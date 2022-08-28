https://sputniknews.com.tr/20220828/duzcede-asker-heykelinin-mizragi-calindi-1060487853.html
Düzce'de asker heykelinin mızrağı çalındı
Düzce'de asker heykelinin mızrağı çalındı
Düzce'de, 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda bulunan Selçuklu dönemini temsil eden 3 asker heykelinin birinin elindeki mızrak, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T12:25+0300
2022-08-28T12:25+0300
2022-08-28T12:25+0300
yaşam
türkiye
düzce
heykel
hırsız
mızrak ucu
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Düzce'nin Kültür Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda Selçuklu dönemini temsilen, su kemeri üzerinde bekleyen 3 asker heykelinin birinin elindeki mızrak, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.Heykelin eline geçmesi için yapılan delikten geçirilen ince demirde mızrağı göremeyenler, belediyeye bildirdi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine hem mızrağı çalan hem de heykelleri tahrip eden kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20220828/istanbulda-22-araci-soyan-hirsiz-yakalandi--1060485350.html
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türkiye, düzce, heykel, hırsız, mızrak ucu
türkiye, düzce, heykel, hırsız, mızrak ucu
Düzce'de asker heykelinin mızrağı çalındı
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Düzce'de, 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda bulunan Selçuklu dönemini temsil eden 3 asker heykelinin birinin elindeki mızrak, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.
Düzce'nin Kültür Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda Selçuklu dönemini temsilen, su kemeri üzerinde bekleyen 3 asker heykelinin birinin elindeki mızrak, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.
Heykelin eline geçmesi için yapılan delikten geçirilen ince demirde mızrağı göremeyenler, belediyeye bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine hem mızrağı çalan hem de heykelleri tahrip eden kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.