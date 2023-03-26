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https://sputniknews.com.tr/20230326/bisikletle-dunya-turu-yapan-fransiz-cift-turkiyede-ilk-defa-bu-kadar-iyi-insanlarla-karsilastik-1068763597.html
Bisikletle dünya turu yapan Fransız çift Türkiye'de: 'İlk defa bu kadar iyi insanlarla karşılaştık'
Bisikletle dünya turu yapan Fransız çift Türkiye'de: 'İlk defa bu kadar iyi insanlarla karşılaştık'
Bisikletleriyle dünya turuna çıkan ve başlangıcı Van’dan yapan Fransız çiftin son durağı Elazığ oldu. Günde 80 kilometre yol kat eden çift, 60 gün sonra... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T10:03+0300
2023-03-26T10:03+0300
yaşam
dünya turu
bisiklet
bisikletçi
elazığ
van
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Fransız çift Thomas Jourdain (37) ve Marion Belloteau (33) bisiklet ile dünya turuna çıktı. Fransa’ya kadar bisikletle gitmeyi hedefleyen çift, başlangıcı Van’dan yaptı. Günde ortalama 80 kilometre yol kat eden ve geceleri çadırda kalan çiftin şimdilik son durağı Elazığ oldu. Türkiye’nin ve insanlarının muhteşem olduğunu dile getiren Jourdain, ilk defa bu kadar iyi niyetli insanlarla karşılaştıklarını söyledi. Türklerin kendilerini yemeğe, çaya ve uyumaya davet ettiğini dile getiren Jourdain, Türk yemeklerinin de çok güzel olduğunu dile getirdi. 60 günde İstanbul’a varacak olan çift, manzaraların tadını çıkartarak adım adım ilerlediklerini kaydetti.Tur hakkında bilgi veren Thomas Jourdain, “Biz Fransa’dan geldik. Van’dan Fransa’ya doğru bisiklet sürüyoruz. Kapadokya içerisinden geçeceğiz sonra İstanbul’a gideceğiz. Buraya gelmeden önce Güney Amerika’da 10 bin kilometre yaptık. Peru’dan Patagonya’ya gittik. Yaklaşık günde 80 km bisiklet sürüyoruz. Hemen hemen her gece çadırda kamp yapıyoruz. Türkiye ve insanları muhteşem. Bizim amacımız yavaş yavaş seyahat etmek manzaranın tadını çıkarmak. Türkiye muhteşem, manzaraları çok güzel. İnsanlar çok iyi. Hayatımda İlk defa bu kadar iyi niyetli insanlarla karşılaştım. Yemekleri çok harika. İnsanları çoğu zaman bizi yemeğe, çaya ve uyumaya davet ediyor. İstanbul’a varmak için 60 gün planlıyoruz. Zor değil adım adım gidiyoruz sıkıntı yok” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221023/cumhuriyet-kupasi-bisiklet-yarisini-hurdacilik-yapan-sporcu-kazandi-1062622451.html
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dünya turu, bisiklet, bisikletçi, elazığ, van
dünya turu, bisiklet, bisikletçi, elazığ, van

Bisikletle dünya turu yapan Fransız çift Türkiye'de: 'İlk defa bu kadar iyi insanlarla karşılaştık'

10:03 26.03.2023
© İHA / KAMİL CANKILIÇ - RIDVAN YEŞİLIRMAKFransız çift
Fransız çift - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© İHA / KAMİL CANKILIÇ - RIDVAN YEŞİLIRMAK
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Bisikletleriyle dünya turuna çıkan ve başlangıcı Van’dan yapan Fransız çiftin son durağı Elazığ oldu. Günde 80 kilometre yol kat eden çift, 60 gün sonra İstanbul’a varmayı planlıyor. Hayatların ilk defa kadar iyi niyetli insanlarla karşılaştığını belirten Fransız çift, Türklerin kendilerini yemeğe, çaya ve uyumaya davet ettiğini söyledi.
Fransız çift Thomas Jourdain (37) ve Marion Belloteau (33) bisiklet ile dünya turuna çıktı.
Fransa’ya kadar bisikletle gitmeyi hedefleyen çift, başlangıcı Van’dan yaptı. Günde ortalama 80 kilometre yol kat eden ve geceleri çadırda kalan çiftin şimdilik son durağı Elazığ oldu. Türkiye’nin ve insanlarının muhteşem olduğunu dile getiren Jourdain, ilk defa bu kadar iyi niyetli insanlarla karşılaştıklarını söyledi.
Türklerin kendilerini yemeğe, çaya ve uyumaya davet ettiğini dile getiren Jourdain, Türk yemeklerinin de çok güzel olduğunu dile getirdi. 60 günde İstanbul’a varacak olan çift, manzaraların tadını çıkartarak adım adım ilerlediklerini kaydetti.
Tur hakkında bilgi veren Thomas Jourdain, “Biz Fransa’dan geldik. Van’dan Fransa’ya doğru bisiklet sürüyoruz. Kapadokya içerisinden geçeceğiz sonra İstanbul’a gideceğiz. Buraya gelmeden önce Güney Amerika’da 10 bin kilometre yaptık. Peru’dan Patagonya’ya gittik. Yaklaşık günde 80 km bisiklet sürüyoruz. Hemen hemen her gece çadırda kamp yapıyoruz. Türkiye ve insanları muhteşem. Bizim amacımız yavaş yavaş seyahat etmek manzaranın tadını çıkarmak. Türkiye muhteşem, manzaraları çok güzel. İnsanlar çok iyi. Hayatımda İlk defa bu kadar iyi niyetli insanlarla karşılaştım. Yemekleri çok harika. İnsanları çoğu zaman bizi yemeğe, çaya ve uyumaya davet ediyor. İstanbul’a varmak için 60 gün planlıyoruz. Zor değil adım adım gidiyoruz sıkıntı yok” dedi.
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