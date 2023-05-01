https://sputniknews.com.tr/20230501/ak-partiden-bes-kez-aday-olan-ibrahim-tatlisesin-kizindan-millet-ittifaki-paylasimi-1070432675.html
AK Parti'den beş kez aday olan İbrahim Tatlıses'in kızından Millet İttifakı'na destek paylaşımı
AK Parti'den beş kez aday olan İbrahim Tatlıses'in kızından Millet İttifakı'na destek paylaşımı
İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yer aldığı bir kareyi paylaştı. Akkaş'ın paylaşımı sosyal... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T14:05+0300
2023-05-01T14:05+0300
2023-05-01T14:22+0300
2023 türkiye seçimleri
ibrahim tatlıses
ak parti
milletvekili adayı
kız
millet ittifakı
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AK Parti'den beş kez milletvekili adaylığına başvuran ancak listelere giremeyen İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızları Melek Zübeyde Akkaş, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yer aldığı bir kareyi paylaştı.Paylaşımına "Geliyorlar" notunu ekleyen Akkaş'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230411/adaylik-basvurusu-5-kez-reddedilen-ibrahim-tatlises-benim-meselem-urfa-benim-meselem-erdogan-1069521584.html
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ibrahim tatlıses, ak parti, milletvekili adayı, kız, millet ittifakı
ibrahim tatlıses, ak parti, milletvekili adayı, kız, millet ittifakı
AK Parti'den beş kez aday olan İbrahim Tatlıses'in kızından Millet İttifakı'na destek paylaşımı
14:05 01.05.2023 (güncellendi: 14:22 01.05.2023) Abone ol
İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yer aldığı bir kareyi paylaştı. Akkaş'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
AK Parti'den beş kez milletvekili adaylığına başvuran ancak listelere giremeyen İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızları Melek Zübeyde Akkaş, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yer aldığı bir kareyi paylaştı.
Paylaşımına "Geliyorlar" notunu ekleyen Akkaş'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.