https://sputniknews.com.tr/20230428/soygu-tum-nato-ulkelerinin-askeri-potansiyeli-rusyaya-karsi-harekete-gecirildi-1070312346.html

Şoygu: Tüm NATO ülkelerinin askeri potansiyeli Rusya'ya karşı harekete geçirildi

Şoygu: Tüm NATO ülkelerinin askeri potansiyeli Rusya'ya karşı harekete geçirildi

Batı'nın Rusya'yla mücadeleye çok önceden hazırlandığını belirten Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, tüm NATO ülkelerinin askeri potansiyelinin Rusya'ya karşı... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T12:46+0300

2023-04-28T12:46+0300

2023-04-28T12:46+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

rusya

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı'nda konuşan Şoygu, ABD öncülüğündeki NATO'nun Rusya karşıtı faaliyetlerinden söz etti.Son yıllarda yaşanan gelişmelerin Batı'nın Rusya'yla mücadeleye daha önceden hazırlandığını gösterdiğini söyleyen Şoygu, "Rusya'ya derhal geniş çaplı yaptırımlar uygulandı, Ukrayna'ya silah tedariki, istihbarat verilerinin temini ve silahlı faaliyetlerin yürütüldüğü bölgeye askeri danışman ve paralı askerlerin intikali organize edildi. Böylece neredeyse tüm NATO ülkelerinin askeri potansiyeli ve yetenekleri devreye sokuldu" dedi.'Rusya'ya askeri yola başvurmaktan başka seçenek bırakmadılar'2014 yılında Kiev'deki devlet darbesi için 500 milyar dolardan fazla kaynak harcandığını ve Rusya sınırlarında aşırı milliyetçi Rusofobik bir rejim oluşturulduğunu anımsatan Şoygu, Kiev'in Minsk anlaşmalarını reddetmesi ve Donbass sakinlerine yönelik tehdit dikkate alındığında Rusya'ya Ukrayna'dan yükselen tehditleri askeri yolla ortadan kaldırmaktan başka bir seçenek bırakmadıklarını kaydetti. Rus ordusunun görevlerinin açık olduğunu ve harekatın sonuna dek devam edeceğini söyledi.Batı'nın özel askeri harekat nedeniyle Rusya'yı tecrit etmek istediğini ve kendi çıkarlarına zarar vererek tam teşekküllü baskıyı artırmaya hazır olduğunu sergilediğini anlatan Savunma Bakanı, ancak tüm bu girişimlerin başarısız olacağını vurguladı.'Ukrayna'ya gönderilen silahlar teröristlerin eline geçiyor'Batı'nın Ukrayna'ya büyük miktardaki silah yardımını eleştiren Şoygu, özel askeri harekat başladıktan sonra gönderilen silahların karaborsaya düştüğünü ve ardından teröristlerin eline geçtiğini vurguladı.Askeri yardımın sadece çatışmanın uzamasına hizmet ettiğini kaydeden Şoygu, bunun da bumerang etkisiyle dönerek Avrupa ve dünyanın istikrarını zedelediğinin altını çizdi.

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sergey şoygu, şiö, hindistan, ukrayna, rusya