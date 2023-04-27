https://sputniknews.com.tr/20230427/14-mayis-secimleri-icin-havalimanlarinda-oy-verme-islemi-basladi-1070247920.html

14 Mayıs seçimleri için havalimanlarında oy kullanma işlemi başladı

14 Mayıs seçimleri için havalimanlarında oy kullanma işlemi başladı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşları, saat sabah 8'den itibaren gümrük kapılarında ve yurt... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T08:00+0300

2023-04-27T08:00+0300

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2023 türkiye seçimleri

türkiye

seçim

sandık

yurtdışı

seçmen

havalimanı

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Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanacağı noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemlerinin başlamasına saatler kala son hazırlıklar tamamlandı.Seçim sandıkları masalara yerleştirilirken, o kullanılacak kabinlere ise bilgilendirme afişleri asıldı.Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.Gümrük kapılarında oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek.

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2023

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türkiye, seçim, sandık, yurtdışı, seçmen, havalimanı