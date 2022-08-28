https://sputniknews.com.tr/20220828/duzcede-asker-heykelinin-mizragi-calindi-1060487853.html

Düzce'de asker heykelinin mızrağı çalındı

Düzce'de asker heykelinin mızrağı çalındı

Düzce'de, 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda bulunan Selçuklu dönemini temsil eden 3 asker heykelinin birinin elindeki mızrak, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T12:25+0300

2022-08-28T12:25+0300

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yaşam

türkiye

düzce

heykel

hırsız

mızrak ucu

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Düzce'nin Kültür Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda Selçuklu dönemini temsilen, su kemeri üzerinde bekleyen 3 asker heykelinin birinin elindeki mızrak, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.Heykelin eline geçmesi için yapılan delikten geçirilen ince demirde mızrağı göremeyenler, belediyeye bildirdi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine hem mızrağı çalan hem de heykelleri tahrip eden kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20220828/istanbulda-22-araci-soyan-hirsiz-yakalandi--1060485350.html

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türkiye, düzce, heykel, hırsız, mızrak ucu