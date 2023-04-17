https://sputniknews.com.tr/20230417/macron-emeklilik-reformu-gerekliydi-1069816148.html
Macron: Emeklilik reformu gerekliydi
Macron: Emeklilik reformu gerekliydi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede geniş çaplı protestolara neden olan tartışmalı emeklilik reformunun 'gerekli' olduğunu söyledi. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T22:56+0300
2023-04-17T22:56+0300
2023-04-17T22:56+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
emeklilik
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Macron, ulusa sesleniş konuşmasında, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran reforma karşı ülke genelinde düzenlenen protestoları değerlendirdi.Reformun yol açtığı öfkeyi duyduğunu ancak düzenlemenin gerekli olduğunu belirten Macron, "Herkesin emekliliğini garanti altına almak için bu değişikliklere ihtiyaç vardı" dedi.Macron, daha fazla çalışmanın tüm ülke için daha fazla refah oluşturacağını savundu.Fiyatların arttığını ve gelirlerinin birçok Fransız'a iyi yaşama olanağı sağlamadığını ifade eden Macron, konuşmasının, ülkenin protesto ve grevler döneminden uzaklaşmasına yardımcı olacağını umduğunu kaydetti.Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, dün yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak resmi gazetede yayınlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230415/fransada-tartismali-emeklilik-reformu-yasalasti-1069715574.html
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fransa, emmanuel macron, emeklilik
fransa, emmanuel macron, emeklilik
Macron: Emeklilik reformu gerekliydi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede geniş çaplı protestolara neden olan tartışmalı emeklilik reformunun 'gerekli' olduğunu söyledi.
Macron, ulusa sesleniş konuşmasında, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran reforma karşı ülke genelinde düzenlenen protestoları değerlendirdi.
Reformun yol açtığı öfkeyi duyduğunu ancak düzenlemenin gerekli olduğunu belirten Macron, "Herkesin emekliliğini garanti altına almak için bu değişikliklere ihtiyaç vardı" dedi.
Macron, daha fazla çalışmanın tüm ülke için daha fazla refah oluşturacağını savundu.
Fiyatların arttığını ve gelirlerinin birçok Fransız'a iyi yaşama olanağı sağlamadığını ifade eden Macron, konuşmasının, ülkenin protesto ve grevler döneminden uzaklaşmasına yardımcı olacağını umduğunu kaydetti.
Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.
Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.
Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.
Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, dün yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.
Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak resmi gazetede yayınlanmıştı.