Adile Naşit heykelinin çay tepsisi çalındı
© Twitter/Tanju ÖzcanAdile Naşit heykeli
© Twitter/Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Özcan, kentteki Adile Naşit heykelinin çay tepsisinin çalındığını duyurdu.
Bolu Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına koyulan heykellerden biri olan Adile Naşit heykelinin çay tepsisi çalındı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olaya tepki gösterdi:
“Kanal Yolu projemizde bulunan Adile Naşit heykelinin elindeki tepsi birisinin bir yerine batmış ki çalmış. Geri zekalılar o çayları gerçek mi sandınız? Elimizde kamera görüntüleri var ve AKP binasında olduğundan şüphelenmiyor değilim! Uyarıyorum! O tepsi ya güzellikle gelecek ya da ben getirtmesini bilirim!!!”
Kanal Yolu Projemizde bulunan Adile Naşit heykelinin elindeki tepsi birisinin bir yerine batmış ki çalmış. Geri zekâlılar o çayları gerçek mi sandınız? Elimizde kamera görüntüleri var ve AKP binasında olduğundan şüphelenmiyor değilim! Uyarıyorum! O tepsi ya güzellikle gelecek ya… pic.twitter.com/DZiXknl5G9— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) April 30, 2023
28 Ağustos 2022, 12:25