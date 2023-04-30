https://sputniknews.com.tr/20230430/gazeteci-dundardan-cumhurbaskani-adayi-inceye-acik-mektup--1070376522.html

Gazeteci Dündar'dan cumhurbaşkanı adayı İnce'ye açık mektup

Gazeteci Dündar'dan cumhurbaşkanı adayı İnce'ye açık mektup

Gazeteci Uğur Dündar, cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce için kaleme aldığı mektupta, "Takdir edip sevdiğim, engin deneyime sahip, yurtsever Muharrem... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T10:49+0300

2023-04-30T10:49+0300

2023-04-30T10:49+0300

2023 türkiye seçimleri

uğur dündar

muharrem ince

memleket partisi

recep tayyip erdoğan

seçim

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Sözcü gazetesi yazar Uğur Dündar'ın cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için 'Muharrem İnce'ye açık mektup' başlığıyla paylaştığı bugünkü yazısının bir bölümü şöyle:"Değerli Kardeşim, Geçenlerde İzmir-Menemen'de cılız bir kalabalığa sesleniyordun. İnsan, ister istemez hafızasına yerleşen eski görüntülerle güncel olanı yan yana getirip kıyaslıyor. Nerede 2018'in meydanlara sığmayan kalabalıkları, nerede bugün çevrende toplananlar?.. Tabii seni seven, “Abi” dediğin büyüğün olarak hüzünleniyorum. Anketler de meydan görüntüleri gibi umut vermiyor. Örneğin dün çok ciddi bir kuruluşun iş dünyası için yaptığı kamuoyu araştırmasını inceledim. Ankette Genel Başkanı olduğun Memleket Partisi'nin barajı aşamayacağı, ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanmasını engelleyeceğin öngörülüyor. Yani kaybetmekle kalmıyorsun, ayrıca kaybettiriyorsun!.. Sen de çok iyi biliyorsun ki bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği oluyor!.. Değerli Kardeşim, Sen iyi bir öğretmen olduğun gibi, kalbi bu vatan için çarpan, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı bir yurtseversin. Türkiye, cumhuriyet tarihinin en kritik seçimine koşuyor. Takdir edip sevdiğim, engin deneyime sahip, yurtsever Muharrem İnce'nin, siyaset tarihine “bir kaybettiren” olarak geçmesini ve zor durumda kalmasını hiç istemem. Ama “şöyle ya da böyle yap” demenin de üzerime vazife olmadığını gayet iyi bilirim. Bundan sonrası senin tercihine kalıyor değerli kardeşim. Her iki durumda da yolun açık olsun. Sevgi ve saygılarımla…”

https://sputniknews.com.tr/20230307/ugur-dundar-muharrem-ince-ile-konustum-bana-icinden-ciktigim-partiyle-neden-gorusmeyeyim-dedi-1067951692.html

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uğur dündar, muharrem ince, memleket partisi, recep tayyip erdoğan, seçim