Gazeteci Dündar'dan cumhurbaşkanı adayı İnce'ye açık mektup

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
08:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Alfred Hitchcock 'bir gerilim efsanesi'
08:15
8 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna, Rus zannettiği kadın mozaik stelini yıktı
08:30
2 dk
ÖZEL HABER
Türk, Çinli ve İranlı şirketler Rusya’daki işletmelerin satın alımlarıyla ilgileniyor
09:00
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
İlk sesli Türk filmlerini çekti
09:17
7 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya bir yasak da Polonya’dan geldi
09:32
2 dk
ÖZEL HABER
Özel askeri operasyonlara katılan herkesi savaş gazisi kabul eden yasa onaylandı
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Küresel İlişkiler Uzmanı Alvarado: Lavrov'un ziyareti, ABD hegemonyasını dengelemeye yönelik
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Dünyanın en büyük uzay ve havacılık organizasyonu’ için en güçlü aday Antalya
10:21
2 dk
ÖZEL HABER
Güney Kore’den Ukrayna’ya silah vetosu
10:31
2 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
10:41
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı ekonomist Soskin: Zelenski rejiminin sonu gelebilir
16:31
2 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı General Krivonos: Naziler gibi ilerlemeliyiz
16:40
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Alfred Hitchcock 'bir gerilim efsanesi'
16:48
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
17:06
10 dk
ÖZEL HABER
Doç. Cihat Yaycı: Türkiye ve Suriye’nin anlaşması Yunan-Rum oyununu bozar
17:26
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Mansur: ABD, Birleşmiş Milletler’i kurallara aykırı kararlar almak için kullanıyor
18:19
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Suriye, Rusya ve İran zirvesi: ‘Ülkeler ABD destekli YPG’nin statü talebine karşı hemfikir’
18:47
5 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ Genel Sekreteri Ming, örgütün yerel para birimi kullanımına ilişkin konuştu
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin Rus gazetecilere vize engeline yanıt
19:44
3 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy kabul etti, ilk kez Çin devlet başkanı ile görüştü
20:00
3 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
20:14
10 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
İlk sesli Türk filmlerini çekti
20:31
7 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
09:00
10 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna, Rus zannettiği kadın mozaik stelini yıktı
09:32
2 dk
ÖZEL HABER
Türk, Çinli ve İranlı şirketler Rusya’daki işletmelerin satın alımlarıyla ilgileniyor
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya bir yasak da Polonya’dan geldi
10:28
2 dk
ÖZEL HABER
Özel askeri operasyonlara katılan herkesi savaş gazisi kabul eden yasa onaylandı
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Küresel İlişkiler Uzmanı Alvarado: Lavrov'un ziyareti, ABD hegemonyasını dengelemeye yönelik
14:29
2 dk
ÖZEL HABER
Dünyanın en büyük uzay ve havacılık organizasyonu’ için en güçlü aday Antalya
14:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Suriye, Rusya ve İran zirvesi: ‘Ülkeler ABD destekli YPG’nin statü talebine karşı hemfikir’
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Güney Kore’den Ukrayna’ya silah vetosu
18:16
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
11 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı ekonomist Soskin: Zelenski rejiminin sonu gelebilir
18:41
2 dk
ÖZEL HABER
Doç. Cihat Yaycı: Türkiye ve Suriye’nin anlaşması Yunan-Rum oyununu bozar
18:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin hiç kadın milletvekili çıkarmadığı iller
19:15
5 dk
ÖZEL HABER
Trabzon ve Soçi arasında feribot seferleri başlıyor
19:32
2 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı General Krivonos: Naziler gibi ilerlemeliyiz
19:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Emad Abşenas: ABD’nin medya terörü Rusya’yı değil, diğer ülkeleri de etkileyecek
20:15
3 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ Genel Sekreteri Ming, örgütün yerel para birimi kullanımına ilişkin konuştu
20:25
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy kabul etti, ilk kez Çin devlet başkanı ile görüştü
20:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230430/gazeteci-dundardan-cumhurbaskani-adayi-inceye-acik-mektup--1070376522.html
Gazeteci Dündar'dan cumhurbaşkanı adayı İnce'ye açık mektup
Gazeteci Dündar'dan cumhurbaşkanı adayı İnce'ye açık mektup
Gazeteci Uğur Dündar, cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce için kaleme aldığı mektupta, "Takdir edip sevdiğim, engin deneyime sahip, yurtsever Muharrem... 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T10:49+0300
2023-04-30T10:49+0300
2023 türkiye seçimleri
uğur dündar
muharrem ince
memleket partisi
recep tayyip erdoğan
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070376633_0:135:3070:1861_1920x0_80_0_0_849b7e0c64f2bd411e7690d1214dee8b.jpg
Sözcü gazetesi yazar Uğur Dündar'ın cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için 'Muharrem İnce'ye açık mektup' başlığıyla paylaştığı bugünkü yazısının bir bölümü şöyle:"Değerli Kardeşim, Geçenlerde İzmir-Menemen'de cılız bir kalabalığa sesleniyordun. İnsan, ister istemez hafızasına yerleşen eski görüntülerle güncel olanı yan yana getirip kıyaslıyor. Nerede 2018'in meydanlara sığmayan kalabalıkları, nerede bugün çevrende toplananlar?.. Tabii seni seven, “Abi” dediğin büyüğün olarak hüzünleniyorum. Anketler de meydan görüntüleri gibi umut vermiyor. Örneğin dün çok ciddi bir kuruluşun iş dünyası için yaptığı kamuoyu araştırmasını inceledim. Ankette Genel Başkanı olduğun Memleket Partisi'nin barajı aşamayacağı, ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanmasını engelleyeceğin öngörülüyor. Yani kaybetmekle kalmıyorsun, ayrıca kaybettiriyorsun!.. Sen de çok iyi biliyorsun ki bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği oluyor!.. Değerli Kardeşim, Sen iyi bir öğretmen olduğun gibi, kalbi bu vatan için çarpan, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı bir yurtseversin. Türkiye, cumhuriyet tarihinin en kritik seçimine koşuyor. Takdir edip sevdiğim, engin deneyime sahip, yurtsever Muharrem İnce'nin, siyaset tarihine “bir kaybettiren” olarak geçmesini ve zor durumda kalmasını hiç istemem. Ama “şöyle ya da böyle yap” demenin de üzerime vazife olmadığını gayet iyi bilirim. Bundan sonrası senin tercihine kalıyor değerli kardeşim. Her iki durumda da yolun açık olsun. Sevgi ve saygılarımla…”
https://sputniknews.com.tr/20230307/ugur-dundar-muharrem-ince-ile-konustum-bana-icinden-ciktigim-partiyle-neden-gorusmeyeyim-dedi-1067951692.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070376633_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_6aae33c0acef82894508a196f43ed781.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uğur dündar, muharrem ince, memleket partisi, recep tayyip erdoğan, seçim
uğur dündar, muharrem ince, memleket partisi, recep tayyip erdoğan, seçim

Gazeteci Dündar'dan cumhurbaşkanı adayı İnce'ye açık mektup

10:49 30.04.2023
© AAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Gazeteci Uğur Dündar, cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce için kaleme aldığı mektupta, "Takdir edip sevdiğim, engin deneyime sahip, yurtsever Muharrem İnce'nin, siyaset tarihine 'bir kaybettiren' olarak geçmesini ve zor durumda kalmasını hiç istemem" çağrısı yaptı.
Sözcü gazetesi yazar Uğur Dündar'ın cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için 'Muharrem İnce'ye açık mektup' başlığıyla paylaştığı bugünkü yazısının bir bölümü şöyle:
"Değerli Kardeşim,
Geçenlerde İzmir-Menemen'de cılız bir kalabalığa sesleniyordun. İnsan, ister istemez hafızasına yerleşen eski görüntülerle güncel olanı yan yana getirip kıyaslıyor. Nerede 2018'in meydanlara sığmayan kalabalıkları, nerede bugün çevrende toplananlar?.. Tabii seni seven, “Abi” dediğin büyüğün olarak hüzünleniyorum.
Anketler de meydan görüntüleri gibi umut vermiyor. Örneğin dün çok ciddi bir kuruluşun iş dünyası için yaptığı kamuoyu araştırmasını inceledim.
Ankette Genel Başkanı olduğun Memleket Partisi'nin barajı aşamayacağı, ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanmasını engelleyeceğin öngörülüyor. Yani kaybetmekle kalmıyorsun, ayrıca kaybettiriyorsun!.. Sen de çok iyi biliyorsun ki bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği oluyor!..
Değerli Kardeşim,
Sen iyi bir öğretmen olduğun gibi, kalbi bu vatan için çarpan, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı bir yurtseversin. Türkiye, cumhuriyet tarihinin en kritik seçimine koşuyor. Takdir edip sevdiğim, engin deneyime sahip, yurtsever Muharrem İnce'nin, siyaset tarihine “bir kaybettiren” olarak geçmesini ve zor durumda kalmasını hiç istemem. Ama “şöyle ya da böyle yap” demenin de üzerime vazife olmadığını gayet iyi bilirim. Bundan sonrası senin tercihine kalıyor değerli kardeşim. Her iki durumda da yolun açık olsun. Sevgi ve saygılarımla…”
Uğur Dündar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
POLİTİKA
Uğur Dündar: Muharrem İnce ile konuştum, bana 'içinden çıktığım partiyle neden görüşmeyeyim' dedi
7 Mart, 19:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала