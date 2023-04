Millet İttifakı'nın İzmir mitingi I İmamoğlu: Türkiye'nin sorunları çözülsün istiyoruz

https://sputniknews.com.tr/20230430/millet-ittifakinin-izmir-mitingi-basliyor-kilicdaroglu-gundogdu-meydaninda-1070395381.html

Millet İttifakı liderleri İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingde buluştu. Burada konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye'nin sorunları çözülsün istiyoruz... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

CHP'nin İzmir mitingi başladı. Liderler Gündoğdu Meydanı'nda halkla bir araya geliyor.Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik edecek.Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu İzmir'de CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Vekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Adayı Deniz Yücel, CHPli belediye başkanları ve partililer karşıladı.Karamollaoğlu: Adalet olmadan devlet olmazKürsüye ilk çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. Karamollaoğlu şöyle konuştu: * Önemli bir dönemden geçiyoruz. Seçimlere gidiyoruz. Ancak bu seçimler bugüne kadar yapılmış olan seçimlerden çok ama çok farklı bir seçim olacak. 20 yıldır iktidarda kalan, son 2 dönemdir Türkiye’yi tek başına yöneten arkadaşlar artık patinaj yapmaya başladılar, patinajın ötesinde geri gidiyorlar. Problemleri çözemiyorlar. Son zamanlarda taktik değiştirdiler, bir sürü yeni buluşu güya ‘ne kadar becerikliyiz’ diye anlatmaya çalışıyorlar. Boşuna çaba sarf ediyorlar, milletimizin derdi belli. Adalet bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz husus. Adalet olmadan devlet olmaz. Ama yeter mi, o da yetmez. * İnsanlar geçinebilecekleri gelire mutlaka kavuşmak mecburiyetindedir. Bu sadece yandaşlara bazı pozisyonları hibe ederek sağlanmaz. 85 milyonluk ülkemizde, 85 milyonun da hangi kanaatte, hangi düşüncede olursa olsun rahat geçinecek bir gelire ihtiyacı var. Bunu sağlamazsanız huzur olmaz.* 100 küsur yıl önce İstiklal Harbi’miz başarıyla sonuçlandırdı. Burada düşman denize döküldü ve İzmir bağımsızlığın sembolü oldu. O günkü ecdadımızın torunları olan sizleri tebrik ediyorum. Bu bağımsızlık gururunun ardından İzmir’de art arda 7-8 sene farkla, İzmir İktisat Kongre’leri tertip edildi. Birinci kongre hemen yapıldı biraz uzunca sürdü. Derdimiz neydi? Bağımsızlık mücadelemizi verdik, düşmanı kovduk. Kendi memleketimizde huzurla yaşayabilmek için hangi adımlara ihtiyaç olduğu tek tek belirlendi. Arkasından da ikinci İktisat Kongresi yine İzmir’de yapıldı. 1930’lar burada yapılan kongreler neticesinde ülkemizin nasıl büyük hamlelere sahne olduğunu el birliğiyle gördük. Her ilde fabrikalar, tesisler kuruldu. İnsanlarımıza iş imkanları sağlandı. Hatta biraz daha ileri gidilerek, dışarıya bağlılıktan kurtulabilmek için, yerli malı haftaları bile tertip edildi. * Başkasını değil dışarıdan geleni değil, kendi ürettiğimizi tüketmeyi bize bir amaç olarak aktardılar. Bunlar şu anda size çok önemliymiş gibi gelmeyebilir ama bizim politikalarımızın kökünde bu anlayışın yatması mecburiyetindeyiz. Bir başta bir başa sanayi tesisleriyle, yüksek teknolojiyle, her konuda biz varız diyen bir anlayışla yönetmek zorundayız. Her çalışan insan rahatlıkla geçinebilecek bir gelir elde edecek. Bu bizim idealimiz. Biz ülkemizi bir baştan, bir başa yüksek teknoloji içeren, bizi zenginleştiren, ihracat imkanını bize veren tesisleri kurmak zorundayız.Mansur Yavaş: Birleşe birleşe kazanacağızMitingde ikinci olarak Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş söz aldı.Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle: * "Kaybedersek darbe olur" diyorlar. Size kaybettirmek için buraya geldik. Bundan daha doğal ne var?* Birleşe birleşe kazanacağız çünkü ayrışmak istemiyoruz. Ayrışmaktan çok çektik.* Nefret dilini yok edeceğiz. Türkiye'yi normal siyasetle buluşturacağız. Yuh çekip nefesinizi dahi harcamayın. Seçime girebilirsiniz ama kazanmak yasak! Demokrasi yerini bulacak, milletin iradesi sandığa yansıyacak, çıktığı şekilde kabul edeceksiniz. 25 yıllık rant imparatorluğunu bırakmak istemiyorlar! Anketleri gördükçe saçmalıyorlar.İmamoğlu: Türkiye'nin sorunları çözülsün istiyoruzİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:Milletin evlatlarına güveniyoruz. İzmir'e güveniyoruz. Demokrasi aşığı milletimize güveniyoruz.Türkiye'nin sorunları çözülsün istiyoruz, mutfaktaki yangın sönsün istiyoruz. Paramız pul olmasın istiyoruz. Hep birlikte bunlar için çalışacağız.

