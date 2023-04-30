https://sputniknews.com.tr/20230430/msb-sirnaktaki-askeri-arac-kazasinda-iki-asker-sehit-oldu-dort-asker-yaralandi-1070383473.html

MSB: Şırnak'taki askeri araç kazasında iki asker şehit oldu, dört asker yaralandı

MSB: Şırnak'taki askeri araç kazasında iki asker şehit oldu, dört asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'taki araç kazasında, iki askerin şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını bildirdi. 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T12:45+0300

2023-04-30T12:45+0300

2023-04-30T12:47+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

şehit

asker

kaza

şırnak

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, araç kazasında yaralanan dört askerin tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.Açıklamada, "Değerli Basın Mensupları, Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş dört kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Saygılarımızla, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230124/msb-agrida-asker-arac-kazasinda-2-asker-sehit-oldu-1066121741.html

türkiye

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