https://sputniknews.com.tr/20230405/tasiyici-annelik-yoluyla-cocuk-sahibi-olan-ispanyol-oyuncu-oglunun-spermlerini-kullandigini-1069236684.html
Taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olan İspanyol oyuncu oğlunun spermlerini kullandığını açıkladı
Taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olan İspanyol oyuncu oğlunun spermlerini kullandığını açıkladı
Bir süre önce taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olduğunu açıklayan İspanyol sunucu ve oyuncu Ana Garcia Obregon, bunun için hayatını kaybeden oğlunun... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T21:23+0300
2023-04-05T21:23+0300
2023-04-05T21:23+0300
taşıyıcı
taşıyıcı annelik
yaşam
ispanya
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İspanyol sunucu ve oyuncu Ana Obregon, Ana Garcia Obregon, 68 yaşında taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olduğunu açıkladıktan sonra şimdi de başka bir açıklamayla gündemdeçKız sahibi olabilmek için ölen oğlu Aless Lequio García’nın DNA'sını kullandığını belirten Obregon, bunu da oğlunun çocuk sahibi olma arzusunu yerine getirmek için yaptığını belirtti.García’nın spermlerinin kanserden ölmeden önce taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olabilmek için korunduğunu anlatan Obregon, sürece doğrudan dahil olmadığını, yani bebeğin genetik olarak çocuğu değil ancak torunu olduğunu belirtti.İspanyol dergisi ¡Hola!'ya konuşan Obregon, "Bu kız benim kızım değil, torunum" dedi.Obregon, doktorların oğluna, kanser tedavisine başlamadan önce sperm örneklerini saklama tavsiyesinde bulunduğunu ifade ederek, "Dünyaya bir çocuk getirmek Aless'in son arzusuydu" diye konuştu.Bebeğin, geçen yıl Haziran ayında, Aless'in 30 yaşına gireceği zaman, rahme düşürüldüğünü, bebeğin bu yıl Mart ayında doğduğunu bildirildi.Eleştirilerin hedefi olmuştuObregon, taşıyıcı annelik yöntemiyle çocuk sahibi olduğunu açıklamasının ardından eleştirilerin hedefi olmuştu.Çocuğuna, ABD'de sahip olduğunu açıklayan Obregon, özellikle taşıyıcı anneliği yasaklayan hükümet tarafından eleştirilmişti.Önde gelen politikacılar ve bazı İspanyol medya kuruluşları, taşıyıcı anneliğe karşı çıkarak, bu durumu "rahim kiralama" olarak nitelendirdi.Eşitlik Bakanı İrene Montero, taşıyıcı anneliği "kadına yönelik bir şiddet biçimi" olarak tanımlarken, Savunma Bakanı Margarita Robles Çarşamba günü Obregón'u eleştirmekten kaçınarak, kişisel kararlara saygı duyulması gerektiğini ifade etti.
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taşıyıcı, taşıyıcı annelik, ispanya
taşıyıcı, taşıyıcı annelik, ispanya
Taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olan İspanyol oyuncu oğlunun spermlerini kullandığını açıkladı
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Bir süre önce taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olduğunu açıklayan İspanyol sunucu ve oyuncu Ana Garcia Obregon, bunun için hayatını kaybeden oğlunun spermlerini kullandığını, doğan çocuğun da torunu olduğunu söyledi.
İspanyol sunucu ve oyuncu Ana Obregon, Ana Garcia Obregon, 68 yaşında taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olduğunu açıkladıktan sonra şimdi de başka bir açıklamayla gündemdeç
Kız sahibi olabilmek için ölen oğlu Aless Lequio García’nın DNA'sını kullandığını belirten Obregon, bunu da oğlunun çocuk sahibi olma arzusunu yerine getirmek için yaptığını belirtti.
García’nın spermlerinin kanserden ölmeden önce taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olabilmek için korunduğunu anlatan Obregon, sürece doğrudan dahil olmadığını, yani bebeğin genetik olarak çocuğu değil ancak torunu olduğunu belirtti.
İspanyol dergisi ¡Hola!'ya konuşan Obregon, "Bu kız benim kızım değil, torunum" dedi.
Obregon, doktorların oğluna, kanser tedavisine başlamadan önce sperm örneklerini saklama tavsiyesinde bulunduğunu ifade ederek, "Dünyaya bir çocuk getirmek Aless'in son arzusuydu" diye konuştu.
Bebeğin, geçen yıl Haziran ayında, Aless'in 30 yaşına gireceği zaman, rahme düşürüldüğünü, bebeğin bu yıl Mart ayında doğduğunu bildirildi.
Eleştirilerin hedefi olmuştu
Obregon, taşıyıcı annelik yöntemiyle çocuk sahibi olduğunu açıklamasının ardından eleştirilerin hedefi olmuştu.
Çocuğuna, ABD'de sahip olduğunu açıklayan Obregon, özellikle taşıyıcı anneliği yasaklayan hükümet tarafından eleştirilmişti.
Önde gelen politikacılar ve bazı İspanyol medya kuruluşları, taşıyıcı anneliğe karşı çıkarak, bu durumu "rahim kiralama" olarak nitelendirdi.
Eşitlik Bakanı İrene Montero, taşıyıcı anneliği "kadına yönelik bir şiddet biçimi" olarak tanımlarken, Savunma Bakanı Margarita Robles Çarşamba günü Obregón'u eleştirmekten kaçınarak, kişisel kararlara saygı duyulması gerektiğini ifade etti.