https://sputniknews.com.tr/20230430/egitime-bagislanan-kadavra-4-yil-sonra-topraga-verildi-1070386357.html

Eğitime bağışlanan kadavra 4 yıl sonra toprağa verildi

Eğitime bağışlanan kadavra 4 yıl sonra toprağa verildi

Bedeni kadavra olarak Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne bağışlanan gazeteci Mehmet Güner’in cenazesi vefatından 4 yıl sonra toprağa verildi. 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T13:25+0300

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türkiye

kadavra

cenaze

vefat

gazeteci

bağış

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İstanbul’da 2019 yılında vefat etmesinin ardından vasiyeti üzerine kadavrası Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne öğrencilerin tıp eğitiminde kullanılması için verilen gazeteci Mehmet Güner, memleketi Giresun’un Görele ilçesinde toprağa verildi.Cenazesi söz konusu üniversitede yapılan törenin ardından Görele ilçesine getirilen Güner, ilçenin Yalıköy köyü Kardeş Camiinde bugün kılınan cenaze namazının ardından Firengi Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye Güner’in ailesi, yakınları, köy ve mahalle muhtarların yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.Ağabeyinin vasiyeti üzerine kadavrasının tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimi için bağışlandığını söyleyen Engin Güner, “Abim Mehmet Güner Hürriyet Haber Ajansı ve Doğan Haber Ajansı'nda çalıştı. 2019 yılında sirozdan kaybettik. Abimi vasiyeti vardı öldükten sonra bedeninin tıp öğrencilerinin çalışmalarında kullanılmasını istiyordu. Vasiyeti üzerine İstanbul Biruni Üniversitesine teslim etmiştik ve geçtiğimiz günlerde bizi aradılar tamam artık alabilirsiniz dediler aldık ve yine vasiyeti üzerine memleketi Görele’de son yolculuğuna uğurladık” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220926/bedenini-kadavra-olarak-bagislamisti-olumunden-14-yil-sonra-topraga-verildi-1061626050.html

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