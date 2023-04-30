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ÖZEL HABER
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Eğitime bağışlanan kadavra 4 yıl sonra toprağa verildi
Eğitime bağışlanan kadavra 4 yıl sonra toprağa verildi
Bedeni kadavra olarak Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne bağışlanan gazeteci Mehmet Güner’in cenazesi vefatından 4 yıl sonra toprağa verildi. 30.04.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
kadavra
cenaze
vefat
gazeteci
bağış
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İstanbul’da 2019 yılında vefat etmesinin ardından vasiyeti üzerine kadavrası Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne öğrencilerin tıp eğitiminde kullanılması için verilen gazeteci Mehmet Güner, memleketi Giresun’un Görele ilçesinde toprağa verildi.Cenazesi söz konusu üniversitede yapılan törenin ardından Görele ilçesine getirilen Güner, ilçenin Yalıköy köyü Kardeş Camiinde bugün kılınan cenaze namazının ardından Firengi Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye Güner’in ailesi, yakınları, köy ve mahalle muhtarların yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.Ağabeyinin vasiyeti üzerine kadavrasının tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimi için bağışlandığını söyleyen Engin Güner, “Abim Mehmet Güner Hürriyet Haber Ajansı ve Doğan Haber Ajansı'nda çalıştı. 2019 yılında sirozdan kaybettik. Abimi vasiyeti vardı öldükten sonra bedeninin tıp öğrencilerinin çalışmalarında kullanılmasını istiyordu. Vasiyeti üzerine İstanbul Biruni Üniversitesine teslim etmiştik ve geçtiğimiz günlerde bizi aradılar tamam artık alabilirsiniz dediler aldık ve yine vasiyeti üzerine memleketi Görele’de son yolculuğuna uğurladık” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220926/bedenini-kadavra-olarak-bagislamisti-olumunden-14-yil-sonra-topraga-verildi-1061626050.html
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kadavra, cenaze, vefat, gazeteci, bağış
kadavra, cenaze, vefat, gazeteci, bağış

Eğitime bağışlanan kadavra 4 yıl sonra toprağa verildi

13:25 30.04.2023 (güncellendi: 13:27 30.04.2023)
© İHAGazeteci Mehmet Güner'in cenazesi
Gazeteci Mehmet Güner'in cenazesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
© İHA
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Bedeni kadavra olarak Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne bağışlanan gazeteci Mehmet Güner’in cenazesi vefatından 4 yıl sonra toprağa verildi.
İstanbul’da 2019 yılında vefat etmesinin ardından vasiyeti üzerine kadavrası Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne öğrencilerin tıp eğitiminde kullanılması için verilen gazeteci Mehmet Güner, memleketi Giresun’un Görele ilçesinde toprağa verildi.
Cenazesi söz konusu üniversitede yapılan törenin ardından Görele ilçesine getirilen Güner, ilçenin Yalıköy köyü Kardeş Camiinde bugün kılınan cenaze namazının ardından Firengi Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye Güner’in ailesi, yakınları, köy ve mahalle muhtarların yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.
© İHABedeni kadavra olarak Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bağışlanan gazeteci Mehmet Güner
Bedeni kadavra olarak Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bağışlanan gazeteci Mehmet Güner - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
Bedeni kadavra olarak Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bağışlanan gazeteci Mehmet Güner
© İHA
Ağabeyinin vasiyeti üzerine kadavrasının tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimi için bağışlandığını söyleyen Engin Güner, “Abim Mehmet Güner Hürriyet Haber Ajansı ve Doğan Haber Ajansı'nda çalıştı. 2019 yılında sirozdan kaybettik. Abimi vasiyeti vardı öldükten sonra bedeninin tıp öğrencilerinin çalışmalarında kullanılmasını istiyordu. Vasiyeti üzerine İstanbul Biruni Üniversitesine teslim etmiştik ve geçtiğimiz günlerde bizi aradılar tamam artık alabilirsiniz dediler aldık ve yine vasiyeti üzerine memleketi Görele’de son yolculuğuna uğurladık” dedi.
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Ölümünden 14 yıl sonra toprağa verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
MULTİMEDYA
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Ölümünden 14 yıl sonra toprağa verildi
26 Eylül 2022, 13:00
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