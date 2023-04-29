https://sputniknews.com.tr/20230429/pariste-emeklilik-reformu-karsiti-gosterilerin-belediyeye-maliyeti-16-milyon-euro-1070363643.html

Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterilerin belediyeye maliyeti 1.6 milyon euro

Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterilerin belediyeye maliyeti 1.6 milyon euro

Fransa'nın başkenti Paris'te ocaktan bu yana düzenlenen emeklilik reformu karşıtı gösterilerde oluşan zararın maliyeti 1,6 milyon euro oldu. 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T22:34+0300

2023-04-29T22:34+0300

2023-04-29T22:34+0300

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Le Parisien gazetesinin haberine göre, Paris Belediyesi başkentte tartışmalı emeklilik reformuna karşı düzenlenen 12 gösteride meydana gelen hasarların maliyetini hesapladı.Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun yardımcısı Emmanule Gregoire, bu gösterilerin belediyeye maliyetinin 1,6 milyon euro olduğunu kaydederek, bu zararı devletin karşılaması gerektiğini savundu.Belediye gösterilerin zararının ödenmesi için devlete başvuracak.Sarı yelekliler hareketinin 2018'in sonu ve 2019'un başında Paris Belediyesine maliyeti 1,4 milyon euro olmuştu.Emeklilik reformuFransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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