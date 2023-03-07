https://sputniknews.com.tr/20230307/ugur-dundar-muharrem-ince-ile-konustum-bana-icinden-ciktigim-partiyle-neden-gorusmeyeyim-dedi-1067951692.html
Uğur Dündar: Muharrem İnce ile konuştum, bana 'içinden çıktığım partiyle neden görüşmeyeyim' dedi
Uğur Dündar: Muharrem İnce ile konuştum, bana 'içinden çıktığım partiyle neden görüşmeyeyim' dedi
Habertürk televizyon kanalında gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Uğur Dündar, Muharrem İnce'nin, CHP'ye dair 'içinden çıktığım partiyle neden... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T19:39+0300
2023-03-07T19:39+0300
2023-03-07T19:49+0300
politika
uğur dündar
millet ittifakı
altılı masa
muharrem ince
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Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinin ardından yaşanan gelişmeleri yorumladı.Dündar, CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin kendisine henüz CHP'den bir görüşme teklifi gelmediğini ancak "İçinden çıktığım partiyle neden görüşmeyeyim" dediğini açıkladı.Uğur Dündar konuyla ilgili şunları ifade etti:Uğur Dündar, Millet İttifakı'nın HDP ile de mutlaka bir görüşme yapacağını belirtti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
uğur dündar, millet ittifakı, altılı masa, muharrem ince
uğur dündar, millet ittifakı, altılı masa, muharrem ince
Uğur Dündar: Muharrem İnce ile konuştum, bana 'içinden çıktığım partiyle neden görüşmeyeyim' dedi
19:39 07.03.2023 (güncellendi: 19:49 07.03.2023) Abone ol
Habertürk televizyon kanalında gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Uğur Dündar, Muharrem İnce'nin, CHP'ye dair 'içinden çıktığım partiyle neden görüşmeyeyim' dediğini açıkladı.
Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinin ardından yaşanan gelişmeleri yorumladı.
Dündar, CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin kendisine henüz CHP'den bir görüşme teklifi gelmediğini ancak "İçinden çıktığım partiyle neden görüşmeyeyim" dediğini açıkladı.
Uğur Dündar konuyla ilgili şunları ifade etti:
"Muharrem İnce ile görüşme olabilir. Muharrem Bey, 'Ben Türkiye'yi yönetmeye talip olmuş bir insanım, içinden çıktığım partiyle neden görüşmeyeyim' dedi. Ben buraya gelirken konuştum kendisiyle, şu anda aranmış değil. Görüşmeye nasıl bakarsınız diye sordum. Sıcak bakarım, niçin görüşmeyeyim ki dedi. Zaten toplum Sayın İnce'ye bir görüşme görevi verirse mutlaka bu görevi yapar. Yalnız şu anda Sayın İnce'nin de rüzgarının çok etkili estiğini söyleyebilirim."
Uğur Dündar, Millet İttifakı'nın HDP ile de mutlaka bir görüşme yapacağını belirtti.