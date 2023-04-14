https://sputniknews.com.tr/20230414/av-yasagi-oncesi-balikcilardan-uyari-ucuz-baliklari-kacirmayin-1069678004.html
Av yasağı öncesi balıkçılardan uyarı: Ucuz balıkları kaçırmayın
Av yasağı öncesi balıkçılardan uyarı: Ucuz balıkları kaçırmayın
Balık avı yasağına son bir gün kala Karaköy balık pazarlarında hareketlilik yaşanıyor. Balık almak isteyen vatandaşlara son günü iyi değerlendirmesi... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T14:56+0300
2023-04-14T14:56+0300
2023-04-14T14:56+0300
ekonomi
balık
av yasağı
hamsi
ucuz
marmara denizi
karadeniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0e/1069677848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3df513c4b90e2d5c63a20879fd88cdf.jpg
1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu, 15 Nisan’da sona eriyor. Bu tarihten itibaren Marmara ve Karadeniz'de profesyonel tekneler ile balık avlanamayacakken, küçük kayıklar için ise bir kısıtlama bulunmuyor. Karaköy’deki balıkçılar, balık yemek isteyenlere son günü iyi değerlendirmesi yönünde uyarıda bulunuyor. Vatandaş av yasağı sonrasın tezgahlarda hamsi, istavrit, mezgit gibi balıkları göremeyecek.‘Son birkaç günü iyi değerlendirin’Balık yasağı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulunan balıkçı Mustafa Sancaktar, “Şu anda tezgahlarda her çeşit balık var. Önümüzde ki pazartesiye kadar balık olur. Ondan sonra yasak olan balıkları yiyemezler. Bence son üç günü vatandaşlar iyi değerlendirsinler. Yasaktan sonra hamsi, mezgit, çinakop ve barbunya çıkmayacak. Çıksa bile tezgahlarda az göreceğiz. Şu anda hamsinin kilosu 100 TL, istavritin kilosu 100 TL, çupra ve levrek 50 ile 100 TL arasında tanesi. Av yasağından sonra çupra, levrek ve somon balığı tezgahları süsleyecek. Şu anda istavrit ve hamsiye talep var” şeklinde konuştu.‘Av yasağından sonra balık az, fiyatlar yüksek olur’Balıkçı Samet Balyemez, başlık av yasağına girmeden vatandaşların bol bol alıp buzluklara saklamaları gerektiğini belirtti:Balık av yasağı öncesinde balık almaya geldiğin ifade eden vatandaş Emsar Paşaoğlu, “Balık almaya geldim. Son gün olduğu için evde balık kızartacağız. Çinakop ya da lüfer alacağız. Ben ayrıca tekneye açılan biriyim o yüzden denizlerimizi temiz tutalım” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230409/marmara-denizinde-balik-turu-azaldi-1069390390.html
marmara denizi
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0e/1069677848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e228d628b24068d9a7f1831b7f145b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
balık, av yasağı, hamsi, ucuz, marmara denizi, karadeniz
balık, av yasağı, hamsi, ucuz, marmara denizi, karadeniz
Av yasağı öncesi balıkçılardan uyarı: Ucuz balıkları kaçırmayın
Abone ol
Balık avı yasağına son bir gün kala Karaköy balık pazarlarında hareketlilik yaşanıyor. Balık almak isteyen vatandaşlara son günü iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten balıkçılar, av yasağından sonra balığın az, fiyatların ise yükseleceğini söyledi.
1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu, 15 Nisan’da sona eriyor. Bu tarihten itibaren Marmara ve Karadeniz'de profesyonel tekneler ile balık avlanamayacakken, küçük kayıklar için ise bir kısıtlama bulunmuyor. Karaköy’deki balıkçılar, balık yemek isteyenlere son günü iyi değerlendirmesi yönünde uyarıda bulunuyor. Vatandaş av yasağı sonrasın tezgahlarda hamsi, istavrit, mezgit gibi balıkları göremeyecek.
‘Son birkaç günü iyi değerlendirin’
Balık yasağı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulunan balıkçı Mustafa Sancaktar, “Şu anda tezgahlarda her çeşit balık var. Önümüzde ki pazartesiye kadar balık olur. Ondan sonra yasak olan balıkları yiyemezler. Bence son üç günü vatandaşlar iyi değerlendirsinler. Yasaktan sonra hamsi, mezgit, çinakop ve barbunya çıkmayacak. Çıksa bile tezgahlarda az göreceğiz. Şu anda hamsinin kilosu 100 TL, istavritin kilosu 100 TL, çupra ve levrek 50 ile 100 TL arasında tanesi. Av yasağından sonra çupra, levrek ve somon balığı tezgahları süsleyecek. Şu anda istavrit ve hamsiye talep var” şeklinde konuştu.
‘Av yasağından sonra balık az, fiyatlar yüksek olur’
Balıkçı Samet Balyemez, başlık av yasağına girmeden vatandaşların bol bol alıp buzluklara saklamaları gerektiğini belirtti:
“Önümüzde birkaç gün kaldı. Vatandaşlar bu bir iki günü iyi değerlendirsin. Av yasağından sonrada balık olacaktır ama hem az olacak hem de pahalı olacaktır. Genelde olta balıkları gelecektir. Şu anda istavritin kilosu 100 TL ise yasaktan sonra 130 TL’yi bulacaktır. Av yasağında genelde çupra, levrek, kalkan, somon gibi balıkları görürüz tezgahlarda.”
Balık av yasağı öncesinde balık almaya geldiğin ifade eden vatandaş Emsar Paşaoğlu, “Balık almaya geldim. Son gün olduğu için evde balık kızartacağız. Çinakop ya da lüfer alacağız. Ben ayrıca tekneye açılan biriyim o yüzden denizlerimizi temiz tutalım” diye konuştu.