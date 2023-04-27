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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230427/14-mayis-secimleri-icin-havalimanlarinda-oy-verme-islemi-basladi-1070247920.html
14 Mayıs seçimleri için havalimanlarında oy kullanma işlemi başladı
14 Mayıs seçimleri için havalimanlarında oy kullanma işlemi başladı
Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşları, saat sabah 8'den itibaren gümrük kapılarında ve yurt... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T08:00+0300
2023-04-27T08:00+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
sandık
yurtdışı
seçmen
havalimanı
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Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanacağı noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemlerinin başlamasına saatler kala son hazırlıklar tamamlandı.Seçim sandıkları masalara yerleştirilirken, o kullanılacak kabinlere ise bilgilendirme afişleri asıldı.Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.Gümrük kapılarında oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek.
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türkiye, seçim, sandık, yurtdışı, seçmen, havalimanı
türkiye, seçim, sandık, yurtdışı, seçmen, havalimanı

14 Mayıs seçimleri için havalimanlarında oy kullanma işlemi başladı

08:00 27.04.2023
© AA14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri amacıyla Trakya'daki sınır kapılarında hazırlıklar başladı.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri amacıyla Trakya'daki sınır kapılarında hazırlıklar başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşları, saat sabah 8'den itibaren gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanmaya başladı.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanacağı noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemlerinin başlamasına saatler kala son hazırlıklar tamamlandı.
Seçim sandıkları masalara yerleştirilirken, o kullanılacak kabinlere ise bilgilendirme afişleri asıldı.
Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.
Gümrük kapılarında oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek.
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