https://sputniknews.com.tr/20230307/ugur-dundar-muharrem-ince-ile-konustum-bana-icinden-ciktigim-partiyle-neden-gorusmeyeyim-dedi-1067951692.html

Uğur Dündar: Muharrem İnce ile konuştum, bana 'içinden çıktığım partiyle neden görüşmeyeyim' dedi

Uğur Dündar: Muharrem İnce ile konuştum, bana 'içinden çıktığım partiyle neden görüşmeyeyim' dedi

Habertürk televizyon kanalında gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Uğur Dündar, Muharrem İnce'nin, CHP'ye dair 'içinden çıktığım partiyle neden... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T19:39+0300

2023-03-07T19:39+0300

2023-03-07T19:49+0300

politika

uğur dündar

millet ittifakı

altılı masa

muharrem ince

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Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinin ardından yaşanan gelişmeleri yorumladı.Dündar, CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin kendisine henüz CHP'den bir görüşme teklifi gelmediğini ancak "İçinden çıktığım partiyle neden görüşmeyeyim" dediğini açıkladı.Uğur Dündar konuyla ilgili şunları ifade etti:Uğur Dündar, Millet İttifakı'nın HDP ile de mutlaka bir görüşme yapacağını belirtti.

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uğur dündar, millet ittifakı, altılı masa, muharrem ince