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Fransa'da milyonları sokağa döken reform Eylül'de yürürlüğe girecek
Fransa'da milyonları sokağa döken reform Eylül'de yürürlüğe girecek
Fransa Çalışma Bakanı Dussopt, ülkede kitlesel grevlere ve milyonlarca insanın protesto için sokaklara dökülmesine neden olan tartışmalı emeklilik reformunun 1... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T15:45+0300
2023-04-25T15:46+0300
dünya
fransa
emeklilik
emeklilik yaşı
emeklilik reformu
yasa
eylül
avrupa
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Fransa Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, Fransız CNews kanalında emeklilik yaşını 62'den 64'de çıkarmayı içeren reforma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ülkede yoğun protestolara maruz kalan reformun geri çekilmesinin söz konusu olmadığını belirten Dussopt, "Emeklilik reformunun 1 Eylül'de yürürlüğe gireceğini teyit ediyorum" ifadesini kullandı.Dussopt, reformun uygulamasına yönelik kararnamenin geçen hafta ilgili birimlere gönderildiğini, Ulusal Yaşlılık Sigortası Fonu'na da ilgili adımları atması için gerekli yetkiyi verdiğini aktardı.Eğitim Bakanı protestolar nedeniyle trenden çıkamadıÖte yandan, dün, Lyon kentine ziyaret etmeyi planlayan Eğitim Bakanı Pap Ndiaye, reform karşıtlarının gara gelmesiyle dakikalarca trende mahsur kaldı.Güvenlik güçlerinin yardımıyla uzun süre sonra trenden inen Bakan, yoğun protestolar nedeniyle ziyaretini iptal etti.Bakanın trende mahsur kaldığı anların sosyal medyada paylaşılması ülke basınında yankı buldu.1 Mayıs'ta ülke genelinde kitlesel grev ve protestolar yapılacakBu arada, ülkenin en büyük işçi sendikaları 1 Mayıs'ta reforma karşı ülke genelinde kitlesel grev ve protesto düzenleyecek.Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde düzenlenecek eylemlere milyonlarca insanın katılması bekleniyor.Emeklilik reformuFransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda binden fazla kişi gözaltına alındı.Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.Söz konusu tasarı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.Macron, hafta başında ülkeyi yatıştırmaya yönelik '100 günlük' eylem planından bahsetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230417/macron-emeklilik-reformu-gerekliydi-1069816148.html
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fransa, emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik reformu, yasa, eylül, avrupa
fransa, emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik reformu, yasa, eylül, avrupa

Fransa'da milyonları sokağa döken reform Eylül'de yürürlüğe girecek

15:45 25.04.2023 (güncellendi: 15:46 25.04.2023)
© YOAN VALATFransa Başbakanı Elisabeth Borne'nin, iki aydır kitlesel protestolara yol açan tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan onaylanması için Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasının kullanılacağını açıklamasının ardından başkent Paris'te protesto düzenlendi.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'nin, iki aydır kitlesel protestolara yol açan tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan onaylanması için Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasının kullanılacağını açıklamasının ardından başkent Paris'te protesto düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© YOAN VALAT
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Fransa Çalışma Bakanı Dussopt, ülkede kitlesel grevlere ve milyonlarca insanın protesto için sokaklara dökülmesine neden olan tartışmalı emeklilik reformunun 1 Eylül'den itibaren yürürlükte olacağının kesinleştiğini söyledi.
Fransa Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, Fransız CNews kanalında emeklilik yaşını 62'den 64'de çıkarmayı içeren reforma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ülkede yoğun protestolara maruz kalan reformun geri çekilmesinin söz konusu olmadığını belirten Dussopt, "Emeklilik reformunun 1 Eylül'de yürürlüğe gireceğini teyit ediyorum" ifadesini kullandı.
Dussopt, reformun uygulamasına yönelik kararnamenin geçen hafta ilgili birimlere gönderildiğini, Ulusal Yaşlılık Sigortası Fonu'na da ilgili adımları atması için gerekli yetkiyi verdiğini aktardı.

Eğitim Bakanı protestolar nedeniyle trenden çıkamadı

Öte yandan, dün, Lyon kentine ziyaret etmeyi planlayan Eğitim Bakanı Pap Ndiaye, reform karşıtlarının gara gelmesiyle dakikalarca trende mahsur kaldı.
Güvenlik güçlerinin yardımıyla uzun süre sonra trenden inen Bakan, yoğun protestolar nedeniyle ziyaretini iptal etti.
Bakanın trende mahsur kaldığı anların sosyal medyada paylaşılması ülke basınında yankı buldu.

1 Mayıs'ta ülke genelinde kitlesel grev ve protestolar yapılacak

Bu arada, ülkenin en büyük işçi sendikaları 1 Mayıs'ta reforma karşı ülke genelinde kitlesel grev ve protesto düzenleyecek.
Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde düzenlenecek eylemlere milyonlarca insanın katılması bekleniyor.

Emeklilik reformu

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.
Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.
Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda binden fazla kişi gözaltına alındı.
Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.
Söz konusu tasarı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Macron, hafta başında ülkeyi yatıştırmaya yönelik '100 günlük' eylem planından bahsetmişti.
Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reforma tepki olarak başkent Paris'teki çöp toplayıcıları 13 Nisan'dan itibaren süresiz greve gitme kararı aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
DÜNYA
Macron: Emeklilik reformu gerekliydi
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