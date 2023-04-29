https://sputniknews.com.tr/20230429/abdli-uzman-abd-zelenskiyi-toprak-kaybini-kabullenmeye-zorlayacak-1070361301.html

ABD’li uzman: ABD, Zelenskiy'i toprak kaybını kabullenmeye zorlayacak

ABD’li uzman: ABD, Zelenskiy'i toprak kaybını kabullenmeye zorlayacak

ABD’li yazar Daniel Larison, Washington'un itibarını koruyabilmek için, Zelenskiy'i Ukrayna’nın toprak kaybını kabullenmeye zorlayacağını belirtti. 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T21:05+0300

2023-04-29T21:05+0300

2023-04-29T21:05+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

ukrayna krizi

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Responsible Statecraft yazarı Daniel Larison, Washington'un itibarını koruyabilmek için, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Ukrayna’nın toprak kaybını kabullenmeye zorlayacağı değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna’nın Rusya'yı yenemeyeceğini belirten Larison, bu nedenle ABD’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni büyük yenilgilere ve hatta askeri çöküşe yol açabilecek riskli eylemlere karşı uyarmak zorunda olduğunu kaydetti.Larison, “Ukrayna hükümetinin kaybettiği toprakların tamamının geri alınması yerine daha azına razı olması için, ABD'nin Kiev’e baskı uygulaması ve dünya toplumunun dikkatini çekmek için bunu alenen yapması gerekecek” ifadelerini kullandı.Ukrayna’daki ihtilafı körüklemeye yönelik iddialı çağrıların ABD Başkanı Joe Biden yönetimini tuzağa düşüreceğini, bu nedenle Kiev ile bu konuda flörte son vermenin zamanının geldiğini belirten uzman, "ABD ve Ukrayna'nın buradaki çıkarları farklı ve Beyaz Saray'ın politikası bunu yansıtmak zorunda" vurgusu yaptı.

ukrayna

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vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi