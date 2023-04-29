https://sputniknews.com.tr/20230429/italyada-yapay-zeka-sohbet-robotu-chatgptye-erisim-engeli-kaldirildi-1070343594.html

İtalya'da yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye erişim engeli kaldırıldı

İtalya'da yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye erişim engeli kaldırıldı

İtalya Verileri Koruma Ajansı'nın ABD merkezli OpenAI'nin ChatGPT yapay zeka sohbet robotuna kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle... 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T00:26+0300

2023-04-29T00:26+0300

2023-04-29T00:27+0300

yaşam

chatgpt

italya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/03/1069125845_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_41023a73badd5b1c03af1eb9eaf8b097.jpg

İtalyan ANSA ajansının haberine göre bir OpenAI sözcüsü, ChatGPT'nin İtalya'daki kullanıcılar için yeniden erişime açık hale geldiğini açıkladı.Söz konusu yetkili, İtalya’daki kullanıcılara yeniden hizmet verecekleri için heyecanlı olduklarını ve kullanıcıların mahremiyetlerini korumaya sadık olduklarını belirtti.OpenAl sözcüsü, İtalya Verileri Koruma Ajansı'nın gündeme getirdiği sorunları açıklığa kavuşturduklarını kaydetti.İtalyan basınında da çıkan haberlerde, OpenAl'nin ChatGPT kullanıcılarının gizliliğini koruma ve kullanıcı haklarına daha fazla dikkat göstermeyi taahhüt ettiği ifade edildi.İtalya Verileri Koruma Ajansı, geçen ay ABD merkezli OpenAI'nin ChatGPT yapay zeka sohbet robotuna kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatmış, uygulamaya erişimi 31 Mart'ta geçici olarak durdurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230424/rus-devlet-teknoloji-sirketi-sber-chatgptnin-rakibini-gelistirdi-gigachat-1070122495.html

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chatgpt, italya