https://sputniknews.com.tr/20230414/av-yasagi-oncesi-balikcilardan-uyari-ucuz-baliklari-kacirmayin-1069678004.html

Av yasağı öncesi balıkçılardan uyarı: Ucuz balıkları kaçırmayın

Av yasağı öncesi balıkçılardan uyarı: Ucuz balıkları kaçırmayın

Balık avı yasağına son bir gün kala Karaköy balık pazarlarında hareketlilik yaşanıyor. Balık almak isteyen vatandaşlara son günü iyi değerlendirmesi... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T14:56+0300

2023-04-14T14:56+0300

2023-04-14T14:56+0300

ekonomi

balık

av yasağı

hamsi

ucuz

marmara denizi

karadeniz

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1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu, 15 Nisan’da sona eriyor. Bu tarihten itibaren Marmara ve Karadeniz'de profesyonel tekneler ile balık avlanamayacakken, küçük kayıklar için ise bir kısıtlama bulunmuyor. Karaköy’deki balıkçılar, balık yemek isteyenlere son günü iyi değerlendirmesi yönünde uyarıda bulunuyor. Vatandaş av yasağı sonrasın tezgahlarda hamsi, istavrit, mezgit gibi balıkları göremeyecek.‘Son birkaç günü iyi değerlendirin’Balık yasağı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulunan balıkçı Mustafa Sancaktar, “Şu anda tezgahlarda her çeşit balık var. Önümüzde ki pazartesiye kadar balık olur. Ondan sonra yasak olan balıkları yiyemezler. Bence son üç günü vatandaşlar iyi değerlendirsinler. Yasaktan sonra hamsi, mezgit, çinakop ve barbunya çıkmayacak. Çıksa bile tezgahlarda az göreceğiz. Şu anda hamsinin kilosu 100 TL, istavritin kilosu 100 TL, çupra ve levrek 50 ile 100 TL arasında tanesi. Av yasağından sonra çupra, levrek ve somon balığı tezgahları süsleyecek. Şu anda istavrit ve hamsiye talep var” şeklinde konuştu.‘Av yasağından sonra balık az, fiyatlar yüksek olur’Balıkçı Samet Balyemez, başlık av yasağına girmeden vatandaşların bol bol alıp buzluklara saklamaları gerektiğini belirtti:Balık av yasağı öncesinde balık almaya geldiğin ifade eden vatandaş Emsar Paşaoğlu, “Balık almaya geldim. Son gün olduğu için evde balık kızartacağız. Çinakop ya da lüfer alacağız. Ben ayrıca tekneye açılan biriyim o yüzden denizlerimizi temiz tutalım” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230409/marmara-denizinde-balik-turu-azaldi-1069390390.html

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balık, av yasağı, hamsi, ucuz, marmara denizi, karadeniz