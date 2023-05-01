https://sputniknews.com.tr/20230501/1070448001.html
Belçika'da işe bisikletle gidenler para alacak
Belçika'da işe bisikletle gidenler para alacak
Dünyada karbon salınımını engellemek, daha az enerji harcamak ve sağlık için bisiklete binmek özendirilyordu ama işe giderken ilk kez Belçika, zorunlu para... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T18:33+0300
2023-05-01T18:33+0300
2023-05-01T18:36+0300
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belçika
bisiklet
para
ödenek
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Belçika'da şimdiye kadar bisiklet ödeneği verilmesine işverenler karar veriyordu. İşverenlerin yaklaşık yüzde 30'u, bisiklet kullanan çalışanlarına evleri ile iş yerleri arasındaki mesafeye göre ödeme yapıyordu.Belçika'da Ulusal Çalışma Konseyi kapsamında, işverenler ile işçi temsilcileri arasında bir anlaşma yapıldı.Artık Belçika'da işe bisikletle gidenlere bisiklet ödeneği verilmesi zorunlu tutuldu.Yeni uygulama ile ülkede bisiklet kullanımın daha da yaygınlaşması bekleniyor.Belçika'da, bugünden itibaren işe bisikletle gidenlere kilometre başına 0.27 euro ödenek verilmesi zorunlu hale geldi.1 Mayıs'tan itibarenBuna göre, çalışanlar, 1 Mayıs'tan itibaren işe bisikletle gitmeleri durumunda işverenlerinden kilometre başına 0.27 euro ödenek alacak.Ödül vergiden muafBu ödenekten vergi muaf olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230326/bisikletle-dunya-turu-yapan-fransiz-cift-turkiyede-ilk-defa-bu-kadar-iyi-insanlarla-karsilastik-1068763597.html
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belçika, bisiklet, para, ödenek
belçika, bisiklet, para, ödenek
Belçika'da işe bisikletle gidenler para alacak
18:33 01.05.2023 (güncellendi: 18:36 01.05.2023) Abone ol
Dünyada karbon salınımını engellemek, daha az enerji harcamak ve sağlık için bisiklete binmek özendirilyordu ama işe giderken ilk kez Belçika, zorunlu para ödülü vereceğini açıkladı.
Belçika'da şimdiye kadar bisiklet ödeneği verilmesine işverenler karar veriyordu. İşverenlerin yaklaşık yüzde 30'u, bisiklet kullanan çalışanlarına evleri ile iş yerleri arasındaki mesafeye göre ödeme yapıyordu.
Belçika'da Ulusal Çalışma Konseyi kapsamında, işverenler ile işçi temsilcileri arasında bir anlaşma yapıldı.
Artık Belçika'da işe bisikletle gidenlere bisiklet ödeneği verilmesi zorunlu tutuldu.
Yeni uygulama ile ülkede bisiklet kullanımın daha da yaygınlaşması bekleniyor.
Belçika'da, bugünden itibaren işe bisikletle gidenlere kilometre başına 0.27 euro ödenek verilmesi zorunlu hale geldi.
1 Mayıs'tan itibaren
Buna göre, çalışanlar, 1 Mayıs'tan itibaren işe bisikletle gitmeleri durumunda işverenlerinden kilometre başına 0.27 euro ödenek alacak.
Ödül vergiden muaf
Bu ödenekten vergi muaf olacak.