https://sputniknews.com.tr/20230430/en-az-550-cocugun-babasi-olan-sperm-donorune-bagis-yasagi-1070405579.html

En az 550 çocuğun babası olan sperm donörüne bağış yasağı

En az 550 çocuğun babası olan sperm donörüne bağış yasağı

Dünya genelinde 550'den fazla çocuğun babası olduğu düşünülen Hollandalı sperm donörünün bağış yapması yasaklandı. 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T20:23+0300

2023-04-30T20:23+0300

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yaşam

hollanda

sperm

sperm bankası

yasak

lahey

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Lahey Bölge Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada, Jonathan Meijer'ın buna devam etmesi halinde bağış başına 100 bin euro ceza ödemesine karar verildi. 41 yaşındaki adamın sperm bankalarıyla iletişime geçerek saklanan bağışlarının yok edilmesini istemesi de gerekiyor.Hakim Thera Hesselink, "Bütün bu anne babalar, çocuklarının yüzlerce üvey kardeşten oluşan devasa bir akrabalık ağının parçası olduğu gerçeğiyle karşı karşıya. Bunu kendileri seçmedi" dedi.Independent Türkçe'de yer alan habere göre Hesselink, Meijer'ın sperm bağışlamak için herhangi bir aile ya da kurumla iletişime geçemeyeceğini söyledi. Donörün avukatıysa müvekkilinin, çocuk sahibi olamayan ebeveynlere yardım etmek istediğini savundu.Hollanda yasalarına göre donörler en fazla 12 kadına sperm verebiliyor ve en fazla 25 çocuğun babası olabiliyor.2007'den beri sperm bağışlayan Meijer'ın en az 102 çocuğun biyolojik babası olduğu 5 sene önce ortaya çıkmıştı. Donör bunun ardından kara listeye alınsa da dünyadaki diğer sperm bankalarına ve ailelere bağış yapmaya devam etmişti.Hollanda'daki Donör Çocuk Vakfı ve sperm bankası yoluyla anne olan bir kadın, Meijer'a martta dava açmıştı. Bağışçının, temas kurduğu kurum ve kişilere yalan söyleyerek çok fazla bağışta bulunmadığını iddia ettiği ortaya çıkmıştı.Aileler, aynı donörden olan yüzlerce çocuğun ensest ya da akraba evliliği riskiyle karşı karşıya kalmasından endişe duyuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230405/tasiyici-annelik-yoluyla-cocuk-sahibi-olan-ispanyol-oyuncu-oglunun-spermlerini-kullandigini-1069236684.html

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