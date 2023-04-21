https://sputniknews.com.tr/20230421/italyada-uyusturucu-operasyonu-degeri-170-milyon-euro-olan-850-kilogram-kokain-ele-gecirildi-1069990458.html

İtalya’da uyuşturucu operasyonu: Değeri 170 milyon euro olan 850 kilogram kokain ele geçirildi

İtalya’da uyuşturucu operasyonu: Değeri 170 milyon euro olan 850 kilogram kokain ele geçirildi

İtalya Mali Polisi tarafından düzenlenen operasyon ile Venedik açıklarında ticari bir gemide piyasa değeri 170 milyon euro olan 850 kilogram kokain ele... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T01:06+0300

2023-04-21T01:06+0300

2023-04-21T01:06+0300

dünya

italya

uyuşturucu operasyonu

kokain

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İtalya Mali Polisi tarafından düzenlenen operasyon ile Venedik açıklarında Güney Amerika’dan gelen ticari bir gemide piyasa değeri 170 milyon euro olan 850 kilogram kokain ele geçirildi.Ele geçirilen uyuşturucu madde, Veneto bölgesinde bugüne kadar ele geçirilen en büyük miktardaki uyuşturucu madde olarak kayıtlara geçti.Geminin 20 kişilik mürettebatı ilk ifadelerinde, hiçbir şeyden haberlerinin olmadıklarını iddia etti.Uyuşturucu maddenin geçen günlerde Sicilya açıklarında ele geçirilen piyasa değeri 400 milyon euro olan 2 ton kokain ile bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.İtalya Başbakan Giorgia Meloni ve Ekonomi ve Maliye bakanı Giancarlo Giorgetti, Mali Polis birliklerini ve eyalet komutanlığını kutlayarak, kendileri ile gurur duyduklarını dile getirdi.Meloni ve Giorgetti, hükümetin uyuşturucu ile mücadelesinde oldukça ciddi olduğunu ve sıfır tolerans politikalarını izlemeye devam edeceklerini vurguladı.

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italya, uyuşturucu operasyonu, kokain