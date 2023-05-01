https://sputniknews.com.tr/20230501/abd-ukraynaya-talep-ettigi-askeri-yardimin-neredeyse-tamamini-verdik-1070460469.html
ABD: Ukrayna’ya talep ettiği askeri yardımın neredeyse tamamını verdik
ABD: Ukrayna’ya talep ettiği askeri yardımın neredeyse tamamını verdik
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ülkesinin Ukrayna’ya taarruz için talep ettiği askeri yardımın neredeyse yüzde... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T22:28+0300
2023-05-01T22:28+0300
2023-05-01T22:28+0300
ukrayna krizi
abd
beyaz saray
ukrayna
john kirby
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında “Ukraynalılarla, ilkbaharda planladıkları taarruz için neye ihtiyaç duydukları konusunda yaptığımız görüşmelere dayanarak, verdikleri listede yer alan hemen hemen her şeyi sağladık. Talep ettiklerinin neredeyse yüzde 100’ünün sevkiyatını tamamladık” ifadelerini kullandı.Kirby, ABD yönetiminin sevkiyatın devam etmesi için önümüzdeki günlerde ve haftalarda Senato’dan destek almaya devam etmeyi umduğunu kaydetti.Bunun hem maddi destek hem de Ukraynalı askerlere verilen eğitimi kapsadığını söyleyen Kirby, “Bu sadece silahlara sahip olmanın değil, aynı zamanda onları kullanma becerisine de sahip olmanın kombinasyonu” dedi.Kirby, “Çok yakında bizden yeni yardım paketleri göreceksiniz” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230429/abdli-uzman-abd-zelenskiyi-toprak-kaybini-kabullenmeye-zorlayacak-1070361301.html
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abd, beyaz saray, ukrayna, john kirby
abd, beyaz saray, ukrayna, john kirby
ABD: Ukrayna’ya talep ettiği askeri yardımın neredeyse tamamını verdik
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ülkesinin Ukrayna’ya taarruz için talep ettiği askeri yardımın neredeyse yüzde 100’ünü sağladığını ama sevkiyatların devam edeceğini söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında “Ukraynalılarla, ilkbaharda planladıkları taarruz için neye ihtiyaç duydukları konusunda yaptığımız görüşmelere dayanarak, verdikleri listede yer alan hemen hemen her şeyi sağladık. Talep ettiklerinin neredeyse yüzde 100’ünün sevkiyatını tamamladık” ifadelerini kullandı.
Kirby, ABD yönetiminin sevkiyatın devam etmesi için önümüzdeki günlerde ve haftalarda Senato’dan destek almaya devam etmeyi umduğunu kaydetti.
Bunun hem maddi destek hem de Ukraynalı askerlere verilen eğitimi kapsadığını söyleyen Kirby, “Bu sadece silahlara sahip olmanın değil, aynı zamanda onları kullanma becerisine de sahip olmanın kombinasyonu” dedi.
Kirby, “Çok yakında bizden yeni yardım paketleri göreceksiniz” diye ekledi.