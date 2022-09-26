Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Ölümünden 14 yıl sonra toprağa verildi

© DHA Dinçmen'in öğrencisi Yasemin Balcı "Hocam vefat ettikten sonra da eğitime katkıda bulundu. Vasiyeti üzerine tüm tıp öğrencilerine kadavra olarak katkıda bulundu. Bu çok önemli ve az insanın yaptığı bir şey. Henüz yaşarken bedeninin tıp eğitiminde değerlendirilmesini yaşarken şahitler eşliğinde vasiyet etti. Biz tıp dilinde kadavra olarak geçiyor ama biz hocamıza kadavra diyemiyoruz" diye konuştu. Psikolog Julide Aral, Dinçmen'in çok iyi bir hekim olduğunu belirterek "Hekim olmasının saygısını da bedenini yeni hekim olacaklara adayarak gösterdi. Gerçekten de bu çok önemli bir olaydı. Bu bir örnektir. Kriton bey bunun öncülerindendir" dedi.