https://sputniknews.com.tr/20230430/sap-hastaligi-kisitlamasi-kaldirildi-et-fiyatlarindaki-yukselis-durdu-1070378047.html

Şap hastalığı kısıtlaması kaldırıldı, et fiyatlarındaki yükseliş durdu

Şap hastalığı kısıtlaması kaldırıldı, et fiyatlarındaki yükseliş durdu

Türkiye’de şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan ticaretinin durmasıyla artan et fiyatlarındaki yükseliş, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından durdu. Türkiye... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T11:31+0300

2023-04-30T11:31+0300

2023-04-30T11:32+0300

ekonomi

et

kebap

yükseliş

hayvan

şap salgını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070377891_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bea8b3dc77dc1de4a0a75bdfa110ff24.jpg

Türkiye’nin farklı illerinde yaklaşık 2 aydır görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.Bakanlık hayvanlarda görülen bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemler aldı.Alınan tedbirler istikametinde ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketleri yasaklandı.Hayvan pazarları açıldıTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şap hastalığı nedeniyle hayvanların kesimi, ihracı, ithali ve hayvan hareketlerine getirilen kısıtlama ve yasakların, karantinası devam eden yerler dışında ve 3 kural çerçevesinde 28 Nisan 2023 tarihinden itibaren son bulduğunu açıkladı. Önlem maksatlı kapatılan hayvan pazarları ise açıldı.Hayvan pazarlarının kapalı olması nedeniyle yükselen et fiyatlarının ise önümüzdeki günlerde düşmesi bekleniyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.‘Canlı hayvan pazarları kapalı olduğu için fiyatlar yükseldi’Et fiyatlarının hastalık nedeniyle yükseldiğini anlatan Yağmur, “Şap hastalığından dolayı canlı hayvan giriş ve çıkışları olmadı. Canlı hayvan pazarları kapalı olduğu içinde fiyatlar yükseldi. Bakanlığa bizler başvuruda bulunduk ve bu taleplerimiz sonuçlandı. Aşısı vurulan hayvanların sevkiyatı artık açıldı. Yüksek fiyatları da biz bakanlığa bildirdik ve onlarda gerekli önlemleri alacağını belirtti. Salı gününden itibaren Et ve Süt Kurumu bulunan illerimizde tüm kasaplarımız et alabilecek” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230425/sap-hastaligi-nedeniyle-durdurulan-hayvan-hareketleri-kisitlamasi-asilama-sonrasi-kaldirilacak-1070183459.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

et, kebap, yükseliş, hayvan, şap salgını