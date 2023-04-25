https://sputniknews.com.tr/20230425/sap-hastaligi-nedeniyle-durdurulan-hayvan-hareketleri-kisitlamasi-asilama-sonrasi-kaldirilacak-1070183459.html

Şap hastalığı nedeniyle durdurulan hayvan hareketleri kısıtlaması aşılama sonrası kaldırılacak

Şap hastalığı nedeniyle durdurulan hayvan hareketleri kısıtlaması aşılama sonrası kaldırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şap hastalığı kısıtlaması ile ilgili, "Geçmiş olsun. Hayvan hareketleri, hayvanları bir yerden bir yere nakletmek... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T21:28+0300

2023-04-25T21:28+0300

2023-04-25T21:29+0300

tarım ve orman bakanlığı acil durum yönetim merkezi

hayvan

şap salgını

türkiye

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Bakan Kirişci, Rize Ticaret Borsası'nda sektör temsilcileriyle yaptığı toplantıda, tarımsal alandaki desteklemelerle ilgili bilgi verdi.Kirişci, Rize'nin çayla anıldığını ve çay denilince akla gelen ilk yer olduğunu belirtti.Şap hastalığının Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili de bilgi veren Kirişci, "Ülkemizde geçtiğimiz şubat ayında ilk defa görülen SAT-2 serotipi şap hastalığının ülkemizde yayılımının durdurulması ve engellenmesine yönelik yürüttüğümüz çalışmalarda önemli bir aşamaya geldik. Öncelikle, SAT-2 serotipi şap hastalığının, daha ülkemizde görülmeden önce gerekli önlemleri almaya başladığımızı, 3 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde tespit edilir edilmez de etkin bir mücadele stratejisini ivedilikle hayata geçirdiğimizi hatırlatmak isterim." diye konuştu.Kirişci, SAT-2 serotipine karşı Şap Enstitüsünde 37 gün gibi kısa bir sürede aşı üretimi gerçekleştirildiğini aktararak "Toplam 14,5 milyon aşı üretildi. Yaklaşık 13 milyona yakını sahaya gönderildi. 8 milyona yakın hayvan aşılandı. Bu süre zarfında, hayvanların kesimi, ihracı, ithali konusunda bunlara yasak getirdik. Bu süre zarfında hayvan hareketlerine yasak getirdik." ifadesini kullandı.'Rüzgar ile bulaşabilen bu tür hastalıklarla mücadele kolay değil'Ulusal Hastalık Kontrol Merkezinin şap hastalığı ile ilgili son durumu ve ülke genelindeki hayvan hareketleri kısıtlamasını ele aldığını ve 3 önemli karar aldığını vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:Kirişci, şap tarzı hastalıkların rüzgarla bile sürüklendiğine işaret ederek "Rüzgar ile bulaşabilen bu tür hastalıklarla mücadele kolay değil. Biz bir Avrupa ülkesi değiliz. Komşularımız var, onlar bizim gösterdiğimiz özeni göstermediği için bu tür sorunlar yaşanıyor. Geçmiş olsun. Hayvan hareketleri, hayvanları bir yerden bir yere nakletmek isteyenler için imkanlar sağlanmış oldu." şeklinde konuştu.Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi'nin aldığı kararlar çerçevesinde ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar, karantinası devam eden yerler dışında, 3 kural çerçevesinde 28 Nisan 2023'ten itibaren ülke genelinde kaldırılacak.Öte yandan Ticaret Borsası girişinde Kirişci'ye yeşil çay ikram edildi.

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tarım ve orman bakanlığı acil durum yönetim merkezi, hayvan, şap salgını