıyor.Avrupalı yetkililer, kıtadaki kokain pazarının 2020 yılında 10 milyar avronun üzerinde olduğunu belirtiyor. Bu pazarın büyüklüğünün 12.8 milyar euro'ya kadar çıkabileceği ifade ediliyor.Bu kadar büyük bir yasa dışı pazarın varlığı suç oranlarını da artırıyor. Uyuşturucuyu pazarlayan çetelerin arasındaki rekabet, başta Belçika, Fransa ve Hollanda gibi Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok yerde şiddet içeren suçlarda artışa yol açıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/uyusturucu-baronuna-turk-vatandasligi-verildigi-iddiasini-yalanlama-1069927028.html
https://sputniknews.com.tr/20230421/italyada-uyusturucu-operasyonu-degeri-170-milyon-euro-olan-850-kilogram-kokain-ele-gecirildi-1069990458.html
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ab, avrupa, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, artış
ab, avrupa, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, artış

Avrupa'da uyuşturucu alarmı: Kovid-19 salgınında duran tüketim yeniden artışta

09:41 01.05.2023
© RIA NovostiŞırınga, uyuşturucu iğne
Şırınga, uyuşturucu iğne - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
© RIA Novosti
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Avrupa'da uyuşturucu kullanımı artış gösterirken, ele geçirilen uyuşturucu miktarı da artıyor. Büyük şehirlerde uyuşturucu kullanımı alarm verici seviyede devam ediyor. Kovid-19 salgını nedeniyle duran tüketim yeniden artışta. Belçika'nın Anvers şehri kokainin en yaygın kullanıldığı kent oldu.
Avrupa ülkelerinde son yıllarda ele geçirilen uyuşturucunun miktarı artsa da kullanımındaki çoğalma alarm verici seviyede devam ediyor.
Avrupa'nın özellikle büyük şehirlerinde uyuşturucu kullanan kişilere rastlama ihtimali her geçen gün artıyor.
Örneğin Avrupa Birliği'nin (AB) kalbi sayılan Belçika'nın başkenti Brüksel'deki merkezi bazı metro istasyonlarında, Kuzey Tren İstasyonu yakınlarında veya belli semtlerdeki sokaklarda gece veya gündüz fark etmeden uyuşturucu kullanan kişiler görülüyor. Özellikle belli noktalarda yoğunlaşan madde bağımlıları, yanlarından geçenlere aldırış etmeden uyuşturucu kullanıyor.
Paris'te 18'inci bölgedeki Porte de La Chapelle, Köln'de tarihi katedral ve merkez tren istasyonunun etrafı ya da Berlin'in Kreuzberg semtindeki Görlitz Parkı'nın çevresinde uyuşturucu müptelaları ve tacirleri göze çarpıyor. Amsterdam ve Londra gibi birçok büyük Avrupa kentinin merkezi semtlerinde de benzer görüntülere çok sık rastlanıyor.
Uyuşturucu bağımlıları genellikle metro istasyonlarının girişleri, terk edilmiş binalar, parklar, ATM cihazlarının bulunduğu odalar ve hatta sokak ortasında madde kullanıyor veya vücutlarına enjekte ediyor. Bu görüntüler birçok kişi tarafından ürkütücü bulunuyor.

Kovid-19 salgınında duran tüketim yeniden artışta

Avrupa, Kuzey Amerika ile yasa dışı uyuşturucu ticaretinde en büyük pazarı oluşturuyor. Uyuşturucu tacirleri, insanları zehirleyen bu maddeleri Latin Amerika'dan getirerek başta Belçika'nın Anvers Limanı ve Hollanda'nın Rotterdam Limanı olmak üzere birçok yolla kıtaya sokuyor ve çeteler bunları dağıtıyor.
Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de çok ciddi şekilde azalan tüketim, 2021'den itibaren artmaya devam ediyor. Bu durum güvenlik güçlerinin ele geçirdiği uyuşturucu miktarlarına da yansıyor. Örneğin 2022'de Belçika'da 110 ton kokain ele geçirildi. Bu miktar 2021'e göre ele geçirilen kokainin yüzde 23 arttığını gösteriyor.

En çok kokain kullanılan şehir: Anvers

Avrupa'da uyuşturucu kullanımını tespit için farklı yöntemler kullanılıyor. Bunlardan biri kanalizasyonlardan alınan atık sularla yapılan analizler. Bu analizlerle hangi tür uyuşturucunun en çok nerede kullanıldığı ölçülüyor.
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin (EMCDDA) 2022'deki analizine göre Belçika, Hollanda, Portekiz ve İspanya'daki şehirlerde uyuşturucu kullanımı yüksek düzeyde çıktı, 38 şehirde kokain kullanımının arttığı tespit edildi.
Avrupa'ya uyuşturucunun büyük bölümünün sokulduğu Belçika'nın Anvers şehri, kokainin en yaygın kullanıldığı kent oldu.
Anvers'i Hollanda'nın Amsterdam, İspanya'nın Tarragona, Belçika'nın Brüksel ve İsviçre'nin Zürih şehirleri takip etti.
Kimlik kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
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'Uyuşturucu baronuna Türk vatandaşlığı verildiği' iddiasını yalanlama
19 Nisan, 21:59

AB'de yetişkinlerin 3'te 1'i uyuşturucu kullanmış

Yürütülen onca engelleme çabasına rağmen başta esrar, kokain, sentetik uyuşturucu ve eroin gibi uyuşturucu maddelerin satıldığı pazar giderek büyüyor.
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezinin (EMCDDA) "2022 Avrupa Uyuşturucu Raporu" da kıtadaki tehlikeli durumu gözler önüne seriyor.
Rapora göre, AB'deki yetişkinlerin 83.4 milyonu veya yüzde 29'u daha önce yasa dışı bir uyuşturucu madde kullanmış. 22 milyondan fazla Avrupalının geçen yıl içinde kullandığını söylediği esrar hala en çok tüketilen uyuşturucu madde.
En çok bildirilenler kategorisinde ikinci sırada uyarıcılar yer alıyor. Geçen yıl 3,5 milyon yetişkinin kokain, 2.6 milyon yetişkinin uyuşturucu haplar ve 2 milyon yetişkinin sentetik uyuşturucu kullandığı tahmin ediliyor.
İstatistikler, yaklaşık bir milyon Avrupalının eroin veya narkotik içeren opioidleri yasa dışı kullandığını ortaya koyuyor. Opioid kullanımı, diğer uyuşturuculara kıyasla daha az yaygın olsa da yasa dışı kullanıma bağlı zararlarda hala en büyük paya sahip bulunduğu bildiriliyor.

Pazar büyüyor

İnsanları zehirleyen uyuşturucu tacirleri için Avrupa'daki uyuşturucu pazarı giderek genişliyor.
AB'nin 2019'daki uyuşturucu raporlarında Avrupalıların her yıl uyuşturucuya en az 30 milyar avro harcadığı belirtiliyor ve pazarın büyüklüğünün AB'deki organize suç örgütlerinin iştahını kabarttığı ifade ediliyor.
EMCDDA'nın raporlarına göre, örneğin kokain Avrupa ülkelerinde giderek daha kolay ulaşılabilir hale geliyor ve pazar büyüyor.
Avrupa'da kokaine ulaşımdaki kolaylık şu anda tüm zamanların en üst seviyesinde ve uyuşturucunun satış fiyatları da düşüyor. Bu da insanların zehirleyici maddelere erişimini kolaylaştırıyor.
Avrupalı yetkililer, kıtadaki kokain pazarının 2020 yılında 10 milyar avronun üzerinde olduğunu belirtiyor. Bu pazarın büyüklüğünün 12.8 milyar euro'ya kadar çıkabileceği ifade ediliyor.
Bu kadar büyük bir yasa dışı pazarın varlığı suç oranlarını da artırıyor. Uyuşturucuyu pazarlayan çetelerin arasındaki rekabet, başta Belçika, Fransa ve Hollanda gibi Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok yerde şiddet içeren suçlarda artışa yol açıyor.
İtalya - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
DÜNYA
İtalya’da uyuşturucu operasyonu: Değeri 170 milyon euro olan 850 kilogram kokain ele geçirildi
21 Nisan, 01:06
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