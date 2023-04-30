Balık fiyatları yükseldi: Hamsi 140 liradan satılıyor

© AA Tezgahlarda yer alan balıkların, fabrikalardan temin edilen, daha önce avlanmış ve dondurulmuş balıklar olduğuna dikkat çeken Şamlıoğlu, "Hamsi, çinekop, somon ve ince mezgit gibi türler var. Bunlar fabrikasyon ama çok sağlıklı ve lezzetli. Dondurulmuş mamuller olmasa balıkçılar kapatır. Fabrikalardan alamazsak arkadaşlarımız tezgah açamaz, vatandaş da balık yiyemez" diye konuştu.