https://sputniknews.com.tr/20230427/14-mayis-secimleri-icin-havalimanlarinda-oy-verme-islemi-basladi-1070247920.html
14 Mayıs seçimleri için havalimanlarında oy kullanma işlemi başladı
14 Mayıs seçimleri için havalimanlarında oy kullanma işlemi başladı
Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşları, saat sabah 8'den itibaren gümrük kapılarında ve yurt... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T08:00+0300
2023-04-27T08:00+0300
2023-04-27T08:00+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
sandık
yurtdışı
seçmen
havalimanı
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Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanacağı noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemlerinin başlamasına saatler kala son hazırlıklar tamamlandı.Seçim sandıkları masalara yerleştirilirken, o kullanılacak kabinlere ise bilgilendirme afişleri asıldı.Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.Gümrük kapılarında oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek.
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, seçim, sandık, yurtdışı, seçmen, havalimanı
türkiye, seçim, sandık, yurtdışı, seçmen, havalimanı
14 Mayıs seçimleri için havalimanlarında oy kullanma işlemi başladı
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşları, saat sabah 8'den itibaren gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanmaya başladı.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanacağı noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemlerinin başlamasına saatler kala son hazırlıklar tamamlandı.
Seçim sandıkları masalara yerleştirilirken, o kullanılacak kabinlere ise bilgilendirme afişleri asıldı.
Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.
Gümrük kapılarında oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek.