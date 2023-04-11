https://sputniknews.com.tr/20230411/adaylik-basvurusu-5-kez-reddedilen-ibrahim-tatlises-benim-meselem-urfa-benim-meselem-erdogan-1069521584.html
Adaylık başvurusu 5. kez reddedilen İbrahim Tatlıses: Benim meselem Urfa, benim meselem Erdoğan
Adaylık başvurusu 5. kez reddedilen İbrahim Tatlıses: Benim meselem Urfa, benim meselem Erdoğan
AK Parti'den daha önce 4 kez milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunan İbrahim Tatlıses, 5. denemesinde de listeye giremedi. Tatlıses, sosyal medya... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T15:04+0300
2023-04-11T15:04+0300
2023-04-11T15:04+0300
2023 türkiye seçimleri
ibrahim tatlıses
recep tayyip erdoğan
seçim
şanlıurfa
aday
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Daha önce AK Parti'den milletvekili olabilmek için 4 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, beşinci denemesinde de ret yanıtı aldı. Tatlıses, yeniden Şanlıurfa milletvekili aday adaylığına başvurmuştu. AK Parti'nin milletvekili aday listesinde Urfa'da 14 kişi yer aldı. Tatlıses aday listesinde yer almadı.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İbrahim Tatlıses şunları söyledi:"Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem sayın Erdoğan! Gerisi tegoti, çıgoti (Kim dedi, ne dedi)"
https://sputniknews.com.tr/20230409/5-kez-ak-partiden-adaylik-basvurusunda-bulunan-ibrahim-tatlises-yine-aday-olamadi-1069438021.html
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ibrahim tatlıses, recep tayyip erdoğan, seçim, şanlıurfa, aday
ibrahim tatlıses, recep tayyip erdoğan, seçim, şanlıurfa, aday
Adaylık başvurusu 5. kez reddedilen İbrahim Tatlıses: Benim meselem Urfa, benim meselem Erdoğan
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AK Parti'den daha önce 4 kez milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunan İbrahim Tatlıses, 5. denemesinde de listeye giremedi. Tatlıses, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaparak sessizliğini bozdu.
Daha önce AK Parti'den milletvekili olabilmek için 4 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, beşinci denemesinde de ret yanıtı aldı.
Tatlıses, yeniden Şanlıurfa milletvekili aday adaylığına başvurmuştu. AK Parti'nin milletvekili aday listesinde Urfa'da 14 kişi yer aldı. Tatlıses aday listesinde yer almadı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İbrahim Tatlıses şunları söyledi:
"Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem sayın Erdoğan! Gerisi tegoti, çıgoti (Kim dedi, ne dedi)"