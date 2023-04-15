https://sputniknews.com.tr/20230415/fransada-tartismali-emeklilik-reformu-yasalasti-1069715574.html
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı
Fransa'da tartışma ve protestolara neden olan emeklilik reformu yasası, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T15:12+0300
2023-04-15T15:12+0300
2023-04-15T15:19+0300
fransa
dünya
emeklilik
emmanuel macron
isyan
protesto
grev
1 mayıs
sendika
elysee sarayı
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Fransa'da Emeklilik yasası, Anayasa Konseyi'nin, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran reformu ana hatlarıyla onaylamasının ardından ülkenin cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından da imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.Reformun yasalaşmasıyla ülkedeki emeklilik yaşı, kademeli olarak 2030'a kadar 64'e çıkacak. Konseyin kararı ülkede ciddi tepkilere yol açmıştı. Yerel basın, Macron'un hafta başında açıklama yapacağını aktardı.Son durum ne?Öte yandan sendikalar Macron'un Salı günü Elysee Sarayı'nda görüşme teklifini reddederek hükümetle 1 Mayıs'a kadar görüşmeyeceklerini belirmişti. Konseyin kararından sonra muhalefetten tepkiler yağmış; Fransızlar Paris, Lyon, Rennes ve Nantes kentleri başta olmak üzere, ülke genelinde sokağa inmişti. Paris'te göstericiler çöp bidonlarını ateşe vermiş, kamu mallarını tahrip etmişti. Nantes'da reform kaşıtları valiliğe cam şişeler fırlatmıştı. Rennes sokakları karışmış, polis göstericilerin ateşe verdiği karakoldaki yangını TOMA'yla söndürmüştü.Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı. Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu. Konsey 14 Nisan'da, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.
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fransa, emeklilik, emmanuel macron, isyan, protesto, grev, 1 mayıs, sendika, elysee sarayı
fransa, emeklilik, emmanuel macron, isyan, protesto, grev, 1 mayıs, sendika, elysee sarayı
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı
15:12 15.04.2023 (güncellendi: 15:19 15.04.2023) Abone ol
Fransa'da tartışma ve protestolara neden olan emeklilik reformu yasası, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Fransa'da Emeklilik yasası, Anayasa Konseyi'nin, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran reformu ana hatlarıyla onaylamasının ardından ülkenin cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından da imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Reformun yasalaşmasıyla ülkedeki emeklilik yaşı, kademeli olarak 2030'a kadar 64'e çıkacak. Konseyin kararı ülkede ciddi tepkilere yol açmıştı. Yerel basın, Macron'un hafta başında açıklama yapacağını aktardı.
Son durum ne?
Öte yandan sendikalar Macron'un Salı günü Elysee Sarayı'nda görüşme teklifini reddederek hükümetle 1 Mayıs'a kadar görüşmeyeceklerini belirmişti. Konseyin kararından sonra muhalefetten tepkiler yağmış; Fransızlar Paris, Lyon, Rennes ve Nantes kentleri başta olmak üzere, ülke genelinde sokağa inmişti. Paris'te göstericiler çöp bidonlarını ateşe vermiş, kamu mallarını tahrip etmişti. Nantes'da reform kaşıtları valiliğe cam şişeler fırlatmıştı. Rennes sokakları karışmış, polis göstericilerin ateşe verdiği karakoldaki yangını TOMA'yla söndürmüştü.
Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.
Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı. Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu. Konsey 14 Nisan'da, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.