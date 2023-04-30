Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin elinden TEKNOFEST'i, Kızılelma'yı alamazsınız
16:40 30.04.2023 (güncellendi: 17:39 30.04.2023)
© AACumhur İttifakı'nın Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Ankara mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin elinden TEKNOFEST'i alamazsınız, İHA'ları SİHA'ları alamazsınız, Akıncı'ları alamazsınız, alamayacaksınız. Kızılelma'yı hiç alamazsınız" dedi.
© AA
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Cumhur İttifakı'nın Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Ankara mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin elinden TEKNOFEST'i alamazsınız, İHA'ları SİHA'ları alamazsınız, Akıncı'ları alamazsınız, alamayacaksınız. Kızılelma'yı hiç alamazsınız" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara mitinginde açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
* Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu, şimdi 9'lu. Bay bay Kemal o da yetmeyecek size. Sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var, bizim yanımızda cumhur var.
* Bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan partinin yöneticileri il il dolaşarak Bay Bay Kemal için oy dileniyor.
* (Millet İttifakı) Türkiye Yüzyılı'nın önünü kesmek isteyen küreselcisinden tefecisine herkes bunların yanında yerini aldı.
* Ne diyor Kandil? 'Biz artık Bay Bay Kemal'i destekliyoruz' Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu?
* Bu milletin elinden TEKNOFEST'i alamazsınız, İHA'ları, SİHA'ları alamazsınız, Akıncı'ları alamazsınız, alamayacaksınız. Kızılelma'yı hiç alamazsınız.
* Biz Türkiye Yüzyılı'nı hayal ediyoruz. Onlar, siyaseti parçalı, ekonomisi kırılgan, demokrasisi zayıf, dünyada horlanan eski Türkiye hayali kuruyor.
* Kılıçdaroğlu yönetimi altında CHP, marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koçbaşı haline geldi.
#Canlı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Ankara mitinginde konuşuyor https://t.co/WOdXi3tphi— AA Canlı (@AACanli) April 30, 2023