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https://sputniknews.com.tr/20230424/rus-devlet-teknoloji-sirketi-sber-chatgptnin-rakibini-gelistirdi-gigachat-1070122495.html
Rus devlet teknoloji şirketi Sber, ChatGPT'nin rakibini geliştirdi: GigaChat
Rus devlet teknoloji şirketi Sber, ChatGPT'nin rakibini geliştirdi: GigaChat
Rusya'nın teknoloji alanındaki devlet şirketi Sber, ABD yapımı yapay zeka sohbet botu ChatGPT'ye rakip olacak 'GigaChat' adı verilen sohbet botunu geliştirdi. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya'da teknoloji alanında lider konumda bulunan Sber, ChatGPT'nin tüm dünyanın ilgisini çektiği bir dönemde ülkenin ilk sohbet botunu geliştirdi.Sber, şu anda test modunda bulunan GigaChat'in sohbet edebilme, mesaj yazabilme, soruları yanıtlayabilme özelliklerine sahip olduğunu, bunların yanında kod yazabildiğini ve tanımlamalardan resimler oluşturabildiğini vurguladı.Son yıllarda şirketin dijital dönüşümüne öncülük eden Sber CEO'su German Gref, GigaChat'in geniş 'Rus teknolojileri evreni' için bir atılım olduğunu söyledi.Rusya, özellikle Batı'nın yaptırımlarına maruz kalmaya başladığından bu yana ulusal teknoloji sektörünü güçlendiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230424/yapay-zeka-nostradamustan-dunyanin-gelecegiyle-ilgili-7-kehanet-1070110402.html
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rusya, chatgpt, abd, yapay zeka
rusya, chatgpt, abd, yapay zeka

Rus devlet teknoloji şirketi Sber, ChatGPT'nin rakibini geliştirdi: GigaChat

17:09 24.04.2023
© AAYapay zeka
Yapay zeka - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AA
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Rusya'nın teknoloji alanındaki devlet şirketi Sber, ABD yapımı yapay zeka sohbet botu ChatGPT'ye rakip olacak 'GigaChat' adı verilen sohbet botunu geliştirdi.
Rusya'da teknoloji alanında lider konumda bulunan Sber, ChatGPT'nin tüm dünyanın ilgisini çektiği bir dönemde ülkenin ilk sohbet botunu geliştirdi.

Sber, şu anda test modunda bulunan GigaChat'in sohbet edebilme, mesaj yazabilme, soruları yanıtlayabilme özelliklerine sahip olduğunu, bunların yanında kod yazabildiğini ve tanımlamalardan resimler oluşturabildiğini vurguladı.

Son yıllarda şirketin dijital dönüşümüne öncülük eden Sber CEO'su German Gref, GigaChat'in geniş 'Rus teknolojileri evreni' için bir atılım olduğunu söyledi.

Rusya, özellikle Batı'nın yaptırımlarına maruz kalmaya başladığından bu yana ulusal teknoloji sektörünü güçlendiriyor.
Nostradamus - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
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