https://sputniknews.com.tr/20230430/litvanya-devlet-baskani-nauseda-ukrayna-catisma-sona-ermeden-natoya-katilamaz-1070401530.html
Litvanya Devlet Başkanı Nauseda: Ukrayna, çatışma sona ermeden NATO'ya katılamaz
Litvanya Devlet Başkanı Nauseda: Ukrayna, çatışma sona ermeden NATO'ya katılamaz
Litvanya Devlet Başkanı Nauseda, Ukrayna’nın topraklarındaki silahlı çatışma sona ermeden önce bu ülkenin NATO’ya katılamayacağını belirtti. 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T18:44+0300
2023-04-30T18:44+0300
2023-04-30T18:44+0300
ukrayna krizi
litvanya
çatışma
nato
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Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, İtalyan La Repubblica gazetesine demecinde Ukrayna’nın topraklarındaki silahlı çatışma sona ermeden önce bu ülkenin NATO’ya katılamayacağını söyledi.Nauseda, “Bu çok zor olurdu. Biz bunun farkındayız ve Ukraynalılar da bunu biliyor. Pratik aşamaya geçmeliyiz, çatışma sona erdiğinde nasıl hareket edeceğimize dair aşamaları ve formülleri belirlemeliyiz” diye konuştu.Litvanya lideri aynı zamanda yaklaşan NATO zirvesinin, Ukrayna’nın İttifaka katılması ile ilgili bir yol haritasının geliştirilmesine imkan sağlayacağını umduğunu ifade ederek, şunları söyledi:NATO’nun eski ‘açık kapı’ formülünün üstesinden gelmesi gerektiğine dikkat çeken Nauseda, “NATO'nun kapılarının herkese açık olduğunu biliyoruz, ancak elimizde bunları kullanmaya yönelik pratik algoritmalar yok, bu nedenle Ukrayna'ya, ittifakta beklendiğine ve güvenlik sisteminin bir parçası olabileceğine dair sinyaller göndermeliyiz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230428/soygu-tum-nato-ulkelerinin-askeri-potansiyeli-rusyaya-karsi-harekete-gecirildi-1070312346.html
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litvanya, çatışma, nato, gitanas nauseda
litvanya, çatışma, nato, gitanas nauseda
Litvanya Devlet Başkanı Nauseda: Ukrayna, çatışma sona ermeden NATO'ya katılamaz
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Litvanya Devlet Başkanı Nauseda, Ukrayna’nın topraklarındaki silahlı çatışma sona ermeden önce bu ülkenin NATO’ya katılamayacağını belirtti.
Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, İtalyan La Repubblica gazetesine demecinde Ukrayna’nın topraklarındaki silahlı çatışma sona ermeden önce bu ülkenin NATO’ya katılamayacağını söyledi.
Nauseda, “Bu çok zor olurdu. Biz bunun farkındayız ve Ukraynalılar da bunu biliyor. Pratik aşamaya geçmeliyiz, çatışma sona erdiğinde nasıl hareket edeceğimize dair aşamaları ve formülleri belirlemeliyiz” diye konuştu.
Litvanya lideri aynı zamanda yaklaşan NATO zirvesinin, Ukrayna’nın İttifaka katılması ile ilgili bir yol haritasının geliştirilmesine imkan sağlayacağını umduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
“Samimi olarak söylüyorum, Vilnius'ta bu en zor madde olacak. Litvanya iddialı bir gündem için bastırıyor, ancak bazı ülkeler hala (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'e bu konuda yüksek sesle sinyal vermekten çekiniyor.”
NATO’nun eski ‘açık kapı’ formülünün üstesinden gelmesi gerektiğine dikkat çeken Nauseda, “NATO'nun kapılarının herkese açık olduğunu biliyoruz, ancak elimizde bunları kullanmaya yönelik pratik algoritmalar yok, bu nedenle Ukrayna'ya, ittifakta beklendiğine ve güvenlik sisteminin bir parçası olabileceğine dair sinyaller göndermeliyiz” ifadelerini kullandı.