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MSB: Ağrı'da askerî araç kazasında 2 asker şehit oldu
MSB: Ağrı'da askerî araç kazasında 2 asker şehit oldu
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
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2023-01-24T16:53+0300
yaşam
asker
ağrı
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Türkiye-İran sınır hattında bulunan güvenlik duvarının yanındaki yolda arama tarama faaliyeti yapan askeri araç, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.Kazada ağır yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) yapılan açıklamada, "Iğdır'da 24 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen araç kazası sonucu kahraman silah arkadaşlarımız İstihkam Uzman Çavuş Muammer Ay ve Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan yaralanmış, personelimiz derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah´tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit askerler için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız 24 Ocak 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
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asker, ağrı, kaza
asker, ağrı, kaza

MSB: Ağrı'da askerî araç kazasında 2 asker şehit oldu

16:53 24.01.2023
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AA
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Türkiye-İran sınır hattında bulunan güvenlik duvarının yanındaki yolda arama tarama faaliyeti yapan askeri araç, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) yapılan açıklamada, "Iğdır'da 24 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen araç kazası sonucu kahraman silah arkadaşlarımız İstihkam Uzman Çavuş Muammer Ay ve Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan yaralanmış, personelimiz derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah´tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit askerler için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız 24 Ocak 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
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