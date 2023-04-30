Son bir haftada 1001 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
© AA / İlhami ErkılıçTürkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.
© AA / İlhami Erkılıç
Türkiye genelinde, 21-27 Nisan tarihlerinde 1860 düzensiz göçmenin yakalandığı, 1001 düzensiz göçmenin ise sınır dışı edildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 21-27 Nisan tarihlerinde 698'i Afgan, 32'si Pakistanlı, 1130'u ise diğer uyruklardan 1860 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 382'si Afgan, 3'ü Pakistanlı ve 616'sı diğer uyruklardan toplam 1001 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.
Yılbaşından 27 Nisan'a kadar ise 10 bin 986'sı Afgan, 1719'u Pakistanlı ve 21 bin 36'sı diğer uyruklardan 33 bin 741 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.
DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR— Göç İdaresi Başkanlığı (@Gocidaresi) April 29, 2023
21-27 Nisan’da;
📌𝟏.𝟖𝟔𝟎 düzensiz göçmen yakalandı
📌𝟏.𝟎𝟎𝟏 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
2023’te;
📌𝟑𝟑.𝟕𝟒𝟏 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
📌𝟏𝟕.𝟔𝟖𝟕 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor#TürkiyeGöçüYönetiyor 🇹🇷 pic.twitter.com/9JmZR31dHd
Bu kapsamda, 21-27 Nisan tarihlerinde, ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 20 bin 96 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 27 Nisan'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 74 bin 981 oldu.
Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 324'ü Afgan, 1811'i Pakistanlı ve 9 bin 932'si diğer uyruklardan olmak üzere 16 bin 67 düzensiz göçmen kalıyor.
Ayrıca, terke davet kapsamında 1620 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.