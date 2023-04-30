https://sputniknews.com.tr/20230430/cumhurbaskani-erdogan-baskent-millet-bahcesinde-duzenlenen-ankara-mitingine-katiliyor-1070396449.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin elinden TEKNOFEST'i, Kızılelma'yı alamazsınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin elinden TEKNOFEST'i, Kızılelma'yı alamazsınız

Cumhur İttifakı'nın Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Ankara mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin elinden TEKNOFEST'i alamazsınız... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T16:40+0300

2023-04-30T16:40+0300

2023-04-30T17:39+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ankara

miting

millet bahçesi

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara mitinginde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:* Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu, şimdi 9'lu. Bay bay Kemal o da yetmeyecek size. Sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var, bizim yanımızda cumhur var.* Bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan partinin yöneticileri il il dolaşarak Bay Bay Kemal için oy dileniyor.* (Millet İttifakı) Türkiye Yüzyılı'nın önünü kesmek isteyen küreselcisinden tefecisine herkes bunların yanında yerini aldı.* Ne diyor Kandil? 'Biz artık Bay Bay Kemal'i destekliyoruz' Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu?* Bu milletin elinden TEKNOFEST'i alamazsınız, İHA'ları, SİHA'ları alamazsınız, Akıncı'ları alamazsınız, alamayacaksınız. Kızılelma'yı hiç alamazsınız.* Biz Türkiye Yüzyılı'nı hayal ediyoruz. Onlar, siyaseti parçalı, ekonomisi kırılgan, demokrasisi zayıf, dünyada horlanan eski Türkiye hayali kuruyor.* Kılıçdaroğlu yönetimi altında CHP, marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koçbaşı haline geldi.

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recep tayyip erdoğan, ankara, miting, millet bahçesi