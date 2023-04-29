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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230429/turkiyedeki-14-mayis-secimleri-icin-rusyada-oy-kullanma-islemi-basladi-1070351977.html
Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için Rusya'da oy kullanma işlemi başladı
Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için Rusya'da oy kullanma işlemi başladı
Rusya Federasyonu'nda yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına... 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T13:10+0300
2023-04-29T13:10+0300
2023 türkiye seçimleri
rusya
türkiye
moskova
türkiye'nin moskova büyükelçiliği
st. petersburg
oy kullanma
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Başkent Moskova’daki Türk vatandaşları yerel saatle 09.00’dan itibaren Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.Türkiye’nin St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk başkonsolosluklarında da açılan sandıklarda vatandaşların oy verme işlemleri, 7 Mayıs akşamına kadar sürecek.Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da elçilik binasındaki 3 No’lu sandıkta oyunu kullandı.Samsar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018’de gerçekleştirilen son seçimlerde yurt dışındaki seçmenlerin yüzde 50’den fazlasının oy kullandığını söyledi.Bu yılki seçimlerde oranın daha da artmasını beklediklerine işaret eden Samsar, "Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar çerçevesinde 73 ülkede ve 151 temsilcilikte oy kullanılıyor. Rusya’da da Moskova Büyükelçiliğimizde, Kazan Başkonsolosluğumuzda, St. Petersburg Başkonsolosluğumuzda ve Novorossisk Başkonsolosluğumuzda sandık açıldı." ifadesini kullandı.Samsar, vatandaşların 9 gün boyunca buralarda oylarını kullanabileceklerini belirterek, "Aynı şekilde sınır kapılarında da oylarını kullanabilirler. Seçimlerin güvenli şekilde gerçekleşmesi için biz gerekli her türlü tedbiri aldık. Rus makamlarına da gerekli bilgileri verdik, onlar da kendi önlemlerini aldı. Umuyorum ki vatandaşlarımız güvenli şekilde buraya gelip oylarını kullanacak." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230427/14-mayis-secimleri-icin-havalimanlarinda-oy-verme-islemi-basladi-1070247920.html
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rusya, türkiye, moskova, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, st. petersburg, oy kullanma
rusya, türkiye, moskova, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, st. petersburg, oy kullanma

Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için Rusya'da oy kullanma işlemi başladı

13:10 29.04.2023
© AA / Raşit AydoğanYüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2023
© AA / Raşit Aydoğan
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Rusya Federasyonu'nda yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti.
Başkent Moskova’daki Türk vatandaşları yerel saatle 09.00’dan itibaren Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.
Türkiye’nin St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk başkonsolosluklarında da açılan sandıklarda vatandaşların oy verme işlemleri, 7 Mayıs akşamına kadar sürecek.
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da elçilik binasındaki 3 No’lu sandıkta oyunu kullandı.
Samsar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018’de gerçekleştirilen son seçimlerde yurt dışındaki seçmenlerin yüzde 50’den fazlasının oy kullandığını söyledi.
Bu yılki seçimlerde oranın daha da artmasını beklediklerine işaret eden Samsar, "Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar çerçevesinde 73 ülkede ve 151 temsilcilikte oy kullanılıyor. Rusya’da da Moskova Büyükelçiliğimizde, Kazan Başkonsolosluğumuzda, St. Petersburg Başkonsolosluğumuzda ve Novorossisk Başkonsolosluğumuzda sandık açıldı." ifadesini kullandı.
Samsar, vatandaşların 9 gün boyunca buralarda oylarını kullanabileceklerini belirterek, "Aynı şekilde sınır kapılarında da oylarını kullanabilirler. Seçimlerin güvenli şekilde gerçekleşmesi için biz gerekli her türlü tedbiri aldık. Rus makamlarına da gerekli bilgileri verdik, onlar da kendi önlemlerini aldı. Umuyorum ki vatandaşlarımız güvenli şekilde buraya gelip oylarını kullanacak." diye konuştu.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri amacıyla Trakya'daki sınır kapılarında hazırlıklar başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
14 Mayıs seçimleri için havalimanlarında oy kullanma işlemi başladı
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