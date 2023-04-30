https://sputniknews.com.tr/20230430/litvanya-devlet-baskani-nauseda-ukrayna-catisma-sona-ermeden-natoya-katilamaz-1070401530.html

Litvanya Devlet Başkanı Nauseda: Ukrayna, çatışma sona ermeden NATO'ya katılamaz

Litvanya Devlet Başkanı Nauseda: Ukrayna, çatışma sona ermeden NATO'ya katılamaz

Litvanya Devlet Başkanı Nauseda, Ukrayna’nın topraklarındaki silahlı çatışma sona ermeden önce bu ülkenin NATO’ya katılamayacağını belirtti. 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T18:44+0300

2023-04-30T18:44+0300

2023-04-30T18:44+0300

ukrayna krizi

litvanya

çatışma

nato

gitanas nauseda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/09/1068050916_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a39595b50fbf97282236e1acca10a6d3.jpg

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, İtalyan La Repubblica gazetesine demecinde Ukrayna’nın topraklarındaki silahlı çatışma sona ermeden önce bu ülkenin NATO’ya katılamayacağını söyledi.Nauseda, “Bu çok zor olurdu. Biz bunun farkındayız ve Ukraynalılar da bunu biliyor. Pratik aşamaya geçmeliyiz, çatışma sona erdiğinde nasıl hareket edeceğimize dair aşamaları ve formülleri belirlemeliyiz” diye konuştu.Litvanya lideri aynı zamanda yaklaşan NATO zirvesinin, Ukrayna’nın İttifaka katılması ile ilgili bir yol haritasının geliştirilmesine imkan sağlayacağını umduğunu ifade ederek, şunları söyledi:NATO’nun eski ‘açık kapı’ formülünün üstesinden gelmesi gerektiğine dikkat çeken Nauseda, “NATO'nun kapılarının herkese açık olduğunu biliyoruz, ancak elimizde bunları kullanmaya yönelik pratik algoritmalar yok, bu nedenle Ukrayna'ya, ittifakta beklendiğine ve güvenlik sisteminin bir parçası olabileceğine dair sinyaller göndermeliyiz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230428/soygu-tum-nato-ulkelerinin-askeri-potansiyeli-rusyaya-karsi-harekete-gecirildi-1070312346.html

litvanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

litvanya, çatışma, nato, gitanas nauseda