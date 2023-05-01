https://sputniknews.com.tr/20230501/ak-partiden-bes-kez-aday-olan-ibrahim-tatlisesin-kizindan-millet-ittifaki-paylasimi-1070432675.html

AK Parti'den beş kez aday olan İbrahim Tatlıses'in kızından Millet İttifakı'na destek paylaşımı

AK Parti'den beş kez aday olan İbrahim Tatlıses'in kızından Millet İttifakı'na destek paylaşımı

İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yer aldığı bir kareyi paylaştı. Akkaş'ın paylaşımı sosyal... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T14:05+0300

2023-05-01T14:05+0300

2023-05-01T14:22+0300

2023 türkiye seçimleri

ibrahim tatlıses

ak parti

milletvekili adayı

kız

millet ittifakı

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AK Parti'den beş kez milletvekili adaylığına başvuran ancak listelere giremeyen İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızları Melek Zübeyde Akkaş, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yer aldığı bir kareyi paylaştı.Paylaşımına "Geliyorlar" notunu ekleyen Akkaş'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230411/adaylik-basvurusu-5-kez-reddedilen-ibrahim-tatlises-benim-meselem-urfa-benim-meselem-erdogan-1069521584.html

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ibrahim tatlıses, ak parti, milletvekili adayı, kız, millet ittifakı